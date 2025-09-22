tata punch, nexon, curvv, altroz, tiago, tigor, Harrier, safari car prices after gst reduction, check new price list आज से सस्ती हुईं नेक्सन और पंच समेत टाटा की सभी कारें, यहां देखें सभी मॉडलों की वैरिएंट-वाइज नई कीमतें, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi News

आज से सस्ती हुईं नेक्सन और पंच समेत टाटा की सभी कारें, यहां देखें सभी मॉडलों की वैरिएंट-वाइज नई कीमतें

आज 22 सितंबर 2025 से GST 2.0 लागू हो गया है, जिसके चलते टाटा के कारों की कीमतों में 2 लाख रुपये तक की कटौती आई है। अगर आप टाटा की कोई कार लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चार्ट में टाटा के सभी मॉडलों की नई प्राइस लिस्ट देखकर आप अपना बजट तय कर सकते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 08:45 AM
आज से सस्ती हुईं नेक्सन और पंच समेत टाटा की सभी कारें, यहां देखें सभी मॉडलों की वैरिएंट-वाइज नई कीमतें

भारत में GST 2.0 टैक्स रिफॉर्म लागू होने के बाद पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बड़ी हलचल मच गई है। टैक्स दरों में कटौती का सीधा असर कार की कीमतों पर पड़ा है। खासकर हैचबैक और मिड-सेगमेंट कारें पहले से काफी सस्ती हो गई हैं। टाटा मोटर्स ने भी अपनी पॉपुलर कारों की नई कीमतें जारी कर दी हैं, जिससे ग्राहकों को इस फेस्टिव सीजन में बड़ी राहत मिलने वाली है।GST 2.0 के पहले कारों पर सेस के साथ 28% टैक्स लगता था। लेकिन अब नई दर घटकर सिर्फ 18% टैक्स रह गई है। इस वजह से टाटा कारों की कीमतों में 1.07 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। अगर आप टाटा की कोई कार खरीदना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले फटाफट नीचे दिए गए मॉडलों की वैरिएंट-वाइज कीमतें देख लीजिए।

ये भी पढ़ें:GST कट + फेस्टिव ऑफर: अब ₹200000 तक सस्ती हो गई टाटा नेक्सन

GST कटौती के बाद टाटा कारों की कीमतें

टाटा मोटर्स ने जीएसटी कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए 22 सितंबर से कारों की कीमतों में 2 लाख रुपये तक की कटौती की है।

मॉडलकीमत में कटौती (₹ लाख)नई कीमत (₹ लाख)अतिरिक्त लाभ (₹ लाख)कुल लाभ (₹ लाख)
टियागो (Tiago)0.754.570.451.20
टिगोर (Tigor)0.815.480.301.11
पंच (Punch)1.085.490.501.58
अल्ट्रोज (Altroz)1.116.300.651.76
नेक्सन (Nexon)1.557.310.452.00
कर्व (Curvv)0.679.650.401.07
हैरियर (Harrier)1.4413.990.501.94
सफारी (Safari)1.4814.660.501.98

1- टाटा नेक्सन की कीमत

टाटा मोटर्स की लोकप्रिय सब-4-मीटर एसयूवी टाटा नेक्सन की कीमत में 1.55 लाख रुपये तक की कमी आई है। यह कटौती सभी वैरिएंट पर एक समान नहीं है, लेकिन यह पेट्रोल, डीजल और सीएनजी सभी ट्रिम्स पर लागू होती हैं। जीएसटी रिफॉर्म के बाद अपडेट की गई टाटा नेक्सन की प्राइस रेंज नीचे दी गई हैं।

पेट्रोल MT और AMT ट्रिम्स के लिए 2025 टाटा नेक्सन की नई कीमत

टाटा नेक्सनगियरबॉक्सपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
SmartManualRs 7,99,990Rs 7,31,890Rs 68,100
Smart +ManualRs 8,89,990Rs 8,14,190Rs 75,800
AutomaticRs 9,59,990Rs 8,78,290Rs 81,700
Smart + SManualRs 9,19,990Rs 8,41,690Rs 78,300
Pure +ManualRs 9,69,990Rs 8,87,390Rs 82,600
AutomaticRs 10,39,990Rs 9,51,390Rs 88,600
Pure + SManualRs 9,99,990Rs 9,14,890Rs 85,100
AutomaticRs 10,69,990Rs 9,78,890Rs 91,100
CreativeManualRs 10,99,990Rs 9,99,990Rs 1,00,000
AutomaticRs 11,69,990Rs 10,70,390Rs 99,600
DCTRs 12,19,990Rs 11,16,090Rs 1,03,900
Creative + SManualRs 11,29,990Rs 10,33,790Rs 96,200
AutomaticRs 11,99,990Rs 10,97,790Rs 1,02,200
Creative + S DKManualRs 11,69,990Rs 10,70,390Rs 99,600
AutomaticRs 12,39,990Rs 11,34,390Rs 1,05,600
Creative + PS DTManualRs 12,29,990Rs 11,25,190Rs 1,04,800
DCTRs 13,49,990Rs 12,34,990Rs 1,15,000
Creative + PS DKManualRs 12,69,990Rs 11,61,790Rs 1,08,200
DCTRs 13,89,990Rs 12,71,590Rs 1,18,400
Fearless + PS DTManualRs 13,29,990Rs 12,16,690Rs 1,13,300
DCTRs 14,49,990Rs 13,26,490Rs 1,23,500
Fearless + PS DKManualRs 13,49,990Rs 12,34,990Rs 1,15,000
DCTRs 14,69,990Rs 13,44,790Rs 1,25,200

टाटा नेक्सन के पेट्रोल वैरिएंट की कीमतों में कटौती कोई मामूली बदलाव नहीं है। खासकर अगर आप कोई टॉप-एंड वैरिएंट लेने की सोच रहे हैं, तो यह कटौती और भी ज्यादा हो जाती है। टाटा नेक्सन के पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट की कीमतों में लगभग 68,100 रुपये से लेकर 1.15 लाख रुपये तक की कटौती की गई है।

टाटा नेक्सन के AMT वैरिएंट की कीमतों में भी लगभग 81,700 रुपये से लेकर 1.05 लाख रुपये तक की कमी आई है। सबसे ज्यादा छूट DCT वैरिएंट पर मिल रही है, जिनकी कीमतें 1.03 लाख रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपये तक कम हो गई हैं।

टाटा नेक्सन के डीजल वैरिएंट की न्यू प्राइस लिस्ट

टाटा नेक्सन डीजलगियरबॉक्सपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
Smart +MTRs 9,99,990Rs 9,00,890Rs 99,100
Smart + SMTRs 10,29,990Rs 9,27,890Rs 1,02,100
Pure +MTRs 10,99,990Rs 9,90,990Rs 1,09,000
AMTRs 11,69,990Rs 10,53,990Rs 1,16,000
Pure + SMTRs 11,29,990Rs 10,17,990Rs 1,12,000
CreativeMTRs 12,39,990Rs 11,17,090Rs 1,22,900
AMTRs 13,09,990Rs 11,80,090Rs 1,29,900
Creative + SMTRs 12,69,990Rs 11,44,090Rs 1,25,900
AMTRs 13,39,990Rs 12,07,090Rs 1,32,900
Creative + S DKMTRs 13,09,990Rs 11,80,090Rs 1,29,900
AMTRs 13,79,990Rs 12,43,190Rs 1,36,800
Creative + PS DTMTRs 13,69,990Rs 12,34,190Rs 1,35,800
AMTRs 14,39,990Rs 12,97,190Rs 1,42,800
Creative + PS DKMTRs 14,09,990Rs 12,70,190Rs 1,39,800
AMTRs 14,79,990Rs 13,33,290Rs 1,46,700
Fearless + PS DTMTRs 14,69,990Rs 13,24,190Rs 1,45,800
AMTRs 15,39,990Rs 13,87,290Rs 1,52,700
Fearless + PS DKMTRs 14,89,990Rs 13,42,290Rs 1,47,700
AMTRs 15,59,990Rs 14,05,290Rs 1,54,700

नई टाटा नेक्सन डीजल की कीमतों पर नजर डालें तो मैनुअल गियरबॉक्स वाले वैरिएंट पहले के मुकाबले 99,100 रुपये से 1.47 लाख रुपये तक सस्ते हैं। एएमटी वैरिएंट की कीमतों में और भी बड़ी कटौती की गई है, जिससे इनकी कीमतों में 1.54 लाख रुपये तक की कमी आई है। इससे नेक्सन डीजल लाइनअप पूरी तरह से किफायती हो गया है।

टाटा नेक्सन CNG की नई कीमतें

टाटा नेक्सन CNGगियरबॉक्सपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
SmartManualRs 8,99,990Rs 8,23,390Rs 76,600
Smart +ManualRs 9,99,990Rs 9,14,890Rs 85,100
Smart + SManualRs 10,29,990Rs 9,42,290Rs 87,700
Pure +ManualRs 10,69,990Rs 9,78,890Rs 91,100
Pure + SManualRs 10,99,990Rs 9,99,990Rs 1,00,000
CreativeManualRs 11,99,990Rs 10,97,790Rs 1,02,200
Creative + SManualRs 12,29,990Rs 11,25,190Rs 1,04,800
Creative + S DKManualRs 12,69,990Rs 11,61,790Rs 1,08,200
Creative + PS DTManualRs 13,29,990Rs 12,16,690Rs 1,13,300
Creative + PS DKManualRs 13,69,990Rs 12,53,290Rs 1,16,700
Fearless + PS DTManualRs 14,29,990Rs 13,08,190Rs 1,21,800
Fearless + PS DKManualRs 14,49,990Rs 13,26,490Rs 1,23,500

नेक्सन सीएनजी ट्रिम्स को भी कम टैक्स का फायदा मिल रहा है। सबसे कम कीमत में 76,600 रुपये की कमी आई है, जो कोई मामूली कटौती नहीं है, जबकि सबसे बड़ी कटौती टाटा नेक्सन फियरलेस+ एस डीसीटी ट्रिम पर 1.23 लाख रुपये की है। इन नई कीमतों के साथ नेक्सन सीएनजी की शुरुआती कीमत 8.23 ​​लाख रुपये से शुरू होकर 13.26 लाख रुपये तक जाती है।

2- टाटा पंच की कीमतें

टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली पंच सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी 87,900 रुपये तक सस्ती हो गई है। नीचे 2025 टाटा पंच एसयूवी की नई प्राइस लिस्ट दी गई है।

टाटा पंच पेट्रोल की कीमतें

वैरिएंटनई कीमतपुरानी कीमतGST कटौती
PureRs 5,67,290Rs 6,19,990Rs 52,700
Pure (O)Rs 6,23,990Rs 6,81,990Rs 58,000
AdventureRs 6,55,990Rs 7,16,990Rs 61,000
Adventure+Rs 6,87,990Rs 7,51,990Rs 64,000
Adventure SRs 7,06,290Rs 7,71,990Rs 65,700
Adventure+ SRs 7,51,990Rs 8,21,990Rs 70,000
Accomplished+Rs 7,70,290Rs 8,41,990Rs 71,700
Accomplished+ CAMORs 7,84,090Rs 8,56,990Rs 72,900
Accomplished+ SRs 8,14,190Rs 8,89,990Rs 75,800
Accomplished+ S CAMORs 8,29,790Rs 9,06,990Rs 77,200
Creative+Rs 8,34,390Rs 9,11,990Rs 77,600
Creative+ CAMORs 8,48,090Rs 9,26,990Rs 78,900
Creative+ S AMTRs 8,75,490Rs 9,56,990Rs 81,500
Creative+ S CAMO AMTRs 8,89,190Rs 9,71,990Rs 82,800
Adventure AMTRs 7,10,890Rs 7,76,990Rs 66,100
Adventure+ AMTRs 7,42,890Rs 8,11,990Rs 69,100
Adventure S AMTRs 7,61,190Rs 8,31,990Rs 70,800
Adventure+ S AMTRs 8,06,890Rs 8,81,990Rs 75,100
Adventure+ AMTRs 8,25,190Rs 9,01,990Rs 76,800
Adventure+ CAMO AMTRs 8,38,890Rs 9,16,990Rs 78,100
Adventure+ S AMTRs 8,69,090Rs 9,49,990Rs 80,900
Adventure+ S CAMO AMTRs 8,84,690Rs 9,66,990Rs 82,300
Creative+ AMTRs 8,89,190Rs 9,71,990Rs 82,800
Creative+ CAMO AMTRs 9,02,990Rs 9,86,990Rs 84,000
Creative+ S AMTRs 9,30,390Rs 10,16,990Rs 86,600
Creative+ S CAMO AMTRs 9,44,090Rs 10,31,990Rs 87,900

2025 टाटा पंच सीएनजी की कीमतें

वैरिएंटनई कीमतपुरानी कीमतGST कटौती
PureRs 6,67,890Rs 7,29,990Rs 62,100
AdventureRs 7,42,890Rs 8,11,990Rs 69,100
Adventure+Rs 7,74,890Rs 8,46,990Rs 72,100
Adventure SRs 7,93,190Rs 8,66,990Rs 73,800
Adventure+ SRs 8,38,890Rs 9,16,990Rs 78,100
Accomplished+Rs 8,70,990Rs 9,51,990Rs 81,000
Accomplished+ CAMORs 8,84,690Rs 9,66,990Rs 82,300
Accomplished+ SRs 9,14,890Rs 9,99,990Rs 85,100
Accomplished+ S CAMORs 9,30,390Rs 10,16,990Rs 86,600

3- टाटा अल्ट्रोज

टाटा अल्ट्रोज की वैरिएंट वाइज नई कीमतें (GST 2.0 के बाद) नीचे चार्ट में दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक कीमत में सबसे बड़ी कटौती अल्ट्रोज डीजल (Altroz Diesel) के Accomplished S वैरिएंट में हुई है, जिसकी कीमतें पहले की तुलना में 1,11,910 रुपये तक कम हो गई है। वहीं, सबसे किफायती वैरिएंट पेट्रोल MT स्मार्ट हो गया है, जिसकी कीमतें अब 6,30,390 रुपये से शुरू होती हैं।

टाटा अल्ट्रोज पेट्रोल MT (Manual Transmission) की कीमतें

वैरिएंटपुरानी एक्स-शोरूम कीमत (₹)नई एक्स-शोरूम कीमत (₹)कीमत में कमी (₹)
Smart6,89,0006,30,390-58,610
Pure7,69,0007,03,590-65,410
Pure S8,05,0007,36,490-68,510
Creative8,69,0007,94,990-74,010
Creative S9,05,0008,27,990-77,010
Accomplished S9,99,0009,13,990-85,010

टाटा अल्ट्रोज पेट्रोल AMT (Automatic) की कीमतें

वैरिएंटपुरानी कीमत (₹)नई कीमत (₹)कीमत में कमी (₹)
Pure8,29,0007,58,490-70,510
Pure S8,65,0007,91,390-73,610
Creative9,29,0008,49,890-79,110
Creative S9,65,0008,82,890-82,110

टाटा अल्ट्रोज पेट्रोल DCA (Dual Clutch Automatic) की कीमतें

वैरिएंटपुरानी कीमत (₹)नई कीमत (₹)कीमत में कमी (₹)
Creative S10,30,0009,42,290-87,710
Accomplished S11,24,00010,28,290-95,710
Accomplished+S11,49,00010,51,190-97,810

टाटा अल्ट्रोज CNG MT की कीमतें

वैरिएंटपुरानी कीमत (₹)नई कीमत (₹)कीमत में कमी (₹)
Smart7,89,0007,21,890-67,110
Pure8,79,0008,04,190-74,810
Pure S9,15,0008,37,090-77,910
Creative9,79,0008,95,690-83,310
Creative S9,99,0009,14,790-85,110
Accomplished S11,09,00010,14,590-94,410

टाटा अल्ट्रोज डीजल MT की कीमतें

वैरिएंटपुरानी कीमत (₹)नई कीमत (₹)कीमत में कमी (₹)
Pure8,99,0008,09,890-89,110
Creative S10,35,0009,32,390-1,02,610
Accomplished S11,29,00010,17,090-1,11,910

4- टाटा टियागो की नई कीमतें

GST 2.0 कटौती के बाद टाटा टियागो की नई कीमतें काफी घट गई हैं। टियागो पेट्रोल (Tiago Petrol) का MT XE वैरिएंट सबसे सस्ता हुआ है, जिसकी कीमत 4,57,490 रुपये से शुरू होती है। सबसे ज्यादा कटौती टियागो (Tiago) CNG AMT XZA NRG वैरिएंट में हुई है, जिसकी कीमत पहले की तुलना में 75,300 रुपये तक घट गई है।

टाटा टियागो पेट्रोल MT (Manual Transmission) की नई कीमतें

वैरिएंटपुरानी कीमत (₹)नई कीमत (₹)कीमत में कमी (₹)
XE4,99,9904,57,490-42,500
XM5,79,9905,30,690-49,300
XT6,34,9905,80,990-54,000
XZ6,99,9906,40,390-59,600
XZ NRG7,29,9906,67,890-62,100
XZ+7,39,9906,76,990-63,000

टाटा टियागो पेट्रोल AMT (Automatic) की नई कीमतें

वैरिएंटपुरानी कीमत (₹)नई कीमत (₹)कीमत में कमी (₹)
XTA6,89,9906,31,290-58,700
XZA7,54,9906,90,790-64,200
XZA NRG7,84,9907,18,190-66,800

टाटा टियागो CNG MT की नई कीमतें

वैरिएंटपुरानी कीमत (₹)नई कीमत (₹)कीमत में कमी (₹)
XE5,99,9905,48,990-51,000
XM6,79,9906,22,090-57,900
XT7,34,9906,72,490-62,500
XZ7,99,9907,31,890-68,100
XZ NRG8,29,9907,59,390-70,600

टाटा टियागो CNG AMT की नई कीमतें

वैरिएंटपुरानी कीमत (₹)नई कीमत (₹)कीमत में कमी (₹)
XTA7,89,9907,22,790-67,200
XZA8,54,9907,82,190-72,800
XZA NRG8,84,9908,09,690-75,300

5-टाटा कर्व की नई कीमतें

जो परफॉर्मेंस और स्टाइल की तलाश में हैं, उनके लिए यह एसयूवी एक शानदार ऑप्शन है। 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन कर्व को शहरी खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। 45% से 40% तक टैक्स कम होने के साथ पेट्रोल लाइनअप बेस से लेकर फुल-लोडेड ट्रिम्स तक और भी आकर्षक हो गया है।

टाटा कर्व (पेट्रोल वेरिएंट) की नई कीमतें

कर्व वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतकटौती
1.2 Accomplished Plus A GDi₹17,69,990₹17,08,956₹61,034
1.2 Accomplished S DCA GDi₹17,69,990₹17,08,956₹61,034
1.2 Creative Plus S DCA GDi (DT)₹16,69,990₹16,12,490₹57,500
1.2 Accomplished Plus A Dark DCA₹19,48,990₹18,81,890₹67,100
1.2 Accomplished Plus A DCA GDi₹19,19,990₹18,53,890₹66,100
1.2 Accomplished S DCA₹16,49,990₹15,93,190₹56,800
1.2 Creative S DCA (DT)₹14,49,990₹14,00,090₹49,900
1.2 Accomplished Plus A Dark (DT)₹17,98,990₹17,37,090₹61,900
1.2 Accomplished S Dark DCA₹17,98,990₹17,37,090₹61,900
1.2 Creative Plus S GDi (DT)₹15,19,990₹14,67,690₹52,300
1.2 Creative₹12,49,990₹12,06,990₹43,000
1.2 Accomplished S (DT)₹14,99,990₹14,48,390₹51,600
1.2 Creative Plus S DCA₹15,49,990₹14,96,690₹53,300
1.2 Creative S₹12,99,990₹12,55,290₹44,700
1.2 Accomplished S Dark₹16,48,990₹15,92,290₹56,700
1.2 Accomplished S GDi₹16,19,990₹15,64,290₹55,700
1.2 Pure Plus DCA₹12,79,990₹12,35,990₹44,000
1.2 Pure Plus S DCA₹13,49,990₹13,03,590₹46,400
1.2 Creative S GDi₹14,19,990₹13,71,190₹48,800
1.2 Creative DCA₹13,99,990₹13,51,890₹48,100
1.2 Creative Plus S₹13,99,990₹13,51,890₹48,100
1.2 Pure Plus₹11,29,990₹10,91,190₹38,800
1.2 Pure Plus S₹11,99,990₹11,58,790₹41,200
1.2 Smart₹9,99,990₹9,65,690₹34,300

टाटा कर्व (डीजल वैरिएंट) की नई कीमतें

यह 1.5-लीटर डीजल इंजन लंबी दूरी के ड्राइवरों के लिए है। इस पावरट्रेन को नई जीएसटी का भी लाभ मिला है, जिससे कुल कर 45% से घटकर 40% हो गया है।

कर्व डीजलपुरानी कीमतनई कीमतकटौती
1.5 Accomplished Plus A (DT)₹17,82,990₹17,21,590₹61,400
1.5 Accomplished Plus A Dark DCA₹19,51,990₹18,84,790₹67,200
1.5 Accomplished S (DT)₹16,49,990₹15,93,190₹56,800
1.5 Accomplished S Dark DCA (DT)₹18,18,990₹17,56,390₹62,600
1.5 Creative S (DT)₹14,49,990₹14,00,090₹49,900
1.5 Creative Plus S DCA (DT)₹16,99,990₹16,41,490₹58,500
1.5 Accomplished Plus A Dark (DT)₹18,01,990₹17,39,990₹62,000
1.5 Pure Plus DCA₹14,29,990₹13,80,790₹49,200
1.5 Accomplished Plus A DCA (DT)₹19,32,990₹18,66,490₹66,500
1.5 Pure Plus S DCA (DT)₹14,99,990₹14,48,390₹51,600
1.5 Accomplished S Dark (DT)₹16,68,990₹16,11,590₹57,400
1.5 Accomplished S DCA (DT)₹17,99,990₹17,38,090₹61,900
1.5 Creative Plus S₹15,49,990₹14,96,690₹53,300
1.5 Pure Plus (DT)₹12,79,990₹12,35,990₹44,000
1.5 Creative S DCA₹15,99,990₹15,44,990₹55,000
1.5 Pure Plus S₹13,49,990₹13,03,590₹46,400
1.5 Creative₹13,99,990₹13,51,890₹48,100
1.5 Smart₹11,49,990₹11,10,490₹39,500

6-टाटा टिगोर की नई कीमतें

पेट्रोल से चलने वाली टिगोर रेंज, जो मैनुअल और एएमटी दोनों ट्रिम्स में उपलब्ध है, अब जीएसटी कटौती के बाद काफी सस्ती हो गई है। बेस XE वैरिएंट से लेकर टॉप-एंड XZA प्लस तक सभी ट्रिम्स की कीमतों में भारी कटौती की गई है।

टाटा टिगोर (पेट्रोल वेरिएंट) की नई कीमतें

टिगोर वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतकटौती% में कटौती
XT₹6,79,990₹6,21,990₹58,0008.53%
XZA₹7,94,990₹7,27,290₹67,7008.52%
XZA Plus₹8,54,990₹7,82,190₹72,8008.51%
XZ₹7,39,990₹6,76,990₹63,0008.51%
XZ Plus₹7,99,990₹7,31,890₹68,1008.51%
XZ Plus Lux₹8,49,990₹7,77,690₹72,3008.51%
XTA₹7,34,990₹6,72,490₹62,5008.50%
XM₹5,99,990₹5,48,990₹51,0008.50%

टाटा टिगोर (सीएनजी वैरिएंट) की नई कीमतें

टिगोर वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतकटौती% में कटौती
XZ Plus Lux CNG₹9,49,990₹8,69,090₹80,9008.52%
XZA CNG₹8,94,990₹8,18,790₹76,2008.51%
XZA Plus CNG₹9,54,990₹8,73,690₹81,3008.51%
XT CNG₹7,79,990₹7,13,590₹66,4008.51%
XZ CNG₹8,39,990₹7,68,490₹71,5008.51%
XZ Plus CNG₹8,99,990₹8,23,390₹76,6008.51%

7-टाटा हैरियर की नई कीमतें

टाटा हैरियर के सभी वैरिएंट 2.0-लीटर डीजल इंजन से लैस हैं, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आते हैं। नई जीएसटी दर के साथ बेस स्मार्ट से लेकर टॉप-एंड फियरलेस तक हर वैरिएंट की कीमत में सीधी कटौती हुई है।

टाटा हैरियर (डीजल वैरिएंट) की नई कीमतें

हैरियर वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतकटौती% में कटौती
Fearless X Plus Dark Edition₹24,99,000₹23,63,990₹1,35,0105.40%
Fearless X Plus Dark Edition AT₹26,49,000₹25,05,890₹1,43,1105.40%
Fearless X Dark Edition AT (DT)₹24,64,000₹23,30,890₹1,33,1105.40%
Fearless X Plus₹24,44,000₹23,11,990₹1,32,0105.40%
Fearless X Plus AT₹25,94,000₹24,53,890₹1,40,1105.40%
Pure X AT₹19,59,000₹18,53,190₹1,05,8105.40%
Adventure X Plus Dark Edition AT (DT)₹21,59,000₹20,42,390₹1,16,6105.40%
Fearless X AT (DT)₹24,09,000₹22,78,890₹1,30,1105.40%
Adventure X Dark Edition AT₹21,24,000₹20,09,290₹1,14,7105.40%
Adventure X Plus Dark Edition (DT)₹19,89,000₹18,81,590₹1,07,4105.40%
Fearless X Dark Edition₹22,89,000₹21,65,390₹1,23,6105.40%
Smart₹14,99,990₹14,18,990₹81,0005.40%
Adventure X Plus AT₹21,04,000₹19,90,390₹1,13,6105.40%
Adventure X Dark Edition₹19,54,000₹18,48,490₹1,05,5105.40%
Fearless X Plus Stealth AT₹26,69,000₹25,24,890₹1,44,1105.40%
Fearless X Plus Stealth₹25,19,000₹23,82,990₹1,36,0105.40%
Adventure X AT₹20,69,000₹19,57,290₹1,11,7105.40%
Fearless X₹22,34,000₹21,13,390₹1,20,6105.40%
Adventure X Plus₹19,34,000₹18,29,590₹1,04,4105.40%
Pure X Dark Edition AT₹19,99,000₹18,91,090₹1,07,9105.40%
Adventure X₹18,99,000₹17,96,490₹1,02,5105.40%
Pure X₹17,99,000₹17,01,890₹97,1105.40%
Pure X Dark Edition₹18,64,000₹17,63,390₹1,00,6105.40%

8-टाटा सफारी की नई कीमतें

टाटा सफारी केवल 2.0-लीटर डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है, इसीलिए सभी वैरिएंट की कीमतों में टैक्स कटौती हुई है। ऐसे में मैनुअल या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स चुनने वाले खरीदारों को सभी वैरिएंट की कीमतों में कटौती का लाभ मिलेगा।

टाटा सफारी (डीजल वैरिएंट) की नई कीमतें

टाटा सफारी वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतकटौती% में कटौती
Accomplished X Plus Stealth 6S AT₹27,44,000₹25,95,790₹1,48,2105.40%
Accomplished X Plus Stealth AT₹27,34,000₹25,86,290₹1,47,7105.40%
Accomplished X Plus Dark Edition 6S AT₹27,04,000₹25,57,990₹1,46,0105.40%
Accomplished X Plus Dark Edition AT₹26,94,000₹25,48,490₹1,45,5105.40%
Accomplished X Plus 6S AT (DT)₹26,69,000₹25,24,890₹1,44,1105.40%
Accomplished X Plus AT (DT)₹26,59,000₹25,15,390₹1,43,6105.40%
Accomplished X Plus Stealth₹25,84,000₹24,44,490₹1,39,5105.40%
Accomplished X Plus Dark Edition 6S₹25,54,000₹24,16,090₹1,37,9105.40%
Accomplished X Plus Dark Edition₹25,44,000₹24,06,590₹1,37,4105.40%
Accomplished X Dark Edition AT₹25,39,000₹24,01,890₹1,37,1105.40%
Accomplished X Plus 6S (DT)₹25,19,000₹23,82,990₹1,36,0105.40%
Accomplished X Plus (DT)₹25,09,000₹23,73,490₹1,35,5105.40%
Accomplished X AT (DT)₹24,84,000₹23,49,890₹1,34,1105.40%
Accomplished X Dark Edition₹23,64,000₹22,36,290₹1,27,7105.40%
Accomplished X (DT)₹23,09,000₹21,84,290₹1,24,7105.40%
Adventure X Plus Dark Edition AT₹22,24,000₹21,03,890₹1,20,1105.40%
Adventure X Plus AT₹21,69,000₹20,51,890₹1,17,1105.40%
Pure X Dark Edition AT₹20,64,000₹19,52,590₹1,11,4105.40%
Adventure X Plus Dark Edition₹20,54,000₹19,43,090₹1,10,9105.40%
Adventure X Plus₹19,99,000₹18,90,990₹1,08,0105.40%
Pure X AT₹19,99,000₹18,91,090₹1,07,9105.40%
Pure X Dark Edition₹19,04,000₹18,01,190₹1,02,8105.40%
Pure X₹18,49,000₹17,49,190₹99,8105.40%
Smart₹15,49,990₹14,66,290₹83,7005.40%

आज यानी 22 सितंबर 2025 से नई जीएसटी लागू हो गई है। इस दिन को या उसके बाद बिल की गई या डिलीवर की गई किसी भी टाटा कार पर ग्राहकों पर फायदा मिलेगा, तो अगर आप टाटा की कोई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय है। जी हां, क्योंकि जीएसटी में कटौती के कारण आपको टाटा की कारें अभी 2 लाख तक सस्ती मिल रही हैं।

नोट-: इस लेख में दी गई नई कीमतें अस्थायी हैं और 22 सितंबर 2025 से लागू संशोधित जीएसटी दरों पर आधारित हैं। अंतिम एक्स-शोरूम कीमतें थोड़ी अलग हो सकती हैं, क्योंकि निर्माता और डीलरशिप नई टैक्स नीति के अनुसार अपनी प्राइस लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं।

