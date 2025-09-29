Tata Punch rival Hyundai Exter more cheaper after gst cut, check all details टाटा पंच छोड़ इस सस्ती SUV की तरफ लपके लोग, इसकी कीमत घटकर ₹5.48 लाख हुई; 27 किमी. का माइलेज, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Punch rival Hyundai Exter more cheaper after gst cut, check all details

टाटा पंच छोड़ इस सस्ती SUV की तरफ लपके लोग, इसकी कीमत घटकर ₹5.48 लाख हुई; 27 किमी. का माइलेज

टाटा पंच वाले ग्राहक अब बजट SUV एक्सटर की तरफ देख रहे हैं। जी हां, क्योंकि ये एसयूवी अब टाटा पंच से भी सस्ती हो गई है। आइए जरा विस्तार से प्राइस इसकी डिटेल्स जानते हैं। 

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 05:34 PM
share Share
Follow Us on
टाटा पंच छोड़ इस सस्ती SUV की तरफ लपके लोग, इसकी कीमत घटकर ₹5.48 लाख हुई; 27 किमी. का माइलेज

टाटा मोटर्स की सब-कॉम्पैक्ट SUV पंच मार्केट में धूम मचा रही है। जीएसटी कटौती के बाद इसकी कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, इसकी रायवल एसयूवी हुंडई एक्सटर भी अब काफी सस्ती हो गई है। पुरानी कीमत की तुलना में टाटा पंच की प्राइस में जहां 11.29 फीसद की कटौती दर्ज की गई है, वहीं दूसरी ओर हुंडई एक्सटर की कीमत में 11.63% की गिरावट देखी गई है। GST कटौती के बाद टाटा पंच की कीमत जहां 5,49,990 रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, वहीं ग्राहक अब हुंडई एक्सटर को सिर्फ 5,48,742 रुपये (एक्स-शोरूम) में घर ला सकते हैं। आइए दोनों की प्राइस कंपैरिजन को देखते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति विक्टोरिस और होंडा एलिवेट में कौन पैसा वसूल? जानिए फीचर्स में कौन नंबर-1

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Punch CNG

Tata Punch CNG

₹ 7.3 - 10.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch Facelift

Tata Punch Facelift

₹ 6 - 11 लाख

मुझे सूचित करें
Tata Punch

Tata Punch

₹ 6.2 - 10.32 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Exter

Hyundai Exter

₹ 6.21 - 10.51 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta N Line

Hyundai Creta N Line

₹ 16.93 - 20.64 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tiago

Tata Tiago

₹ 5 - 8.45 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

हुंडई एक्सटर की बिक्री

हुंडई एक्सटर के लिए जीएसटी की कीमत में 56,500 रुपये से 89,602 रुपये तक की कमी आई है, यानी एक्सटर खरीदने वालों के लिए 8.53 से 11.63% की दर से कटौती हुई है।

हुंडई एक्सटर की नई कीमतें
1.2L पेट्रोल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
EXRs. 6,20,990-Rs. 72,248Rs. 5,48,742-11.63%
EX (O)Rs. 6,56,490-Rs. 56,500Rs. 5,99,990-8.61%
S SmartRs. 7,68,490-Rs. 65,535Rs. 7,02,955-8.53%
SRs. 7,73,490-Rs. 65,962Rs. 7,07,528-8.53%
S PlusRs. 7,98,390-Rs. 68,085Rs. 7,30,305-8.53%
SX SmartRs. 8,21,190-Rs. 70,030Rs. 7,51,160-8.53%
SXRs. 8,36,090-Rs. 71,300Rs. 7,64,790-8.53%
SX KnightRs. 8,50,990-Rs. 72,571Rs. 7,78,419-8.53%
SX DTRs. 8,55,200-Rs. 72,930Rs. 7,82,270-8.53%
SX TechRs. 8,56,090-Rs. 73,006Rs. 7,83,084-8.53%
SX Knight DTRs. 8,70,100-Rs. 74,201Rs. 7,95,899-8.53%
SX (O)Rs. 9,03,290-Rs. 77,031Rs. 8,26,259-8.53%
SX (O) ConnectRs. 9,67,000-Rs. 82,464Rs. 8,84,536-8.53%
SX (O) Connect KnightRs. 9,81,900-Rs. 83,735Rs. 8,98,165-8.53%
SX (O) Connect DTRs. 9,82,000-Rs. 83,743Rs. 8,98,257-8.53%
SX (O) Connect Knight DTRs. 9,93,700-Rs. 84,741Rs. 9,08,959-8.53%
1.2L पेट्रोल-ऑटो (AMT)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
S SmartRs. 8,39,090-Rs. 71,556Rs. 7,67,534-8.53%
SRs. 8,44,090-Rs. 71,983Rs. 7,72,107-8.53%
S PlusRs. 8,68,990-Rs. 74,106Rs. 7,94,884-8.53%
SX SmartRs. 8,88,190-Rs. 75,743Rs. 8,12,447-8.53%
SXRs. 9,03,090-Rs. 77,014Rs. 8,26,076-8.53%
SX KnightRs. 9,17,990-Rs. 78,285Rs. 8,39,705-8.53%
SX TechRs. 9,23,090-Rs. 78,720Rs. 8,44,370-8.53%
SX DTRs. 9,23,200-Rs. 78,729Rs. 8,44,471-8.53%
SX Knight DTRs. 9,38,100-Rs. 80,000Rs. 8,58,100-8.53%
SX (O)Rs. 9,85,790-Rs. 84,066Rs. 9,01,724-8.53%
SX (O) ConnectRs. 10,10,290-Rs. 86,156Rs. 9,24,134-8.53%
SX (O) Connect KnightRs. 10,20,190-Rs. 87,000Rs. 9,33,190-8.53%
SX (O) Connect DTRs. 10,46,090-Rs. 89,209Rs. 9,56,881-8.53%
SX (O) Connect Knight DTRs. 10,50,700-Rs. 89,602Rs. 9,61,098-8.53%
1.2L CNG-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
S Exe 1CylRs. 8,56,090-Rs. 73,006Rs. 7,83,084-8.53%
SX 1CylRs. 9,24,900-Rs. 78,874Rs. 8,46,026-8.53%
EX 2CylRs. 7,50,990-Rs. 64,043Rs. 6,86,947-8.53%
S Smart 2CylRs. 8,62,890-Rs. 73,586Rs. 7,89,304-8.53%
S Exe 2CylRs. 8,64,590-Rs. 73,731Rs. 7,90,859-8.53%
S Plus Exe 2CylRs. 8,90,690-Rs. 75,956Rs. 8,14,734-8.53%
SX Smart 2CylRs. 9,23,390-Rs. 78,745Rs. 8,44,645-8.53%
SX 2CylRs. 9,38,190-Rs. 79,916Rs. 8,58,274-8.52%
SX Knight 2CylRs. 9,53,190-Rs. 81,286Rs. 8,71,904-8.53%
SX Tech 2CylRs. 9,58,290-Rs. 81,721Rs. 8,76,569-8.53%

टाटा पंच की नई कीमतें


आप टाटा पंच की नई जीएसटी में देख सकते हैं, जिसकी कीमतों में 61,000 रुपये से लेकर 1.08 लाख रुपये तक की कटौती हुई है, जिसमें क्रिएटिव प्लस एस कैमो 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल-ऑटोमैटिक (AMT) वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा कमी आई है। पंच की अपडेटेड जीएसटी कीमत अब 5.50 लाख रुपये से शुरू होती है। प्रतिशत में गिरावट के लिहाज से पंच अब 12.02% तक सस्ता हो गया है।

टाटा पंच की नई कीमतें
1.2L पेट्रोल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
PureRs. 6,19,990-Rs. 70,000Rs. 5,49,990-11.29%
Pure (O)Rs. 6,81,990-Rs. 82,000Rs. 5,99,990-12.02%
AdventureRs. 7,16,990-Rs. 61,000Rs. 6,55,990-8.51%
Adventure RhythmRs. 7,51,990-Rs. 64,000Rs. 6,87,990-8.51%
Adventure SRs. 7,71,990-Rs. 65,700Rs. 7,06,290-8.51%
Adventure + SRs. 8,21,990-Rs. 70,000Rs. 7,51,990-8.52%
Accomplished +Rs. 8,41,990-Rs. 71,700Rs. 7,70,290-8.52%
Accomplished + CamoRs. 8,56,990-Rs. 72,900Rs. 7,84,090-8.51%
Accomplished + SRs. 8,89,990-Rs. 75,700Rs. 8,14,290-8.51%
Accomplished + S CamoRs. 9,06,990-Rs. 77,200Rs. 8,29,790-8.51%
Creative +Rs. 9,11,990-Rs. 97,600Rs. 8,14,390-10.70%
Creative + CamoRs. 9,26,990-Rs. 98,900Rs. 8,28,090-10.67%
Creative + SRs. 9,56,990-Rs. 1,01,500Rs. 8,55,490-10.61%
Creative + S CamoRs. 9,71,990-Rs. 1,02,800Rs. 8,69,190-10.58%
1.2L पेट्रोल-ऑटो (AMT)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
AdventureRs. 7,76,990-Rs. 66,100Rs. 7,10,890-8.51%
Adventure RhythmRs. 8,11,990-Rs. 69,100Rs. 7,42,890-8.51%
Adventure SRs. 8,31,990-Rs. 70,800Rs. 7,61,190-8.51%
Adventure + SRs. 8,81,990-Rs. 75,100Rs. 8,06,890-8.51%
Accomplished +Rs. 9,01,990-Rs. 76,800Rs. 8,25,190-8.51%
Accomplished + CamoRs. 9,16,990-Rs. 78,100Rs. 8,38,890-8.52%
Accomplished + SRs. 9,49,990-Rs. 80,900Rs. 8,69,090-8.52%
Accomplished + S CamoRs. 9,66,990-Rs. 82,300Rs. 8,84,690-8.51%
Creative +Rs. 9,71,990-Rs. 1,02,800Rs. 8,69,190-10.58%
Creative + CamoRs. 9,86,990-Rs. 1,04,000Rs. 8,82,990-10.54%
Creative + SRs. 10,16,990-Rs. 1,06,600Rs. 9,10,390-10.48%
Creative + S CamoRs. 10,31,990-Rs. 1,07,900Rs. 9,24,090-10.46%
1.2L CNG-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
PureRs. 7,29,990-Rs. 62,100Rs. 6,67,890-8.51%
AdventureRs. 8,11,990-Rs. 69,100Rs. 7,42,890-8.51%
Adventure RhythmRs. 8,46,990-Rs. 72,100Rs. 7,74,890-8.51%
Adventure SRs. 8,66,990-Rs. 73,800Rs. 7,93,190-8.51%
Adventure + SRs. 9,16,990-Rs. 78,100Rs. 8,38,890-8.52%
Accomplished +Rs. 9,51,990-Rs. 81,000Rs. 8,70,990-8.51%
Accomplished + CamoRs. 9,66,990-Rs. 82,300Rs. 8,84,690-8.51%
Accomplished + SRs. 9,99,990-Rs. 85,100Rs. 9,14,890-8.51%
Accomplished + S CamoRs. 10,16,990-Rs. 86,600Rs. 9,30,390-8.52%
ये भी पढ़ें:मारुति विक्टोरिस और होंडा एलिवेट में कौन पैसा वसूल? जानिए फीचर्स में कौन नंबर-1
Auto News Hindi Tata Punch Hyundai Exter अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।