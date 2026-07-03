डिजायर से छिन गया नंबर-1 का ताज, ₹5.64 लाख की इस कार ने मारी बाजी; जून में 21,006 लोगों ने खरीदा

भारतीय ग्राहकों के बीच हमेशा से टाटा पंच (Tata Punch) डिमांड में रही है। बता दें कि टाटा पंच बीते महीने देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। टाटा पंच ने इस दौरान कुल 21,006 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

₹ 16,998 / माह

EMI केवल ₹ 16,998 / माह

भारतीय ग्राहकों के बीच हमेशा से टाटा पंच (Tata Punch) डिमांड में रही है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 में हुई बिक्री की बात करें तो टाटा पंच ने कमाल कर दिया है। बता दें कि टाटा पंच बीते महीने देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। टाटा पंच ने इस दौरान 101.09 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 21,006 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 10,446 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

तीसरे नंबर पर रही मारुति डिजायर बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 58.03 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,335 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी डिजायर रही। डिजायर ने इस दौरान 15.60 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,899 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी वैगनआर रही। मारुति वैगनआर ने इस दौरान 31.1 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,952 यूनिट कार की बिक्री की।

सातवें नंबर पर ही महिंद्रा स्कॉर्पियो बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी अर्टिगा रही। मारुति अर्टिगा ने इस दौरान 13.85 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,111 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। मारुति स्विफ्ट ने इस दौरान 14.61 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 15,215 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने इस दौरान 10.65 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 14,097 यूनिट कार की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही हुंडई वेन्यू दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स ने इस दौरान 33.83 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 13,135 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी बलेनो रही। मारुति बलेनो ने इस दौरान 39.28 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 12,488 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई वेन्यू रही। हुंडई वेन्यू इस दौरान 57.13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,776 यूनिट कार की बिक्री की।