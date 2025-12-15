टूट गया इस SUV का गुरूर! चली थी टाटा पंच से भिड़ने, अब टॉप-20 से भी गायब; ₹5.68 लाख कीमत फिर भी बिक्री धड़ाम

संक्षेप: नवंबर 2025 में एक बार फिर हुंडई एक्सटर का गुरूर चकनाचूर हो गया। टाटा पंच से भिड़ने आई एक्सटर SUV फिर से टॉप-10 कारों की लिस्ट से बाहर रही। वहीं, टाटा पंच ने टॉप-10 कारों की लिस्ट में चौथा और टाटा की बिक्री में दूसरी पोजिशन हासिल की।

भारत के माइक्रो SUV सेगमेंट में मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। नवंबर 2025 की बिक्री के आंकड़े साफ दिखाते हैं कि इस सेगमेंट में कुछ मॉडल स्थिर रफ्तार से चल रहे हैं, तो कुछ ने जबरदस्त उछाल दर्ज किया है। इस तुलना में हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) और टाटा पंच (Tata Punch) की परफॉर्मेंस खास तौर पर चर्चा में रही। जी हां, क्योंकि जहां एक ओर टाटा की दूसरी बेस्ट सेलर एसयूवी पंच ने टॉप-10 कारों की लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया, वहीं, दूसरी ओर हुंडई की एक्सटर चार्ट में दूर-दूर तक नहीं टिक पाई। नवंबर 2025 के कार सेल्स चार्ट (रिटेल) में हुंडई एक्सटर टॉप-10 कारों की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई। आइए इन दोनों की बिक्री रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।

नवंबर 2025 की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें रैंक मॉडल (YoY वृद्धि) नवंबर 2025 बिक्री नवंबर 2024 बिक्री 1 टाटा नेक्सन (46%) 22,434 15,329 2 मारुति डिजायर (79%) 21,082 11,779 3 मारुति स्विफ्ट (34%) 19,733 14,737 4 टाटा पंच (21%) 18,753 15,435 5 हुंडई क्रेटा (12%) 17,344 15,452 6 मारुति अर्टिगा (7%) 16,197 15,150 7 महिंद्रा स्कॉर्पियो (23%) 15,616 12,704 8 मारुति फ्रोंक्स (1%) 15,058 14,882 9 मारुति वैगनआर (5%) 14,619 13,982 10 मारुति विटारा ब्रेजा (-7%) 13,947 14,918

हुंडई एक्सटर की धीमी रफ्तार

हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) ने नवंबर 2025 में 5,705 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। साल-दर-साल (YoY) आधार पर देखें तो बिक्री लगभग स्थिर रही, हालांकि इसमें 0.73% की मामूली गिरावट दर्ज की गई। वहीं, महीने-दर-महीने (MoM) तुलना में हुंडई एक्सटर की बिक्री में 9% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इसका मतलब यह है कि पहले के महीनों में बनी अच्छी गति के बाद नवंबर 2025 में डिमांड थोड़ी नरम पड़ी। आइए हुंडई एक्सटर की पिछले 6 महीने की सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

हुंडई एक्सटर की पिछले 6 महीने की बिक्री रिपोर्ट

महीना बिक्री संख्या Jun 2025 5,873 Jul 2025 5,075 Aug 2025 5,061 Sep 2025 5,643 Oct 2025 6,294 Nov 2025 5,705

हुंडई एक्सटर की नई कीमतें 1.2L पेट्रोल-मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर EX Rs. 6,20,990 -Rs. 72,248 Rs. 5,48,742 -11.63% EX (O) Rs. 6,56,490 -Rs. 56,500 Rs. 5,99,990 -8.61% S Smart Rs. 7,68,490 -Rs. 65,535 Rs. 7,02,955 -8.53% S Rs. 7,73,490 -Rs. 65,962 Rs. 7,07,528 -8.53% S Plus Rs. 7,98,390 -Rs. 68,085 Rs. 7,30,305 -8.53% SX Smart Rs. 8,21,190 -Rs. 70,030 Rs. 7,51,160 -8.53% SX Rs. 8,36,090 -Rs. 71,300 Rs. 7,64,790 -8.53% SX Knight Rs. 8,50,990 -Rs. 72,571 Rs. 7,78,419 -8.53% SX DT Rs. 8,55,200 -Rs. 72,930 Rs. 7,82,270 -8.53% SX Tech Rs. 8,56,090 -Rs. 73,006 Rs. 7,83,084 -8.53% SX Knight DT Rs. 8,70,100 -Rs. 74,201 Rs. 7,95,899 -8.53% SX (O) Rs. 9,03,290 -Rs. 77,031 Rs. 8,26,259 -8.53% SX (O) Connect Rs. 9,67,000 -Rs. 82,464 Rs. 8,84,536 -8.53% SX (O) Connect Knight Rs. 9,81,900 -Rs. 83,735 Rs. 8,98,165 -8.53% SX (O) Connect DT Rs. 9,82,000 -Rs. 83,743 Rs. 8,98,257 -8.53% SX (O) Connect Knight DT Rs. 9,93,700 -Rs. 84,741 Rs. 9,08,959 -8.53% 1.2L पेट्रोल-ऑटो (AMT) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर S Smart Rs. 8,39,090 -Rs. 71,556 Rs. 7,67,534 -8.53% S Rs. 8,44,090 -Rs. 71,983 Rs. 7,72,107 -8.53% S Plus Rs. 8,68,990 -Rs. 74,106 Rs. 7,94,884 -8.53% SX Smart Rs. 8,88,190 -Rs. 75,743 Rs. 8,12,447 -8.53% SX Rs. 9,03,090 -Rs. 77,014 Rs. 8,26,076 -8.53% SX Knight Rs. 9,17,990 -Rs. 78,285 Rs. 8,39,705 -8.53% SX Tech Rs. 9,23,090 -Rs. 78,720 Rs. 8,44,370 -8.53% SX DT Rs. 9,23,200 -Rs. 78,729 Rs. 8,44,471 -8.53% SX Knight DT Rs. 9,38,100 -Rs. 80,000 Rs. 8,58,100 -8.53% SX (O) Rs. 9,85,790 -Rs. 84,066 Rs. 9,01,724 -8.53% SX (O) Connect Rs. 10,10,290 -Rs. 86,156 Rs. 9,24,134 -8.53% SX (O) Connect Knight Rs. 10,20,190 -Rs. 87,000 Rs. 9,33,190 -8.53% SX (O) Connect DT Rs. 10,46,090 -Rs. 89,209 Rs. 9,56,881 -8.53% SX (O) Connect Knight DT Rs. 10,50,700 -Rs. 89,602 Rs. 9,61,098 -8.53% 1.2L CNG-मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर S Exe 1Cyl Rs. 8,56,090 -Rs. 73,006 Rs. 7,83,084 -8.53% SX 1Cyl Rs. 9,24,900 -Rs. 78,874 Rs. 8,46,026 -8.53% EX 2Cyl Rs. 7,50,990 -Rs. 64,043 Rs. 6,86,947 -8.53% S Smart 2Cyl Rs. 8,62,890 -Rs. 73,586 Rs. 7,89,304 -8.53% S Exe 2Cyl Rs. 8,64,590 -Rs. 73,731 Rs. 7,90,859 -8.53% S Plus Exe 2Cyl Rs. 8,90,690 -Rs. 75,956 Rs. 8,14,734 -8.53% SX Smart 2Cyl Rs. 9,23,390 -Rs. 78,745 Rs. 8,44,645 -8.53% SX 2Cyl Rs. 9,38,190 -Rs. 79,916 Rs. 8,58,274 -8.52% SX Knight 2Cyl Rs. 9,53,190 -Rs. 81,286 Rs. 8,71,904 -8.53% SX Tech 2Cyl Rs. 9,58,290 -Rs. 81,721 Rs. 8,76,569 -8.53%

टाटा पंच की लगातार मजबूत पकड़

दूसरी ओर टाटा पंच (Tata Punch) ने नवंबर 2025 में एक बार फिर अपनी ताकत साबित की। पंच (Punch) और पंच ईवी (Punch EV) ने मिलकर कुल 18,753 यूनिट्स की बिक्री हासिल की। इसकी YoY ग्रोथ 21.50% और MoM ग्रोथ 11.56% की रही। पंच (Punch) न केवल टाटा (Tata) की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही, बल्कि यह भारत की टॉप-10 कारों की सूची में चौथे स्थान पर भी पहुंच गई। यह साफ दिखाता है कि पंच (Punch) की डिमांड लगातार मजबूत बनी हुई है। आइए टाटा पंच की पिछले 6 महीने की सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

टाटा पंच की पिछले 6 महीने की बिक्री रिपोर्ट

महीना बिक्री संख्या Jun 2025 10,446 Jul 2025 10,785 Aug 2025 10,704 Sep 2025 15,891 Oct 2025 16,810 Nov 2025 18,753

टाटा पंच की नई कीमतें 1.2L पेट्रोल-मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर Pure Rs. 6,19,990 -Rs. 70,000 Rs. 5,49,990 -11.29% Pure (O) Rs. 6,81,990 -Rs. 82,000 Rs. 5,99,990 -12.02% Adventure Rs. 7,16,990 -Rs. 61,000 Rs. 6,55,990 -8.51% Adventure Rhythm Rs. 7,51,990 -Rs. 64,000 Rs. 6,87,990 -8.51% Adventure S Rs. 7,71,990 -Rs. 65,700 Rs. 7,06,290 -8.51% Adventure + S Rs. 8,21,990 -Rs. 70,000 Rs. 7,51,990 -8.52% Accomplished + Rs. 8,41,990 -Rs. 71,700 Rs. 7,70,290 -8.52% Accomplished + Camo Rs. 8,56,990 -Rs. 72,900 Rs. 7,84,090 -8.51% Accomplished + S Rs. 8,89,990 -Rs. 75,700 Rs. 8,14,290 -8.51% Accomplished + S Camo Rs. 9,06,990 -Rs. 77,200 Rs. 8,29,790 -8.51% Creative + Rs. 9,11,990 -Rs. 97,600 Rs. 8,14,390 -10.70% Creative + Camo Rs. 9,26,990 -Rs. 98,900 Rs. 8,28,090 -10.67% Creative + S Rs. 9,56,990 -Rs. 1,01,500 Rs. 8,55,490 -10.61% Creative + S Camo Rs. 9,71,990 -Rs. 1,02,800 Rs. 8,69,190 -10.58% 1.2L पेट्रोल-ऑटो (AMT) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर Adventure Rs. 7,76,990 -Rs. 66,100 Rs. 7,10,890 -8.51% Adventure Rhythm Rs. 8,11,990 -Rs. 69,100 Rs. 7,42,890 -8.51% Adventure S Rs. 8,31,990 -Rs. 70,800 Rs. 7,61,190 -8.51% Adventure + S Rs. 8,81,990 -Rs. 75,100 Rs. 8,06,890 -8.51% Accomplished + Rs. 9,01,990 -Rs. 76,800 Rs. 8,25,190 -8.51% Accomplished + Camo Rs. 9,16,990 -Rs. 78,100 Rs. 8,38,890 -8.52% Accomplished + S Rs. 9,49,990 -Rs. 80,900 Rs. 8,69,090 -8.52% Accomplished + S Camo Rs. 9,66,990 -Rs. 82,300 Rs. 8,84,690 -8.51% Creative + Rs. 9,71,990 -Rs. 1,02,800 Rs. 8,69,190 -10.58% Creative + Camo Rs. 9,86,990 -Rs. 1,04,000 Rs. 8,82,990 -10.54% Creative + S Rs. 10,16,990 -Rs. 1,06,600 Rs. 9,10,390 -10.48% Creative + S Camo Rs. 10,31,990 -Rs. 1,07,900 Rs. 9,24,090 -10.46% 1.2L CNG-मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर Pure Rs. 7,29,990 -Rs. 62,100 Rs. 6,67,890 -8.51% Adventure Rs. 8,11,990 -Rs. 69,100 Rs. 7,42,890 -8.51% Adventure Rhythm Rs. 8,46,990 -Rs. 72,100 Rs. 7,74,890 -8.51% Adventure S Rs. 8,66,990 -Rs. 73,800 Rs. 7,93,190 -8.51% Adventure + S Rs. 9,16,990 -Rs. 78,100 Rs. 8,38,890 -8.52% Accomplished + Rs. 9,51,990 -Rs. 81,000 Rs. 8,70,990 -8.51% Accomplished + Camo Rs. 9,66,990 -Rs. 82,300 Rs. 8,84,690 -8.51% Accomplished + S Rs. 9,99,990 -Rs. 85,100 Rs. 9,14,890 -8.51% Accomplished + S Camo Rs. 10,16,990 -Rs. 86,600 Rs. 9,30,390 -8.52%

हुंडई एक्टर बनाम टाटा पंच?