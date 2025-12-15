टूट गया इस SUV का गुरूर! चली थी टाटा पंच से भिड़ने, अब टॉप-20 से भी गायब; ₹5.68 लाख कीमत फिर भी बिक्री धड़ाम
नवंबर 2025 में एक बार फिर हुंडई एक्सटर का गुरूर चकनाचूर हो गया। टाटा पंच से भिड़ने आई एक्सटर SUV फिर से टॉप-10 कारों की लिस्ट से बाहर रही। वहीं, टाटा पंच ने टॉप-10 कारों की लिस्ट में चौथा और टाटा की बिक्री में दूसरी पोजिशन हासिल की।
भारत के माइक्रो SUV सेगमेंट में मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। नवंबर 2025 की बिक्री के आंकड़े साफ दिखाते हैं कि इस सेगमेंट में कुछ मॉडल स्थिर रफ्तार से चल रहे हैं, तो कुछ ने जबरदस्त उछाल दर्ज किया है। इस तुलना में हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) और टाटा पंच (Tata Punch) की परफॉर्मेंस खास तौर पर चर्चा में रही। जी हां, क्योंकि जहां एक ओर टाटा की दूसरी बेस्ट सेलर एसयूवी पंच ने टॉप-10 कारों की लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया, वहीं, दूसरी ओर हुंडई की एक्सटर चार्ट में दूर-दूर तक नहीं टिक पाई। नवंबर 2025 के कार सेल्स चार्ट (रिटेल) में हुंडई एक्सटर टॉप-10 कारों की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई। आइए इन दोनों की बिक्री रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।
नवंबर 2025 की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें
|रैंक
|मॉडल (YoY वृद्धि)
|नवंबर 2025 बिक्री
|नवंबर 2024 बिक्री
|1
|टाटा नेक्सन (46%)
|22,434
|15,329
|2
|मारुति डिजायर (79%)
|21,082
|11,779
|3
|मारुति स्विफ्ट (34%)
|19,733
|14,737
|4
|टाटा पंच (21%)
|18,753
|15,435
|5
|हुंडई क्रेटा (12%)
|17,344
|15,452
|6
|मारुति अर्टिगा (7%)
|16,197
|15,150
|7
|महिंद्रा स्कॉर्पियो (23%)
|15,616
|12,704
|8
|मारुति फ्रोंक्स (1%)
|15,058
|14,882
|9
|मारुति वैगनआर (5%)
|14,619
|13,982
|10
|मारुति विटारा ब्रेजा (-7%)
|13,947
|14,918
हुंडई एक्सटर की धीमी रफ्तार
हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) ने नवंबर 2025 में 5,705 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। साल-दर-साल (YoY) आधार पर देखें तो बिक्री लगभग स्थिर रही, हालांकि इसमें 0.73% की मामूली गिरावट दर्ज की गई। वहीं, महीने-दर-महीने (MoM) तुलना में हुंडई एक्सटर की बिक्री में 9% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इसका मतलब यह है कि पहले के महीनों में बनी अच्छी गति के बाद नवंबर 2025 में डिमांड थोड़ी नरम पड़ी। आइए हुंडई एक्सटर की पिछले 6 महीने की सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।
हुंडई एक्सटर की पिछले 6 महीने की बिक्री रिपोर्ट
|महीना
|बिक्री संख्या
|Jun 2025
|5,873
|Jul 2025
|5,075
|Aug 2025
|5,061
|Sep 2025
|5,643
|Oct 2025
|6,294
|Nov 2025
|5,705
|हुंडई एक्सटर की नई कीमतें
|1.2L पेट्रोल-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|EX
|Rs. 6,20,990
|-Rs. 72,248
|Rs. 5,48,742
|-11.63%
|EX (O)
|Rs. 6,56,490
|-Rs. 56,500
|Rs. 5,99,990
|-8.61%
|S Smart
|Rs. 7,68,490
|-Rs. 65,535
|Rs. 7,02,955
|-8.53%
|S
|Rs. 7,73,490
|-Rs. 65,962
|Rs. 7,07,528
|-8.53%
|S Plus
|Rs. 7,98,390
|-Rs. 68,085
|Rs. 7,30,305
|-8.53%
|SX Smart
|Rs. 8,21,190
|-Rs. 70,030
|Rs. 7,51,160
|-8.53%
|SX
|Rs. 8,36,090
|-Rs. 71,300
|Rs. 7,64,790
|-8.53%
|SX Knight
|Rs. 8,50,990
|-Rs. 72,571
|Rs. 7,78,419
|-8.53%
|SX DT
|Rs. 8,55,200
|-Rs. 72,930
|Rs. 7,82,270
|-8.53%
|SX Tech
|Rs. 8,56,090
|-Rs. 73,006
|Rs. 7,83,084
|-8.53%
|SX Knight DT
|Rs. 8,70,100
|-Rs. 74,201
|Rs. 7,95,899
|-8.53%
|SX (O)
|Rs. 9,03,290
|-Rs. 77,031
|Rs. 8,26,259
|-8.53%
|SX (O) Connect
|Rs. 9,67,000
|-Rs. 82,464
|Rs. 8,84,536
|-8.53%
|SX (O) Connect Knight
|Rs. 9,81,900
|-Rs. 83,735
|Rs. 8,98,165
|-8.53%
|SX (O) Connect DT
|Rs. 9,82,000
|-Rs. 83,743
|Rs. 8,98,257
|-8.53%
|SX (O) Connect Knight DT
|Rs. 9,93,700
|-Rs. 84,741
|Rs. 9,08,959
|-8.53%
|1.2L पेट्रोल-ऑटो (AMT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|S Smart
|Rs. 8,39,090
|-Rs. 71,556
|Rs. 7,67,534
|-8.53%
|S
|Rs. 8,44,090
|-Rs. 71,983
|Rs. 7,72,107
|-8.53%
|S Plus
|Rs. 8,68,990
|-Rs. 74,106
|Rs. 7,94,884
|-8.53%
|SX Smart
|Rs. 8,88,190
|-Rs. 75,743
|Rs. 8,12,447
|-8.53%
|SX
|Rs. 9,03,090
|-Rs. 77,014
|Rs. 8,26,076
|-8.53%
|SX Knight
|Rs. 9,17,990
|-Rs. 78,285
|Rs. 8,39,705
|-8.53%
|SX Tech
|Rs. 9,23,090
|-Rs. 78,720
|Rs. 8,44,370
|-8.53%
|SX DT
|Rs. 9,23,200
|-Rs. 78,729
|Rs. 8,44,471
|-8.53%
|SX Knight DT
|Rs. 9,38,100
|-Rs. 80,000
|Rs. 8,58,100
|-8.53%
|SX (O)
|Rs. 9,85,790
|-Rs. 84,066
|Rs. 9,01,724
|-8.53%
|SX (O) Connect
|Rs. 10,10,290
|-Rs. 86,156
|Rs. 9,24,134
|-8.53%
|SX (O) Connect Knight
|Rs. 10,20,190
|-Rs. 87,000
|Rs. 9,33,190
|-8.53%
|SX (O) Connect DT
|Rs. 10,46,090
|-Rs. 89,209
|Rs. 9,56,881
|-8.53%
|SX (O) Connect Knight DT
|Rs. 10,50,700
|-Rs. 89,602
|Rs. 9,61,098
|-8.53%
|1.2L CNG-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|S Exe 1Cyl
|Rs. 8,56,090
|-Rs. 73,006
|Rs. 7,83,084
|-8.53%
|SX 1Cyl
|Rs. 9,24,900
|-Rs. 78,874
|Rs. 8,46,026
|-8.53%
|EX 2Cyl
|Rs. 7,50,990
|-Rs. 64,043
|Rs. 6,86,947
|-8.53%
|S Smart 2Cyl
|Rs. 8,62,890
|-Rs. 73,586
|Rs. 7,89,304
|-8.53%
|S Exe 2Cyl
|Rs. 8,64,590
|-Rs. 73,731
|Rs. 7,90,859
|-8.53%
|S Plus Exe 2Cyl
|Rs. 8,90,690
|-Rs. 75,956
|Rs. 8,14,734
|-8.53%
|SX Smart 2Cyl
|Rs. 9,23,390
|-Rs. 78,745
|Rs. 8,44,645
|-8.53%
|SX 2Cyl
|Rs. 9,38,190
|-Rs. 79,916
|Rs. 8,58,274
|-8.52%
|SX Knight 2Cyl
|Rs. 9,53,190
|-Rs. 81,286
|Rs. 8,71,904
|-8.53%
|SX Tech 2Cyl
|Rs. 9,58,290
|-Rs. 81,721
|Rs. 8,76,569
|-8.53%
टाटा पंच की लगातार मजबूत पकड़
दूसरी ओर टाटा पंच (Tata Punch) ने नवंबर 2025 में एक बार फिर अपनी ताकत साबित की। पंच (Punch) और पंच ईवी (Punch EV) ने मिलकर कुल 18,753 यूनिट्स की बिक्री हासिल की। इसकी YoY ग्रोथ 21.50% और MoM ग्रोथ 11.56% की रही। पंच (Punch) न केवल टाटा (Tata) की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही, बल्कि यह भारत की टॉप-10 कारों की सूची में चौथे स्थान पर भी पहुंच गई। यह साफ दिखाता है कि पंच (Punch) की डिमांड लगातार मजबूत बनी हुई है। आइए टाटा पंच की पिछले 6 महीने की सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।
टाटा पंच की पिछले 6 महीने की बिक्री रिपोर्ट
|महीना
|बिक्री संख्या
|Jun 2025
|10,446
|Jul 2025
|10,785
|Aug 2025
|10,704
|Sep 2025
|15,891
|Oct 2025
|16,810
|Nov 2025
|18,753
|टाटा पंच की नई कीमतें
|1.2L पेट्रोल-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Pure
|Rs. 6,19,990
|-Rs. 70,000
|Rs. 5,49,990
|-11.29%
|Pure (O)
|Rs. 6,81,990
|-Rs. 82,000
|Rs. 5,99,990
|-12.02%
|Adventure
|Rs. 7,16,990
|-Rs. 61,000
|Rs. 6,55,990
|-8.51%
|Adventure Rhythm
|Rs. 7,51,990
|-Rs. 64,000
|Rs. 6,87,990
|-8.51%
|Adventure S
|Rs. 7,71,990
|-Rs. 65,700
|Rs. 7,06,290
|-8.51%
|Adventure + S
|Rs. 8,21,990
|-Rs. 70,000
|Rs. 7,51,990
|-8.52%
|Accomplished +
|Rs. 8,41,990
|-Rs. 71,700
|Rs. 7,70,290
|-8.52%
|Accomplished + Camo
|Rs. 8,56,990
|-Rs. 72,900
|Rs. 7,84,090
|-8.51%
|Accomplished + S
|Rs. 8,89,990
|-Rs. 75,700
|Rs. 8,14,290
|-8.51%
|Accomplished + S Camo
|Rs. 9,06,990
|-Rs. 77,200
|Rs. 8,29,790
|-8.51%
|Creative +
|Rs. 9,11,990
|-Rs. 97,600
|Rs. 8,14,390
|-10.70%
|Creative + Camo
|Rs. 9,26,990
|-Rs. 98,900
|Rs. 8,28,090
|-10.67%
|Creative + S
|Rs. 9,56,990
|-Rs. 1,01,500
|Rs. 8,55,490
|-10.61%
|Creative + S Camo
|Rs. 9,71,990
|-Rs. 1,02,800
|Rs. 8,69,190
|-10.58%
|1.2L पेट्रोल-ऑटो (AMT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Adventure
|Rs. 7,76,990
|-Rs. 66,100
|Rs. 7,10,890
|-8.51%
|Adventure Rhythm
|Rs. 8,11,990
|-Rs. 69,100
|Rs. 7,42,890
|-8.51%
|Adventure S
|Rs. 8,31,990
|-Rs. 70,800
|Rs. 7,61,190
|-8.51%
|Adventure + S
|Rs. 8,81,990
|-Rs. 75,100
|Rs. 8,06,890
|-8.51%
|Accomplished +
|Rs. 9,01,990
|-Rs. 76,800
|Rs. 8,25,190
|-8.51%
|Accomplished + Camo
|Rs. 9,16,990
|-Rs. 78,100
|Rs. 8,38,890
|-8.52%
|Accomplished + S
|Rs. 9,49,990
|-Rs. 80,900
|Rs. 8,69,090
|-8.52%
|Accomplished + S Camo
|Rs. 9,66,990
|-Rs. 82,300
|Rs. 8,84,690
|-8.51%
|Creative +
|Rs. 9,71,990
|-Rs. 1,02,800
|Rs. 8,69,190
|-10.58%
|Creative + Camo
|Rs. 9,86,990
|-Rs. 1,04,000
|Rs. 8,82,990
|-10.54%
|Creative + S
|Rs. 10,16,990
|-Rs. 1,06,600
|Rs. 9,10,390
|-10.48%
|Creative + S Camo
|Rs. 10,31,990
|-Rs. 1,07,900
|Rs. 9,24,090
|-10.46%
|1.2L CNG-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Pure
|Rs. 7,29,990
|-Rs. 62,100
|Rs. 6,67,890
|-8.51%
|Adventure
|Rs. 8,11,990
|-Rs. 69,100
|Rs. 7,42,890
|-8.51%
|Adventure Rhythm
|Rs. 8,46,990
|-Rs. 72,100
|Rs. 7,74,890
|-8.51%
|Adventure S
|Rs. 8,66,990
|-Rs. 73,800
|Rs. 7,93,190
|-8.51%
|Adventure + S
|Rs. 9,16,990
|-Rs. 78,100
|Rs. 8,38,890
|-8.52%
|Accomplished +
|Rs. 9,51,990
|-Rs. 81,000
|Rs. 8,70,990
|-8.51%
|Accomplished + Camo
|Rs. 9,66,990
|-Rs. 82,300
|Rs. 8,84,690
|-8.51%
|Accomplished + S
|Rs. 9,99,990
|-Rs. 85,100
|Rs. 9,14,890
|-8.51%
|Accomplished + S Camo
|Rs. 10,16,990
|-Rs. 86,600
|Rs. 9,30,390
|-8.52%
हुंडई एक्टर बनाम टाटा पंच?
जहां एक्सटर (Exter) की बिक्री फिलहाल स्थिर नजर आ रही है, वहीं पंच (Punch) ने माइक्रो SUV सेगमेंट में लीडर जैसी स्थिति बना ली है। पंच (Punch) की सफलता के पीछे इसके मजबूत सेफ्टी फीचर्स, SUV जैसा लुक, पेट्रोल के साथ-साथ EV विकल्प और टाटा (Tata) की बढ़ती विश्वसनीयता को बड़ा कारण माना जा सकता है। एक्सटर (Exter) के पास भी अच्छी डिजाइन और फीचर्स हैं, लेकिन नवंबर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि पंच (Punch) फिलहाल ग्राहकों की पहली पसंद बनती जा रही है। अब आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) इस मुकाबले में कैसी वापसी करती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
