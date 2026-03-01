₹5.60 लाख कीमत; देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली दूसरी SUV बनी, सेफ्टी में पूरे 5-स्टार
भारतीय कार बाजार में एक बार फिर धमाका हुआ है और इस बार छोटी SUV टाटा पंच (Tata Punch) चर्चा में है। फरवरी 2026 में टाटा पंच (Tata Punch) की 18,748 यूनिट्स बिकीं, जो इसे देश की टॉप-3 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल कर देती है।
फरवरी 2026 में टाटा पंच (Tata Punch) की 18,748 यूनिट्स बिकीं, जो इसे देश की टॉप-3 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल कर देती है। इतना ही नहीं, यह देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV भी बन गई है। टाटा पंच (Tata Punch) को अक्सर माइक्रो SUV कहा जाता है, लेकिन इसकी बिक्री के आंकड़े बताते हैं कि यह किसी बड़ी SUV से कम नहीं है। 18,748 यूनिट्स की बिक्री दिखाती है कि ग्राहकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। बजट SUV सेगमेंट में पंच (Punch) की पकड़ मजबूत है। सेफ्टी और मजबूती को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं।
टाटा पंच (Punch) की सफलता के पीछे क्या है राज?
1- दमदार सेफ्टी
टाटा पंच (Punch) को मजबूत बिल्ड क्वॉलिटी के लिए जाना जाता है, जो इसे परिवारों के लिए भरोसेमंद विकल्प बनाती है।
2- SUV जैसा लुक
छोटे साइज के बावजूद इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस और बोल्ड डिजाइन इसे SUV जैसा रौब देता है।
3- किफायती कीमत
बजट में SUV का अनुभव चाहने वालों के लिए यह परफेक्ट ऑप्शन है।
4- मल्टी-पावरट्रेन विकल्प
पेट्रोल के साथ CNG और EV वर्जन की मौजूदगी इसे और आकर्षक बनाती है।
बड़ी SUVs को दे रही टक्कर
टाटा पंच (Punch) की खास बात यह है कि यह सिर्फ अपने सेगमेंट में ही नहीं, बल्कि बड़े सेगमेंट की गाड़ियों को भी टक्कर दे रही है। देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बनना इस बात का सबूत है कि ग्राहकों को अब बड़ी गाड़ी नहीं, बल्कि वैल्यू-फॉर-मनी SUV चाहिए।
मार्केट ट्रेंड क्या कहता है?
फरवरी 2026 के आंकड़े दिखाते हैं कि SUV सेगमेंट की डिमांड लगातार बढ़ रही है। एंट्री-लेवल SUV की लोकप्रियता चरम पर है। इस एसयूवी में ग्राहकों को माइलेज + सेफ्टी + कीमत का संतुलन भी मिलता है और पंच (Punch) इन 3 मोर्चों पर फिट बैठती है।
18,748 यूनिट्स की बिक्री और टॉप 3 में जगह यह साफ संकेत है कि टाट पंच (Tata Punch) अब सिर्फ एक माइक्रो SUV नहीं, बल्कि भारतीय बाजार की सेल्स मशीन बन चुकी है। अगर यही रफ्तार जारी रही, तो आने वाले महीनों में यह नंबर 1 SUV बनने की दौड़ में भी शामिल हो सकती है।
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
