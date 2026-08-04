जिसे देखो उसने ही ये SUV खरीदी, 5 साल में रिकॉर्ड 8 लाख घरों में पहुंची; 5 स्टार सेफ्टी, कीमत ₹5.70 लाख
यह उपलब्धि ऐसे समय में मिली है जब पंच की जबरदस्त डिमांड बनी हुई है। जुलाई 2026 में पंच (पंच EV सहित) की 21,313 यूनिट्स बिकीं, जिससे यह टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली पैसेंजर कार और कुल मिलाकर भारत की 5वीं सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई।
टाटा मोटर्स ने एक और माइलस्टोन पार कर लिया है। दरअसल, हर बार कंपनी को नई उंचाइओं पर ले जाने वाली पंच SUV ने एक बार फिर कंपनी को ताज में कामयाबी का नगीना जड़ दिया है। दरअसल, कंपनी ने घोषणा की है कि वो उसकी पंच ने लॉन्च के बाद से देश के अंदर महज 5 सालों के अंदर 8 लाख यूनिट की बिक्री का आंतड़ा पार कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ, पंच भारत में इतनी तेजी से यह मुकाम हासिल करने वाली SUV बन गई है, जो ICE और इलेक्ट्रिक, दोनों ही सेगमेंट में काफी पॉपुलर है।
यह उपलब्धि ऐसे समय में मिली है जब पंच की जबरदस्त डिमांड बनी हुई है। जुलाई 2026 में पंच (पंच EV सहित) की 21,313 यूनिट्स बिकीं, जिससे यह टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली पैसेंजर कार और कुल मिलाकर भारत की 5वीं सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। 2026 के फेस्टिव सीजन से पहले, टाटा मोटर्स के पास सेलिब्रेट का एक और कारण है। अभी पंच पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। इसे BNCAP में सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है।
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Tata Punch
₹ 5.59 - 10.55 लाख
Renault Kiger
₹ 5.81 - 10.35 लाख
Hyundai Exter
₹ 5.8 - 9.57 लाख
Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.85 - 11.98 लाख
Citroen C3X
₹ 7.91 - 9.9 लाख
टाटा पंच फेसलिफ्ट का डिजाइन
2026 टाटा पंच अपने बॉक्सी, कॉम्पैक्ट लुक को बरकरार रखती है, लेकिन इसे अब पहले से ज्यादा शार्प लुक दिया गया है। स्लिम LED DRLs, ब्लैक-आउट ग्रिल, नए LED हेडलैंप और रीडिजाइन किए गए बंपर इसे फ्रेश लुक देते हैं। पीछे की तरफ, कनेक्टेड LED टेल-लैंप और एक रिवाइज्ड बंपर इसे मॉडर्न टच देते हैं, जबकि साइड में नए 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील हैं।
टाटा ने पंच लाइनअप को 6 वैरिएंट में बांटा है। इसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस S शामिल है। ग्राहकों को 6 कलर्स का ऑप्शन भी मिलेगा। इसमें बंगाल रूज, कैरामल, कूर्ग क्लाउड्स और सियानटैफिक के साथ-साथ डेटोना ग्रे और प्रिस्टीन व्हाइट शामिल हैं। पंच 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी, जो 4 दशकों से भी ज्यादा समय में पहली बार है कि किसी नॉन-मारुति सुजुकी मॉडल ने टॉप स्थान हासिल किया है।
टाटा पंच फेसलिफ्ट के फीचर्स
नई टाटा पंच में कई शानदार फीचर्स को शामिल किया गया है, इसमें आसान पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो-डिमिंग IRVM, एक बड़ा 10.24 HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, हरमन ऑडियो सिस्टम और भी बहुत कुछ शामिल है। नई टाटा पंच अब अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट देती है, जिसमें पेट्रोल वेरिएंट में 366 लीटर की लगेज कैपेसिटी है, जबकि CNG वर्जन में 210-लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट मिलता है।
टाटा पंच फेसलिफ्ट की सेफ्टी
पंच फेसलिफ्ट मॉडल में सेफ्टी पर खास ध्यान दिया गया है। नई पंच में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग के साथ-साथ ESC, ABS, TPMS, 360-डिग्री कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। सेफ्टी पर अपने फोकस को दिखाने के लिए, टाटा मोटर्स ने नई पंच का क्रैश टेस्ट किया, जिसमें चार डमी यात्रियों के साथ एक ट्रक से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आमने-सामने की टक्कर का सिमुलेशन किया गया। इम्पैक्ट के बावजूद, बॉडी स्ट्रक्चर सही सलामत रहा, और क्रैश के बाद चारों डोर खोले जा सके।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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