टाटा पंच छोड़ इस सस्ती SUV की तरफ लपके लोग, इसकी कीमत घटकर ₹5.48 लाख हुई; 27 किमी. का माइलेज
टाटा पंच वाले ग्राहक अब बजट SUV एक्सटर की तरफ देख रहे हैं। जी हां, क्योंकि ये एसयूवी अब टाटा पंच से भी सस्ती हो गई है। आइए जरा विस्तार से प्राइस इसकी डिटेल्स जानते हैं।
टाटा मोटर्स की सब-कॉम्पैक्ट SUV पंच मार्केट में धूम मचा रही है। जीएसटी कटौती के बाद इसकी कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, इसकी रायवल एसयूवी हुंडई एक्सटर भी अब काफी सस्ती हो गई है। पुरानी कीमत की तुलना में टाटा पंच की प्राइस में जहां 11.29 फीसद की कटौती दर्ज की गई है, वहीं दूसरी ओर हुंडई एक्सटर की कीमत में 11.63% की गिरावट देखी गई है। GST कटौती के बाद टाटा पंच की कीमत जहां 5,49,990 रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, वहीं ग्राहक अब हुंडई एक्सटर को सिर्फ 5,48,742 रुपये (एक्स-शोरूम) में घर ला सकते हैं। आइए दोनों की प्राइस कंपैरिजन को देखते हैं।
हुंडई एक्सटर की बिक्री
हुंडई एक्सटर के लिए जीएसटी की कीमत में 56,500 रुपये से 89,602 रुपये तक की कमी आई है, यानी एक्सटर खरीदने वालों के लिए 8.53 से 11.63% की दर से कटौती हुई है।
|हुंडई एक्सटर की नई कीमतें
|1.2L पेट्रोल-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|EX
|Rs. 6,20,990
|-Rs. 72,248
|Rs. 5,48,742
|-11.63%
|EX (O)
|Rs. 6,56,490
|-Rs. 56,500
|Rs. 5,99,990
|-8.61%
|S Smart
|Rs. 7,68,490
|-Rs. 65,535
|Rs. 7,02,955
|-8.53%
|S
|Rs. 7,73,490
|-Rs. 65,962
|Rs. 7,07,528
|-8.53%
|S Plus
|Rs. 7,98,390
|-Rs. 68,085
|Rs. 7,30,305
|-8.53%
|SX Smart
|Rs. 8,21,190
|-Rs. 70,030
|Rs. 7,51,160
|-8.53%
|SX
|Rs. 8,36,090
|-Rs. 71,300
|Rs. 7,64,790
|-8.53%
|SX Knight
|Rs. 8,50,990
|-Rs. 72,571
|Rs. 7,78,419
|-8.53%
|SX DT
|Rs. 8,55,200
|-Rs. 72,930
|Rs. 7,82,270
|-8.53%
|SX Tech
|Rs. 8,56,090
|-Rs. 73,006
|Rs. 7,83,084
|-8.53%
|SX Knight DT
|Rs. 8,70,100
|-Rs. 74,201
|Rs. 7,95,899
|-8.53%
|SX (O)
|Rs. 9,03,290
|-Rs. 77,031
|Rs. 8,26,259
|-8.53%
|SX (O) Connect
|Rs. 9,67,000
|-Rs. 82,464
|Rs. 8,84,536
|-8.53%
|SX (O) Connect Knight
|Rs. 9,81,900
|-Rs. 83,735
|Rs. 8,98,165
|-8.53%
|SX (O) Connect DT
|Rs. 9,82,000
|-Rs. 83,743
|Rs. 8,98,257
|-8.53%
|SX (O) Connect Knight DT
|Rs. 9,93,700
|-Rs. 84,741
|Rs. 9,08,959
|-8.53%
|1.2L पेट्रोल-ऑटो (AMT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|S Smart
|Rs. 8,39,090
|-Rs. 71,556
|Rs. 7,67,534
|-8.53%
|S
|Rs. 8,44,090
|-Rs. 71,983
|Rs. 7,72,107
|-8.53%
|S Plus
|Rs. 8,68,990
|-Rs. 74,106
|Rs. 7,94,884
|-8.53%
|SX Smart
|Rs. 8,88,190
|-Rs. 75,743
|Rs. 8,12,447
|-8.53%
|SX
|Rs. 9,03,090
|-Rs. 77,014
|Rs. 8,26,076
|-8.53%
|SX Knight
|Rs. 9,17,990
|-Rs. 78,285
|Rs. 8,39,705
|-8.53%
|SX Tech
|Rs. 9,23,090
|-Rs. 78,720
|Rs. 8,44,370
|-8.53%
|SX DT
|Rs. 9,23,200
|-Rs. 78,729
|Rs. 8,44,471
|-8.53%
|SX Knight DT
|Rs. 9,38,100
|-Rs. 80,000
|Rs. 8,58,100
|-8.53%
|SX (O)
|Rs. 9,85,790
|-Rs. 84,066
|Rs. 9,01,724
|-8.53%
|SX (O) Connect
|Rs. 10,10,290
|-Rs. 86,156
|Rs. 9,24,134
|-8.53%
|SX (O) Connect Knight
|Rs. 10,20,190
|-Rs. 87,000
|Rs. 9,33,190
|-8.53%
|SX (O) Connect DT
|Rs. 10,46,090
|-Rs. 89,209
|Rs. 9,56,881
|-8.53%
|SX (O) Connect Knight DT
|Rs. 10,50,700
|-Rs. 89,602
|Rs. 9,61,098
|-8.53%
|1.2L CNG-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|S Exe 1Cyl
|Rs. 8,56,090
|-Rs. 73,006
|Rs. 7,83,084
|-8.53%
|SX 1Cyl
|Rs. 9,24,900
|-Rs. 78,874
|Rs. 8,46,026
|-8.53%
|EX 2Cyl
|Rs. 7,50,990
|-Rs. 64,043
|Rs. 6,86,947
|-8.53%
|S Smart 2Cyl
|Rs. 8,62,890
|-Rs. 73,586
|Rs. 7,89,304
|-8.53%
|S Exe 2Cyl
|Rs. 8,64,590
|-Rs. 73,731
|Rs. 7,90,859
|-8.53%
|S Plus Exe 2Cyl
|Rs. 8,90,690
|-Rs. 75,956
|Rs. 8,14,734
|-8.53%
|SX Smart 2Cyl
|Rs. 9,23,390
|-Rs. 78,745
|Rs. 8,44,645
|-8.53%
|SX 2Cyl
|Rs. 9,38,190
|-Rs. 79,916
|Rs. 8,58,274
|-8.52%
|SX Knight 2Cyl
|Rs. 9,53,190
|-Rs. 81,286
|Rs. 8,71,904
|-8.53%
|SX Tech 2Cyl
|Rs. 9,58,290
|-Rs. 81,721
|Rs. 8,76,569
|-8.53%
टाटा पंच की नई कीमतें
आप टाटा पंच की नई जीएसटी में देख सकते हैं, जिसकी कीमतों में 61,000 रुपये से लेकर 1.08 लाख रुपये तक की कटौती हुई है, जिसमें क्रिएटिव प्लस एस कैमो 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल-ऑटोमैटिक (AMT) वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा कमी आई है। पंच की अपडेटेड जीएसटी कीमत अब 5.50 लाख रुपये से शुरू होती है। प्रतिशत में गिरावट के लिहाज से पंच अब 12.02% तक सस्ता हो गया है।
|टाटा पंच की नई कीमतें
|1.2L पेट्रोल-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Pure
|Rs. 6,19,990
|-Rs. 70,000
|Rs. 5,49,990
|-11.29%
|Pure (O)
|Rs. 6,81,990
|-Rs. 82,000
|Rs. 5,99,990
|-12.02%
|Adventure
|Rs. 7,16,990
|-Rs. 61,000
|Rs. 6,55,990
|-8.51%
|Adventure Rhythm
|Rs. 7,51,990
|-Rs. 64,000
|Rs. 6,87,990
|-8.51%
|Adventure S
|Rs. 7,71,990
|-Rs. 65,700
|Rs. 7,06,290
|-8.51%
|Adventure + S
|Rs. 8,21,990
|-Rs. 70,000
|Rs. 7,51,990
|-8.52%
|Accomplished +
|Rs. 8,41,990
|-Rs. 71,700
|Rs. 7,70,290
|-8.52%
|Accomplished + Camo
|Rs. 8,56,990
|-Rs. 72,900
|Rs. 7,84,090
|-8.51%
|Accomplished + S
|Rs. 8,89,990
|-Rs. 75,700
|Rs. 8,14,290
|-8.51%
|Accomplished + S Camo
|Rs. 9,06,990
|-Rs. 77,200
|Rs. 8,29,790
|-8.51%
|Creative +
|Rs. 9,11,990
|-Rs. 97,600
|Rs. 8,14,390
|-10.70%
|Creative + Camo
|Rs. 9,26,990
|-Rs. 98,900
|Rs. 8,28,090
|-10.67%
|Creative + S
|Rs. 9,56,990
|-Rs. 1,01,500
|Rs. 8,55,490
|-10.61%
|Creative + S Camo
|Rs. 9,71,990
|-Rs. 1,02,800
|Rs. 8,69,190
|-10.58%
|1.2L पेट्रोल-ऑटो (AMT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Adventure
|Rs. 7,76,990
|-Rs. 66,100
|Rs. 7,10,890
|-8.51%
|Adventure Rhythm
|Rs. 8,11,990
|-Rs. 69,100
|Rs. 7,42,890
|-8.51%
|Adventure S
|Rs. 8,31,990
|-Rs. 70,800
|Rs. 7,61,190
|-8.51%
|Adventure + S
|Rs. 8,81,990
|-Rs. 75,100
|Rs. 8,06,890
|-8.51%
|Accomplished +
|Rs. 9,01,990
|-Rs. 76,800
|Rs. 8,25,190
|-8.51%
|Accomplished + Camo
|Rs. 9,16,990
|-Rs. 78,100
|Rs. 8,38,890
|-8.52%
|Accomplished + S
|Rs. 9,49,990
|-Rs. 80,900
|Rs. 8,69,090
|-8.52%
|Accomplished + S Camo
|Rs. 9,66,990
|-Rs. 82,300
|Rs. 8,84,690
|-8.51%
|Creative +
|Rs. 9,71,990
|-Rs. 1,02,800
|Rs. 8,69,190
|-10.58%
|Creative + Camo
|Rs. 9,86,990
|-Rs. 1,04,000
|Rs. 8,82,990
|-10.54%
|Creative + S
|Rs. 10,16,990
|-Rs. 1,06,600
|Rs. 9,10,390
|-10.48%
|Creative + S Camo
|Rs. 10,31,990
|-Rs. 1,07,900
|Rs. 9,24,090
|-10.46%
|1.2L CNG-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Pure
|Rs. 7,29,990
|-Rs. 62,100
|Rs. 6,67,890
|-8.51%
|Adventure
|Rs. 8,11,990
|-Rs. 69,100
|Rs. 7,42,890
|-8.51%
|Adventure Rhythm
|Rs. 8,46,990
|-Rs. 72,100
|Rs. 7,74,890
|-8.51%
|Adventure S
|Rs. 8,66,990
|-Rs. 73,800
|Rs. 7,93,190
|-8.51%
|Adventure + S
|Rs. 9,16,990
|-Rs. 78,100
|Rs. 8,38,890
|-8.52%
|Accomplished +
|Rs. 9,51,990
|-Rs. 81,000
|Rs. 8,70,990
|-8.51%
|Accomplished + Camo
|Rs. 9,66,990
|-Rs. 82,300
|Rs. 8,84,690
|-8.51%
|Accomplished + S
|Rs. 9,99,990
|-Rs. 85,100
|Rs. 9,14,890
|-8.51%
|Accomplished + S Camo
|Rs. 10,16,990
|-Rs. 86,600
|Rs. 9,30,390
|-8.52%
