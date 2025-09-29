टाटा पंच छोड़ इस सस्ती SUV की तरफ लपके लोग, इसकी कीमत घटकर ₹5.48 लाख हुई; 27 किमी. का माइलेज

हुंडई एक्सटर की नई कीमतें

1.2L पेट्रोल-मैनुअल

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

EX Rs. 6,20,990 -Rs. 72,248 Rs. 5,48,742 -11.63%

EX (O) Rs. 6,56,490 -Rs. 56,500 Rs. 5,99,990 -8.61%

S Smart Rs. 7,68,490 -Rs. 65,535 Rs. 7,02,955 -8.53%

S Rs. 7,73,490 -Rs. 65,962 Rs. 7,07,528 -8.53%

S Plus Rs. 7,98,390 -Rs. 68,085 Rs. 7,30,305 -8.53%

SX Smart Rs. 8,21,190 -Rs. 70,030 Rs. 7,51,160 -8.53%

SX Rs. 8,36,090 -Rs. 71,300 Rs. 7,64,790 -8.53%

SX Knight Rs. 8,50,990 -Rs. 72,571 Rs. 7,78,419 -8.53%

SX DT Rs. 8,55,200 -Rs. 72,930 Rs. 7,82,270 -8.53%

SX Tech Rs. 8,56,090 -Rs. 73,006 Rs. 7,83,084 -8.53%

SX Knight DT Rs. 8,70,100 -Rs. 74,201 Rs. 7,95,899 -8.53%

SX (O) Rs. 9,03,290 -Rs. 77,031 Rs. 8,26,259 -8.53%

SX (O) Connect Rs. 9,67,000 -Rs. 82,464 Rs. 8,84,536 -8.53%

SX (O) Connect Knight Rs. 9,81,900 -Rs. 83,735 Rs. 8,98,165 -8.53%

SX (O) Connect DT Rs. 9,82,000 -Rs. 83,743 Rs. 8,98,257 -8.53%

SX (O) Connect Knight DT Rs. 9,93,700 -Rs. 84,741 Rs. 9,08,959 -8.53%

1.2L पेट्रोल-ऑटो (AMT)

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

S Smart Rs. 8,39,090 -Rs. 71,556 Rs. 7,67,534 -8.53%

S Rs. 8,44,090 -Rs. 71,983 Rs. 7,72,107 -8.53%

S Plus Rs. 8,68,990 -Rs. 74,106 Rs. 7,94,884 -8.53%

SX Smart Rs. 8,88,190 -Rs. 75,743 Rs. 8,12,447 -8.53%

SX Rs. 9,03,090 -Rs. 77,014 Rs. 8,26,076 -8.53%

SX Knight Rs. 9,17,990 -Rs. 78,285 Rs. 8,39,705 -8.53%

SX Tech Rs. 9,23,090 -Rs. 78,720 Rs. 8,44,370 -8.53%

SX DT Rs. 9,23,200 -Rs. 78,729 Rs. 8,44,471 -8.53%

SX Knight DT Rs. 9,38,100 -Rs. 80,000 Rs. 8,58,100 -8.53%

SX (O) Rs. 9,85,790 -Rs. 84,066 Rs. 9,01,724 -8.53%

SX (O) Connect Rs. 10,10,290 -Rs. 86,156 Rs. 9,24,134 -8.53%

SX (O) Connect Knight Rs. 10,20,190 -Rs. 87,000 Rs. 9,33,190 -8.53%

SX (O) Connect DT Rs. 10,46,090 -Rs. 89,209 Rs. 9,56,881 -8.53%

SX (O) Connect Knight DT Rs. 10,50,700 -Rs. 89,602 Rs. 9,61,098 -8.53%

1.2L CNG-मैनुअल

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

S Exe 1Cyl Rs. 8,56,090 -Rs. 73,006 Rs. 7,83,084 -8.53%

SX 1Cyl Rs. 9,24,900 -Rs. 78,874 Rs. 8,46,026 -8.53%

EX 2Cyl Rs. 7,50,990 -Rs. 64,043 Rs. 6,86,947 -8.53%

S Smart 2Cyl Rs. 8,62,890 -Rs. 73,586 Rs. 7,89,304 -8.53%

S Exe 2Cyl Rs. 8,64,590 -Rs. 73,731 Rs. 7,90,859 -8.53%

S Plus Exe 2Cyl Rs. 8,90,690 -Rs. 75,956 Rs. 8,14,734 -8.53%

SX Smart 2Cyl Rs. 9,23,390 -Rs. 78,745 Rs. 8,44,645 -8.53%

SX 2Cyl Rs. 9,38,190 -Rs. 79,916 Rs. 8,58,274 -8.52%

SX Knight 2Cyl Rs. 9,53,190 -Rs. 81,286 Rs. 8,71,904 -8.53%