₹5.60 लाख कीमत; देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली दूसरी SUV बनी, सेफ्टी में पूरे 5-स्टार

Mar 01, 2026 06:42 pm IST

भारतीय कार बाजार में एक बार फिर धमाका हुआ है और इस बार छोटी SUV टाटा पंच (Tata Punch) चर्चा में है। फरवरी 2026 में टाटा पंच (Tata Punch) की 18,748 यूनिट्स बिकीं, जो इसे देश की टॉप-3 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल कर देती है।

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

फरवरी 2026 में टाटा पंच (Tata Punch) की 18,748 यूनिट्स बिकीं, जो इसे देश की टॉप-3 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल कर देती है। इतना ही नहीं, यह देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV भी बन गई है। टाटा पंच (Tata Punch) को अक्सर माइक्रो SUV कहा जाता है, लेकिन इसकी बिक्री के आंकड़े बताते हैं कि यह किसी बड़ी SUV से कम नहीं है। 18,748 यूनिट्स की बिक्री दिखाती है कि ग्राहकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। बजट SUV सेगमेंट में पंच (Punch) की पकड़ मजबूत है। सेफ्टी और मजबूती को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं।

टाटा पंच (Punch) की सफलता के पीछे क्या है राज?

1- दमदार सेफ्टी

टाटा पंच (Punch) को मजबूत बिल्ड क्वॉलिटी के लिए जाना जाता है, जो इसे परिवारों के लिए भरोसेमंद विकल्प बनाती है।

2- SUV जैसा लुक

छोटे साइज के बावजूद इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस और बोल्ड डिजाइन इसे SUV जैसा रौब देता है।

3- किफायती कीमत

बजट में SUV का अनुभव चाहने वालों के लिए यह परफेक्ट ऑप्शन है।

4- मल्टी-पावरट्रेन विकल्प

पेट्रोल के साथ CNG और EV वर्जन की मौजूदगी इसे और आकर्षक बनाती है।

बड़ी SUVs को दे रही टक्कर

टाटा पंच (Punch) की खास बात यह है कि यह सिर्फ अपने सेगमेंट में ही नहीं, बल्कि बड़े सेगमेंट की गाड़ियों को भी टक्कर दे रही है। देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बनना इस बात का सबूत है कि ग्राहकों को अब बड़ी गाड़ी नहीं, बल्कि वैल्यू-फॉर-मनी SUV चाहिए।

मार्केट ट्रेंड क्या कहता है?

फरवरी 2026 के आंकड़े दिखाते हैं कि SUV सेगमेंट की डिमांड लगातार बढ़ रही है। एंट्री-लेवल SUV की लोकप्रियता चरम पर है। इस एसयूवी में ग्राहकों को माइलेज + सेफ्टी + कीमत का संतुलन भी मिलता है और पंच (Punch) इन 3 मोर्चों पर फिट बैठती है।