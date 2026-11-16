₹5.74 लाख की इस SUV को 10 महीने में 2 लाख+ ग्राहक मिले; 2 CNG सिलेंडर, 26 Km+ माइलेज, 5-स्टार सेफ्टी
इस साल पंच कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर सामने आई है। खास बात ये है कि कैलेंडर ईयर 2025 के पूरे 12 महीने में पंच की 1,73,502 यूनिट बिकी थीं। जबकि, कैलेंडर ईयर 2026 के 10 महीने में इसकी 2,02,794 यूनिट बिक चुकी हैं।
टाटा मोटर्स के लिए इस साल पंच SUV का जादू जमकर चल रहा है। इस कॉम्पैक्ट माइक्रो SUV ने इस साल के पहले 10 महीने यानी जनवरी से अक्टूबर 2026 के दौरान ही 2 लाख से ज्यादा यूनिट की सेल दर्ज कर ली है। यानी इस साल पंच कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर सामने आई है। खास बात ये है कि कैलेंडर ईयर 2025 के पूरे 12 महीने में पंच की 1,73,502 यूनिट बिकी थीं। जबकि, कैलेंडर ईयर 2026 के 10 महीने में इसकी 2,02,794 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी इसकी 29,292 यूनिट ज्यादा बिक चुकी है। इस साल पंच की मंथली औसत सेल 20,279 यूनिट रही है। पंच के सामने साल 2025 की टॉपर नेक्सन (2,00,561 यूनिट) पीछे छूट गई।
|टाटा मोटर्स की मॉडल वाइज सेल (2026 Vs 2025)
|नं
|मॉडल
|जनवरी-अक्टूबर 2026
|जनवरी-दिसंबर 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|1
|पंच
|2,02,794
|1,73,502
|29,292
|16.88
|2
|नेक्सन
|1,96,490
|2,00,561
|-4,071
|-2.03
|3
|टियागो
|70,555
|82,234
|-11,679
|-14.2
|4
|सिएरा
|69,779
|291
|69,488
|23879.04
|5
|हैरियर
|31,810
|27,410
|4,400
|16.05
|6
|अल्ट्रोज
|27,579
|35,906
|-8,327
|-23.19
|7
|कर्व
|18,447
|27,531
|-9,084
|-33
|8
|सफारी
|17,088
|18,478
|-1,390
|-7.52
|9
|टिगोर
|8,524
|12,859
|-4,335
|-33.71
|10
|एरिस
|6,411
|0
|6,411
|-
|टोटल
|6,49,477
|5,78,772
|70,705
|12.22
टाटा मोटर्स की साल 2026 और 2025 की मॉडल वाइज सेल की बात करें पंच की जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान 2,02,794 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान इसकी 1,73,502 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 29,292 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.88% की ग्रोथ मिली। नेक्सन की जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान 1,96,490 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान इसकी 2,00,561 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,071 यूनिट कम बिकीं और इसे 2.03% की डिग्रोथ मिली।
टियागो की जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान 70,555 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान इसकी 82,234 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11,679 यूनिट कम बिकीं और इसे 14.2% की डिग्रोथ मिली। सिएरा की जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान 69,779 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान इसकी 291 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 69,488 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 23879.04% की ग्रोथ मिली।
हैरियर की जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान 31,810 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान इसकी 27,410 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,400 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.05% की ग्रोथ मिली। अल्ट्रोज की जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान 27,579 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान इसकी 35,906 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,327 यूनिट कम बिकीं और इसे 23.19% की डिग्रोथ मिली।
कर्व की जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान 18,447 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान इसकी 27,531 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 9,084 यूनिट कम बिकीं और इसे 33% की डिग्रोथ मिली। सफारी की जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान 17,088 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान इसकी 18,478 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,390 यूनिट कम बिकीं और इसे 7.52% की डिग्रोथ मिली।
टिगोर की जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान 8,524 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान इसकी 12,859 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,335 यूनिट कम बिकीं और इसे 33.71% की डिग्रोथ मिली। एरिस की जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान 6,411 यूनिट बिक चुकी हैं। इस तरह टाटा मोटर्स ने जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान कुल 6,49,477 यूनिट बेची हैं। जबकि, जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान कुल 5,78,772 यूनिट बेची थीं। इस तरह कंपनी साल के पहले 10 महीने में ही 70,705 यूनिट ज्यादा बेच चुकी है।
फेसलिफ्ट मॉडल ने बढ़ाई बिक्री
टाटा मोटर्स ने इस साल पंच का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है। इसके आने से बिक्री में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 2026 टाटा पंच अपने बॉक्सी, कॉम्पैक्ट लुक को बरकरार रखती है, लेकिन इसे अब पहले से ज्यादा शार्प लुक दिया गया है। स्लिम LED DRLs, ब्लैक-आउट ग्रिल, नए LED हेडलैंप और रीडिजाइन किए गए बंपर इसे फ्रेश लुक देते हैं। पीछे की तरफ, कनेक्टेड LED टेल-लैंप और एक रिवाइज्ड बंपर इसे मॉडर्न टच देते हैं, जबकि साइड में नए 16-इंच डायमंड-कट एलॉय व्हील दिए हैं। इसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस S वैरिएंट मिलते हैं। वहीं, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.74 लाख रुपए है।
न्यू पंच में कंपनी की डु्अल CNG सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है। वहीं, CNG से इसका माइलेज 26.99 Km/Kg है। इसमें पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो-डिमिंग IRVM, एक बड़ा 10.24 HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, हरमन ऑडियो सिस्टम और भी बहुत कुछ शामिल है। नई टाटा पंच अब अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट देती है, जिसमें पेट्रोल वेरिएंट में 366 लीटर की लगेज कैपेसिटी है, जबकि CNG वर्जन में 210-लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट मिलता है।सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग के साथ-साथ ESC, ABS, TPMS, 360-डिग्री कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। इसे BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें