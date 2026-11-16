₹5.74 लाख की इस SUV को 10 महीने में 2 लाख+ ग्राहक मिले; 2 CNG सिलेंडर, 26 Km+ माइलेज, 5-स्टार सेफ्टी

इस साल पंच कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर सामने आई है। खास बात ये है कि कैलेंडर ईयर 2025 के पूरे 12 महीने में पंच की 1,73,502 यूनिट बिकी थीं। जबकि, कैलेंडर ईयर 2026 के 10 महीने में इसकी 2,02,794 यूनिट बिक चुकी हैं।

टाटा मोटर्स के लिए इस साल पंच SUV का जादू जमकर चल रहा है। इस कॉम्पैक्ट माइक्रो SUV ने इस साल के पहले 10 महीने यानी जनवरी से अक्टूबर 2026 के दौरान ही 2 लाख से ज्यादा यूनिट की सेल दर्ज कर ली है। यानी इस साल पंच कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर सामने आई है। खास बात ये है कि कैलेंडर ईयर 2025 के पूरे 12 महीने में पंच की 1,73,502 यूनिट बिकी थीं। जबकि, कैलेंडर ईयर 2026 के 10 महीने में इसकी 2,02,794 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी इसकी 29,292 यूनिट ज्यादा बिक चुकी है। इस साल पंच की मंथली औसत सेल 20,279 यूनिट रही है। पंच के सामने साल 2025 की टॉपर नेक्सन (2,00,561 यूनिट) पीछे छूट गई।

टाटा मोटर्स की मॉडल वाइज सेल (2026 Vs 2025) नं मॉडल जनवरी-अक्टूबर 2026 जनवरी-दिसंबर 2025 अंतर ग्रोथ % YoY 1 पंच 2,02,794 1,73,502 29,292 16.88 2 नेक्सन 1,96,490 2,00,561 -4,071 -2.03 3 टियागो 70,555 82,234 -11,679 -14.2 4 सिएरा 69,779 291 69,488 23879.04 5 हैरियर 31,810 27,410 4,400 16.05 6 अल्ट्रोज 27,579 35,906 -8,327 -23.19 7 कर्व 18,447 27,531 -9,084 -33 8 सफारी 17,088 18,478 -1,390 -7.52 9 टिगोर 8,524 12,859 -4,335 -33.71 10 एरिस 6,411 0 6,411 - टोटल 6,49,477 5,78,772 70,705 12.22

टाटा मोटर्स की साल 2026 और 2025 की मॉडल वाइज सेल की बात करें पंच की जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान 2,02,794 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान इसकी 1,73,502 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 29,292 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.88% की ग्रोथ मिली। नेक्सन की जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान 1,96,490 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान इसकी 2,00,561 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,071 यूनिट कम बिकीं और इसे 2.03% की डिग्रोथ मिली।

टियागो की जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान 70,555 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान इसकी 82,234 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11,679 यूनिट कम बिकीं और इसे 14.2% की डिग्रोथ मिली। सिएरा की जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान 69,779 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान इसकी 291 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 69,488 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 23879.04% की ग्रोथ मिली।

हैरियर की जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान 31,810 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान इसकी 27,410 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,400 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.05% की ग्रोथ मिली। अल्ट्रोज की जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान 27,579 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान इसकी 35,906 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,327 यूनिट कम बिकीं और इसे 23.19% की डिग्रोथ मिली।

कर्व की जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान 18,447 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान इसकी 27,531 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 9,084 यूनिट कम बिकीं और इसे 33% की डिग्रोथ मिली। सफारी की जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान 17,088 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान इसकी 18,478 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,390 यूनिट कम बिकीं और इसे 7.52% की डिग्रोथ मिली।

टिगोर की जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान 8,524 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान इसकी 12,859 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,335 यूनिट कम बिकीं और इसे 33.71% की डिग्रोथ मिली। एरिस की जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान 6,411 यूनिट बिक चुकी हैं। इस तरह टाटा मोटर्स ने जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान कुल 6,49,477 यूनिट बेची हैं। जबकि, जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान कुल 5,78,772 यूनिट बेची थीं। इस तरह कंपनी साल के पहले 10 महीने में ही 70,705 यूनिट ज्यादा बेच चुकी है।

फेसलिफ्ट मॉडल ने बढ़ाई बिक्री

टाटा मोटर्स ने इस साल पंच का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है। इसके आने से बिक्री में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 2026 टाटा पंच अपने बॉक्सी, कॉम्पैक्ट लुक को बरकरार रखती है, लेकिन इसे अब पहले से ज्यादा शार्प लुक दिया गया है। स्लिम LED DRLs, ब्लैक-आउट ग्रिल, नए LED हेडलैंप और रीडिजाइन किए गए बंपर इसे फ्रेश लुक देते हैं। पीछे की तरफ, कनेक्टेड LED टेल-लैंप और एक रिवाइज्ड बंपर इसे मॉडर्न टच देते हैं, जबकि साइड में नए 16-इंच डायमंड-कट एलॉय व्हील दिए हैं। इसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस S वैरिएंट मिलते हैं। वहीं, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.74 लाख रुपए है।