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स्विफ्ट, वैगनआर, अर्टिगा, फ्रोंक्स को 'पटखनी देने' वाली देश की नंबर-1 कार हो गई महंगी; अब ₹7000 ज्यादा लगेंगे

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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नई कीमतें जुलाई में लागू हो चुकी हैं। कंपनी ने इसी साल जनवरी में पंच का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया था। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन, नई स्टाइलिंग और कुछ नए फीचर्स जोड़े थे। ये 6 वैरिएंट में आती है, जिसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर+, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड+ शामिल हैं।

स्विफ्ट, वैगनआर, अर्टिगा, फ्रोंक्स को 'पटखनी देने' वाली देश की नंबर-1 कार हो गई महंगी; अब ₹7000 ज्यादा लगेंगे
Tata Punch
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टाटा मोटर्स ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए देश की नंबर-1 SUV पंच को महंगा कर दिया है। दरअसल, अब इस कार को खरीदने के लिए ग्राहकों को वैरिएंट के आधार पर 7,000 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे। नई कीमतें जुलाई में लागू हो चुकी हैं। कंपनी ने इसी साल जनवरी में पंच का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया था। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन, नई स्टाइलिंग और कुछ नए फीचर्स जोड़े थे। ये 6 वैरिएंट में आती है, जिसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर+, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड+ शामिल हैं। पहले इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹5.59 लाख से शुरू थीं। चलिए एक बार इसकी नई कीमतों को देखते हैं।

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कंपनी ने AMT गियरबॉक्स वाले सभी CNG वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 7,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इसके ठीक नीचे, प्योर+, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड+ (S) ट्रिम्स के सभी पेट्रोल ऑटोमैटिक वर्जन और प्योर, प्योर+, एडवेंचर, एडवेंचर (S) और अकम्प्लिश्ड वैरिएंट्स के CNG मैनुअल वर्जन की कीमतों में 6,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बाकी लाइनअप में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल ट्रिम्स के मैनुअल वैरिएंट्स में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

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टाटा पंच फेसलिफ्ट का डिजाइन
2026 टाटा पंच अपने बॉक्सी, कॉम्पैक्ट लुक को बरकरार रखती है, लेकिन इसे अब पहले से ज्यादा शार्प लुक दिया गया है। स्लिम LED DRLs, ब्लैक-आउट ग्रिल, नए LED हेडलैंप और रीडिजाइन किए गए बंपर इसे फ्रेश लुक देते हैं। पीछे की तरफ, कनेक्टेड LED टेल-लैंप और एक रिवाइज्ड बंपर इसे मॉडर्न टच देते हैं, जबकि साइड में नए 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील हैं।

टाटा ने पंच लाइनअप को 6 वैरिएंट में बांटा है। इसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस S शामिल है। ग्राहकों को 6 कलर्स का ऑप्शन भी मिलेगा। इसमें बंगाल रूज, कैरामल, कूर्ग क्लाउड्स और सियानटैफिक के साथ-साथ डेटोना ग्रे और प्रिस्टीन व्हाइट शामिल हैं। पंच 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी, जो 4 दशकों से भी ज्यादा समय में पहली बार है कि किसी नॉन-मारुति सुजुकी मॉडल ने टॉप स्थान हासिल किया है।

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टाटा पंच फेसलिफ्ट के फीचर्स
नई टाटा पंच में कई शानदार फीचर्स को शामिल किया गया है, इसमें आसान पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो-डिमिंग IRVM, एक बड़ा 10.24 HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, हरमन ऑडियो सिस्टम और भी बहुत कुछ शामिल है। नई टाटा पंच अब अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट देती है, जिसमें पेट्रोल वेरिएंट में 366 लीटर की लगेज कैपेसिटी है, जबकि CNG वर्जन में 210-लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट मिलता है।

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टाटा पंच फेसलिफ्ट के पावरट्रेन
इसमें दो इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें 1.2L NA पेट्रोल शामिल है जिसे i-CNG फिटमेंट के साथ भी लिया जा सकता है। फिर पहली बार ज्यादा परफॉर्मेंस वाला 1.2L टर्बो पेट्रोल इंजन भी है। i-CNG वैरिएंट के साथ, टाटा डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी देना जारी रखे हुए है जो काफी ज्यादा इस्तेमाल करने लायक कार्गो वॉल्यूम देती है।

टाटा पंच फेसलिफ्ट की सेफ्टी
पंच फेसलिफ्ट मॉडल में सेफ्टी पर खास ध्यान दिया गया है। नई पंच में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग के साथ-साथ ESC, ABS, TPMS, 360-डिग्री कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। सेफ्टी पर अपने फोकस को दिखाने के लिए, टाटा मोटर्स ने नई पंच का क्रैश टेस्ट किया, जिसमें चार डमी यात्रियों के साथ एक ट्रक से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आमने-सामने की टक्कर का सिमुलेशन किया गया। इम्पैक्ट के बावजूद, बॉडी स्ट्रक्चर सही सलामत रहा, और क्रैश के बाद चारों डोर खोले जा सके।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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