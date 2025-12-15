Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata punch rival hyundai exter MoM sales decline by 9pc in November 2025, check details
टूट गया इस SUV का गुरूर! चली थी टाटा पंच से भिड़ने, अब टॉप-20 से भी गायब; ₹5.68 लाख कीमत फिर भी बिक्री धड़ाम

टूट गया इस SUV का गुरूर! चली थी टाटा पंच से भिड़ने, अब टॉप-20 से भी गायब; ₹5.68 लाख कीमत फिर भी बिक्री धड़ाम

संक्षेप:

नवंबर 2025 में एक बार फिर हुंडई एक्सटर का गुरूर चकनाचूर हो गया। टाटा पंच से भिड़ने आई एक्सटर SUV फिर से टॉप-10 कारों की लिस्ट से बाहर रही। वहीं, टाटा पंच ने टॉप-10 कारों की लिस्ट में चौथा और टाटा की बिक्री में दूसरी पोजिशन हासिल की।

Dec 15, 2025 12:16 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

भारत के माइक्रो SUV सेगमेंट में मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। नवंबर 2025 की बिक्री के आंकड़े साफ दिखाते हैं कि इस सेगमेंट में कुछ मॉडल स्थिर रफ्तार से चल रहे हैं, तो कुछ ने जबरदस्त उछाल दर्ज किया है। इस तुलना में हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) और टाटा पंच (Tata Punch) की परफॉर्मेंस खास तौर पर चर्चा में रही। जी हां, क्योंकि जहां एक ओर टाटा की दूसरी बेस्ट सेलर एसयूवी पंच ने टॉप-10 कारों की लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया, वहीं, दूसरी ओर हुंडई की एक्सटर चार्ट में दूर-दूर तक नहीं टिक पाई। नवंबर 2025 के कार सेल्स चार्ट (रिटेल) में हुंडई एक्सटर टॉप-10 कारों की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई। आइए इन दोनों की बिक्री रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
read moreये भी पढ़ें:
महाबचत! अर्टिगा से भी प्रीमियम मारुति कार पर आई बंपर छूट, CNG मॉडल पर ज्यादा बचत

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Punch CNG

Tata Punch CNG

₹ 7.3 - 10.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kiger

Renault Kiger

₹ 5.76 - 10.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 5.62 - 10.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Triber

Renault Triber

₹ 5.76 - 8.6 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen C3

Citroen C3

₹ 5.25 - 10.36 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

नवंबर 2025 की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें

रैंकमॉडल (YoY वृद्धि)नवंबर 2025 बिक्रीनवंबर 2024 बिक्री
1टाटा नेक्सन (46%)22,43415,329
2मारुति डिजायर (79%)21,08211,779
3मारुति स्विफ्ट (34%)19,73314,737
4टाटा पंच (21%)18,75315,435
5हुंडई क्रेटा (12%)17,34415,452
6मारुति अर्टिगा (7%)16,19715,150
7महिंद्रा स्कॉर्पियो (23%)15,61612,704
8मारुति फ्रोंक्स (1%)15,05814,882
9मारुति वैगनआर (5%)14,61913,982
10मारुति विटारा ब्रेजा (-7%)13,94714,918
,

हुंडई एक्सटर की धीमी रफ्तार

हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) ने नवंबर 2025 में 5,705 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। साल-दर-साल (YoY) आधार पर देखें तो बिक्री लगभग स्थिर रही, हालांकि इसमें 0.73% की मामूली गिरावट दर्ज की गई। वहीं, महीने-दर-महीने (MoM) तुलना में हुंडई एक्सटर की बिक्री में 9% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इसका मतलब यह है कि पहले के महीनों में बनी अच्छी गति के बाद नवंबर 2025 में डिमांड थोड़ी नरम पड़ी। आइए हुंडई एक्सटर की पिछले 6 महीने की सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

हुंडई एक्सटर की पिछले 6 महीने की बिक्री रिपोर्ट

महीना बिक्री संख्या
Jun 20255,873
Jul 20255,075
Aug 20255,061
Sep 20255,643
Oct 20256,294
Nov 20255,705
,
हुंडई एक्सटर की नई कीमतें
1.2L पेट्रोल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
EXRs. 6,20,990-Rs. 72,248Rs. 5,48,742-11.63%
EX (O)Rs. 6,56,490-Rs. 56,500Rs. 5,99,990-8.61%
S SmartRs. 7,68,490-Rs. 65,535Rs. 7,02,955-8.53%
SRs. 7,73,490-Rs. 65,962Rs. 7,07,528-8.53%
S PlusRs. 7,98,390-Rs. 68,085Rs. 7,30,305-8.53%
SX SmartRs. 8,21,190-Rs. 70,030Rs. 7,51,160-8.53%
SXRs. 8,36,090-Rs. 71,300Rs. 7,64,790-8.53%
SX KnightRs. 8,50,990-Rs. 72,571Rs. 7,78,419-8.53%
SX DTRs. 8,55,200-Rs. 72,930Rs. 7,82,270-8.53%
SX TechRs. 8,56,090-Rs. 73,006Rs. 7,83,084-8.53%
SX Knight DTRs. 8,70,100-Rs. 74,201Rs. 7,95,899-8.53%
SX (O)Rs. 9,03,290-Rs. 77,031Rs. 8,26,259-8.53%
SX (O) ConnectRs. 9,67,000-Rs. 82,464Rs. 8,84,536-8.53%
SX (O) Connect KnightRs. 9,81,900-Rs. 83,735Rs. 8,98,165-8.53%
SX (O) Connect DTRs. 9,82,000-Rs. 83,743Rs. 8,98,257-8.53%
SX (O) Connect Knight DTRs. 9,93,700-Rs. 84,741Rs. 9,08,959-8.53%
1.2L पेट्रोल-ऑटो (AMT)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
S SmartRs. 8,39,090-Rs. 71,556Rs. 7,67,534-8.53%
SRs. 8,44,090-Rs. 71,983Rs. 7,72,107-8.53%
S PlusRs. 8,68,990-Rs. 74,106Rs. 7,94,884-8.53%
SX SmartRs. 8,88,190-Rs. 75,743Rs. 8,12,447-8.53%
SXRs. 9,03,090-Rs. 77,014Rs. 8,26,076-8.53%
SX KnightRs. 9,17,990-Rs. 78,285Rs. 8,39,705-8.53%
SX TechRs. 9,23,090-Rs. 78,720Rs. 8,44,370-8.53%
SX DTRs. 9,23,200-Rs. 78,729Rs. 8,44,471-8.53%
SX Knight DTRs. 9,38,100-Rs. 80,000Rs. 8,58,100-8.53%
SX (O)Rs. 9,85,790-Rs. 84,066Rs. 9,01,724-8.53%
SX (O) ConnectRs. 10,10,290-Rs. 86,156Rs. 9,24,134-8.53%
SX (O) Connect KnightRs. 10,20,190-Rs. 87,000Rs. 9,33,190-8.53%
SX (O) Connect DTRs. 10,46,090-Rs. 89,209Rs. 9,56,881-8.53%
SX (O) Connect Knight DTRs. 10,50,700-Rs. 89,602Rs. 9,61,098-8.53%
1.2L CNG-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
S Exe 1CylRs. 8,56,090-Rs. 73,006Rs. 7,83,084-8.53%
SX 1CylRs. 9,24,900-Rs. 78,874Rs. 8,46,026-8.53%
EX 2CylRs. 7,50,990-Rs. 64,043Rs. 6,86,947-8.53%
S Smart 2CylRs. 8,62,890-Rs. 73,586Rs. 7,89,304-8.53%
S Exe 2CylRs. 8,64,590-Rs. 73,731Rs. 7,90,859-8.53%
S Plus Exe 2CylRs. 8,90,690-Rs. 75,956Rs. 8,14,734-8.53%
SX Smart 2CylRs. 9,23,390-Rs. 78,745Rs. 8,44,645-8.53%
SX 2CylRs. 9,38,190-Rs. 79,916Rs. 8,58,274-8.52%
SX Knight 2CylRs. 9,53,190-Rs. 81,286Rs. 8,71,904-8.53%
SX Tech 2CylRs. 9,58,290-Rs. 81,721Rs. 8,76,569-8.53%
,

टाटा पंच की लगातार मजबूत पकड़

दूसरी ओर टाटा पंच (Tata Punch) ने नवंबर 2025 में एक बार फिर अपनी ताकत साबित की। पंच (Punch) और पंच ईवी (Punch EV) ने मिलकर कुल 18,753 यूनिट्स की बिक्री हासिल की। इसकी YoY ग्रोथ 21.50% और MoM ग्रोथ 11.56% की रही। पंच (Punch) न केवल टाटा (Tata) की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही, बल्कि यह भारत की टॉप-10 कारों की सूची में चौथे स्थान पर भी पहुंच गई। यह साफ दिखाता है कि पंच (Punch) की डिमांड लगातार मजबूत बनी हुई है। आइए टाटा पंच की पिछले 6 महीने की सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

टाटा पंच की पिछले 6 महीने की बिक्री रिपोर्ट

महीनाबिक्री संख्या
Jun 202510,446
Jul 202510,785
Aug 202510,704
Sep 202515,891
Oct 202516,810
Nov 202518,753
,
टाटा पंच की नई कीमतें
1.2L पेट्रोल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
PureRs. 6,19,990-Rs. 70,000Rs. 5,49,990-11.29%
Pure (O)Rs. 6,81,990-Rs. 82,000Rs. 5,99,990-12.02%
AdventureRs. 7,16,990-Rs. 61,000Rs. 6,55,990-8.51%
Adventure RhythmRs. 7,51,990-Rs. 64,000Rs. 6,87,990-8.51%
Adventure SRs. 7,71,990-Rs. 65,700Rs. 7,06,290-8.51%
Adventure + SRs. 8,21,990-Rs. 70,000Rs. 7,51,990-8.52%
Accomplished +Rs. 8,41,990-Rs. 71,700Rs. 7,70,290-8.52%
Accomplished + CamoRs. 8,56,990-Rs. 72,900Rs. 7,84,090-8.51%
Accomplished + SRs. 8,89,990-Rs. 75,700Rs. 8,14,290-8.51%
Accomplished + S CamoRs. 9,06,990-Rs. 77,200Rs. 8,29,790-8.51%
Creative +Rs. 9,11,990-Rs. 97,600Rs. 8,14,390-10.70%
Creative + CamoRs. 9,26,990-Rs. 98,900Rs. 8,28,090-10.67%
Creative + SRs. 9,56,990-Rs. 1,01,500Rs. 8,55,490-10.61%
Creative + S CamoRs. 9,71,990-Rs. 1,02,800Rs. 8,69,190-10.58%
1.2L पेट्रोल-ऑटो (AMT)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
AdventureRs. 7,76,990-Rs. 66,100Rs. 7,10,890-8.51%
Adventure RhythmRs. 8,11,990-Rs. 69,100Rs. 7,42,890-8.51%
Adventure SRs. 8,31,990-Rs. 70,800Rs. 7,61,190-8.51%
Adventure + SRs. 8,81,990-Rs. 75,100Rs. 8,06,890-8.51%
Accomplished +Rs. 9,01,990-Rs. 76,800Rs. 8,25,190-8.51%
Accomplished + CamoRs. 9,16,990-Rs. 78,100Rs. 8,38,890-8.52%
Accomplished + SRs. 9,49,990-Rs. 80,900Rs. 8,69,090-8.52%
Accomplished + S CamoRs. 9,66,990-Rs. 82,300Rs. 8,84,690-8.51%
Creative +Rs. 9,71,990-Rs. 1,02,800Rs. 8,69,190-10.58%
Creative + CamoRs. 9,86,990-Rs. 1,04,000Rs. 8,82,990-10.54%
Creative + SRs. 10,16,990-Rs. 1,06,600Rs. 9,10,390-10.48%
Creative + S CamoRs. 10,31,990-Rs. 1,07,900Rs. 9,24,090-10.46%
1.2L CNG-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
PureRs. 7,29,990-Rs. 62,100Rs. 6,67,890-8.51%
AdventureRs. 8,11,990-Rs. 69,100Rs. 7,42,890-8.51%
Adventure RhythmRs. 8,46,990-Rs. 72,100Rs. 7,74,890-8.51%
Adventure SRs. 8,66,990-Rs. 73,800Rs. 7,93,190-8.51%
Adventure + SRs. 9,16,990-Rs. 78,100Rs. 8,38,890-8.52%
Accomplished +Rs. 9,51,990-Rs. 81,000Rs. 8,70,990-8.51%
Accomplished + CamoRs. 9,66,990-Rs. 82,300Rs. 8,84,690-8.51%
Accomplished + SRs. 9,99,990-Rs. 85,100Rs. 9,14,890-8.51%
Accomplished + S CamoRs. 10,16,990-Rs. 86,600Rs. 9,30,390-8.52%
,

हुंडई एक्टर बनाम टाटा पंच?

जहां एक्सटर (Exter) की बिक्री फिलहाल स्थिर नजर आ रही है, वहीं पंच (Punch) ने माइक्रो SUV सेगमेंट में लीडर जैसी स्थिति बना ली है। पंच (Punch) की सफलता के पीछे इसके मजबूत सेफ्टी फीचर्स, SUV जैसा लुक, पेट्रोल के साथ-साथ EV विकल्प और टाटा (Tata) की बढ़ती विश्वसनीयता को बड़ा कारण माना जा सकता है। एक्सटर (Exter) के पास भी अच्छी डिजाइन और फीचर्स हैं, लेकिन नवंबर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि पंच (Punch) फिलहाल ग्राहकों की पहली पसंद बनती जा रही है। अब आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) इस मुकाबले में कैसी वापसी करती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।