नए अवतार में लॉन्च होने की तैयारी कर रही टाटा पंच, टेस्टिंग के दौरान फिर हुई स्पॉट; जानिए कितनी बदलेगी SUV

Sun, 30 Nov 2025 12:45 PM

टाटा पंच का फेसलिफ्ट मॉडल अब इस साल लॉन्च होता नहीं दिख रहा है। हालांकि, कंपनी इसकी टेस्टिंग तेजी से जारी रखे हुए है। एक बार फिर नई पंच टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है। नए स्पाई शॉट्स में साफ दिख रहा है कि इसका डिजाइन Punch.ev जैसा होगा। डिजाइन की बात करें तो एसयूवी में स्प्लिट हेडलैंप सेटअप रहेगा पर DRLs पतले होंगे। हेडलैम्प्स अब ज्यादा ब्राइट LED वाले हो सकते हैं। एक नया रेडिएटर ग्रिल दिखा है जिसमें हॉरिजॉन्टल स्लैट्स हैं। फ्रंट और रियर बंपर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही नए 16-इंच अलॉय व्हील्स और रीडिजाइन टेललैंप्स मिल सकते हैं जिससे कार का लुक और मॉडर्न लगेगा।

इंटीरियर में भी होंगे बदलाव इंटीरियर में भी अच्छे बदलाव होंगे। नई पंच में दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। इसमें इल्युमिनेटेड लोगो भी हो सकता है जो केबिन को प्रीमियम टच देगा। बड़ा 10.2-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल सकता है। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स आराम को और बढ़ाएंगी। सेफ्टी में टाटा मोटर्स 360° कैमरा सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और छह एयरबैग जैसे फीचर्स दे सकती है। न्यूज वेबसाइट gaadiwaadi में छपी एक खबर के अनुसार इन अपडेट्स के बाद पंच फेसलिफ्ट अपने सेगमेंट में और भी मजबूत पैकेज बन सकती है।