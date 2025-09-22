आज से सस्ती हुईं नेक्सन और पंच समेत टाटा की सभी कारें, यहां देखें सभी मॉडलों की वैरिएंट-वाइज नई कीमतें
आज 22 सितंबर 2025 से GST 2.0 लागू हो गया है, जिसके चलते टाटा के कारों की कीमतों में 2 लाख रुपये तक की कटौती आई है। अगर आप टाटा की कोई कार लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चार्ट में टाटा के सभी मॉडलों की नई प्राइस लिस्ट देखकर आप अपना बजट तय कर सकते हैं।
भारत में GST 2.0 टैक्स रिफॉर्म लागू होने के बाद पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बड़ी हलचल मच गई है। टैक्स दरों में कटौती का सीधा असर कार की कीमतों पर पड़ा है। खासकर हैचबैक और मिड-सेगमेंट कारें पहले से काफी सस्ती हो गई हैं। टाटा मोटर्स ने भी अपनी पॉपुलर कारों की नई कीमतें जारी कर दी हैं, जिससे ग्राहकों को इस फेस्टिव सीजन में बड़ी राहत मिलने वाली है।GST 2.0 के पहले कारों पर सेस के साथ 28% टैक्स लगता था। लेकिन अब नई दर घटकर सिर्फ 18% टैक्स रह गई है। इस वजह से टाटा कारों की कीमतों में 1.07 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। अगर आप टाटा की कोई कार खरीदना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले फटाफट नीचे दिए गए मॉडलों की वैरिएंट-वाइज कीमतें देख लीजिए।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Nissan Magnite
₹ 6.14 - 11.76 लाख
Mahindra Bolero Neo Plus
₹ 11.41 - 12.51 लाख
Tata Punch CNG
₹ 7.3 - 10.17 लाख
Tata Nexon CNG
₹ 8.9 - 14.3 लाख
Tata Harrier
₹ 15 - 26.69 लाख
GST कटौती के बाद टाटा कारों की कीमतें
टाटा मोटर्स ने जीएसटी कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए 22 सितंबर से कारों की कीमतों में 2 लाख रुपये तक की कटौती की है।
|मॉडल
|कीमत में कटौती (₹ लाख)
|नई कीमत (₹ लाख)
|अतिरिक्त लाभ (₹ लाख)
|कुल लाभ (₹ लाख)
|टियागो (Tiago)
|0.75
|4.57
|0.45
|1.20
|टिगोर (Tigor)
|0.81
|5.48
|0.30
|1.11
|पंच (Punch)
|1.08
|5.49
|0.50
|1.58
|अल्ट्रोज (Altroz)
|1.11
|6.30
|0.65
|1.76
|नेक्सन (Nexon)
|1.55
|7.31
|0.45
|2.00
|कर्व (Curvv)
|0.67
|9.65
|0.40
|1.07
|हैरियर (Harrier)
|1.44
|13.99
|0.50
|1.94
|सफारी (Safari)
|1.48
|14.66
|0.50
|1.98
1- टाटा नेक्सन की कीमत
टाटा मोटर्स की लोकप्रिय सब-4-मीटर एसयूवी टाटा नेक्सन की कीमत में 1.55 लाख रुपये तक की कमी आई है। यह कटौती सभी वैरिएंट पर एक समान नहीं है, लेकिन यह पेट्रोल, डीजल और सीएनजी सभी ट्रिम्स पर लागू होती हैं। जीएसटी रिफॉर्म के बाद अपडेट की गई टाटा नेक्सन की प्राइस रेंज नीचे दी गई हैं।
पेट्रोल MT और AMT ट्रिम्स के लिए 2025 टाटा नेक्सन की नई कीमत
|टाटा नेक्सन
|गियरबॉक्स
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|Smart
|Manual
|Rs 7,99,990
|Rs 7,31,890
|Rs 68,100
|Smart +
|Manual
|Rs 8,89,990
|Rs 8,14,190
|Rs 75,800
|Automatic
|Rs 9,59,990
|Rs 8,78,290
|Rs 81,700
|Smart + S
|Manual
|Rs 9,19,990
|Rs 8,41,690
|Rs 78,300
|Pure +
|Manual
|Rs 9,69,990
|Rs 8,87,390
|Rs 82,600
|Automatic
|Rs 10,39,990
|Rs 9,51,390
|Rs 88,600
|Pure + S
|Manual
|Rs 9,99,990
|Rs 9,14,890
|Rs 85,100
|Automatic
|Rs 10,69,990
|Rs 9,78,890
|Rs 91,100
|Creative
|Manual
|Rs 10,99,990
|Rs 9,99,990
|Rs 1,00,000
|Automatic
|Rs 11,69,990
|Rs 10,70,390
|Rs 99,600
|DCT
|Rs 12,19,990
|Rs 11,16,090
|Rs 1,03,900
|Creative + S
|Manual
|Rs 11,29,990
|Rs 10,33,790
|Rs 96,200
|Automatic
|Rs 11,99,990
|Rs 10,97,790
|Rs 1,02,200
|Creative + S DK
|Manual
|Rs 11,69,990
|Rs 10,70,390
|Rs 99,600
|Automatic
|Rs 12,39,990
|Rs 11,34,390
|Rs 1,05,600
|Creative + PS DT
|Manual
|Rs 12,29,990
|Rs 11,25,190
|Rs 1,04,800
|DCT
|Rs 13,49,990
|Rs 12,34,990
|Rs 1,15,000
|Creative + PS DK
|Manual
|Rs 12,69,990
|Rs 11,61,790
|Rs 1,08,200
|DCT
|Rs 13,89,990
|Rs 12,71,590
|Rs 1,18,400
|Fearless + PS DT
|Manual
|Rs 13,29,990
|Rs 12,16,690
|Rs 1,13,300
|DCT
|Rs 14,49,990
|Rs 13,26,490
|Rs 1,23,500
|Fearless + PS DK
|Manual
|Rs 13,49,990
|Rs 12,34,990
|Rs 1,15,000
|DCT
|Rs 14,69,990
|Rs 13,44,790
|Rs 1,25,200
टाटा नेक्सन के पेट्रोल वैरिएंट की कीमतों में कटौती कोई मामूली बदलाव नहीं है। खासकर अगर आप कोई टॉप-एंड वैरिएंट लेने की सोच रहे हैं, तो यह कटौती और भी ज्यादा हो जाती है। टाटा नेक्सन के पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट की कीमतों में लगभग 68,100 रुपये से लेकर 1.15 लाख रुपये तक की कटौती की गई है।
टाटा नेक्सन के AMT वैरिएंट की कीमतों में भी लगभग 81,700 रुपये से लेकर 1.05 लाख रुपये तक की कमी आई है। सबसे ज्यादा छूट DCT वैरिएंट पर मिल रही है, जिनकी कीमतें 1.03 लाख रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपये तक कम हो गई हैं।
टाटा नेक्सन के डीजल वैरिएंट की न्यू प्राइस लिस्ट
|टाटा नेक्सन डीजल
|गियरबॉक्स
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|Smart +
|MT
|Rs 9,99,990
|Rs 9,00,890
|Rs 99,100
|Smart + S
|MT
|Rs 10,29,990
|Rs 9,27,890
|Rs 1,02,100
|Pure +
|MT
|Rs 10,99,990
|Rs 9,90,990
|Rs 1,09,000
|AMT
|Rs 11,69,990
|Rs 10,53,990
|Rs 1,16,000
|Pure + S
|MT
|Rs 11,29,990
|Rs 10,17,990
|Rs 1,12,000
|Creative
|MT
|Rs 12,39,990
|Rs 11,17,090
|Rs 1,22,900
|AMT
|Rs 13,09,990
|Rs 11,80,090
|Rs 1,29,900
|Creative + S
|MT
|Rs 12,69,990
|Rs 11,44,090
|Rs 1,25,900
|AMT
|Rs 13,39,990
|Rs 12,07,090
|Rs 1,32,900
|Creative + S DK
|MT
|Rs 13,09,990
|Rs 11,80,090
|Rs 1,29,900
|AMT
|Rs 13,79,990
|Rs 12,43,190
|Rs 1,36,800
|Creative + PS DT
|MT
|Rs 13,69,990
|Rs 12,34,190
|Rs 1,35,800
|AMT
|Rs 14,39,990
|Rs 12,97,190
|Rs 1,42,800
|Creative + PS DK
|MT
|Rs 14,09,990
|Rs 12,70,190
|Rs 1,39,800
|AMT
|Rs 14,79,990
|Rs 13,33,290
|Rs 1,46,700
|Fearless + PS DT
|MT
|Rs 14,69,990
|Rs 13,24,190
|Rs 1,45,800
|AMT
|Rs 15,39,990
|Rs 13,87,290
|Rs 1,52,700
|Fearless + PS DK
|MT
|Rs 14,89,990
|Rs 13,42,290
|Rs 1,47,700
|AMT
|Rs 15,59,990
|Rs 14,05,290
|Rs 1,54,700
नई टाटा नेक्सन डीजल की कीमतों पर नजर डालें तो मैनुअल गियरबॉक्स वाले वैरिएंट पहले के मुकाबले 99,100 रुपये से 1.47 लाख रुपये तक सस्ते हैं। एएमटी वैरिएंट की कीमतों में और भी बड़ी कटौती की गई है, जिससे इनकी कीमतों में 1.54 लाख रुपये तक की कमी आई है। इससे नेक्सन डीजल लाइनअप पूरी तरह से किफायती हो गया है।
टाटा नेक्सन CNG की नई कीमतें
|टाटा नेक्सन CNG
|गियरबॉक्स
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|Smart
|Manual
|Rs 8,99,990
|Rs 8,23,390
|Rs 76,600
|Smart +
|Manual
|Rs 9,99,990
|Rs 9,14,890
|Rs 85,100
|Smart + S
|Manual
|Rs 10,29,990
|Rs 9,42,290
|Rs 87,700
|Pure +
|Manual
|Rs 10,69,990
|Rs 9,78,890
|Rs 91,100
|Pure + S
|Manual
|Rs 10,99,990
|Rs 9,99,990
|Rs 1,00,000
|Creative
|Manual
|Rs 11,99,990
|Rs 10,97,790
|Rs 1,02,200
|Creative + S
|Manual
|Rs 12,29,990
|Rs 11,25,190
|Rs 1,04,800
|Creative + S DK
|Manual
|Rs 12,69,990
|Rs 11,61,790
|Rs 1,08,200
|Creative + PS DT
|Manual
|Rs 13,29,990
|Rs 12,16,690
|Rs 1,13,300
|Creative + PS DK
|Manual
|Rs 13,69,990
|Rs 12,53,290
|Rs 1,16,700
|Fearless + PS DT
|Manual
|Rs 14,29,990
|Rs 13,08,190
|Rs 1,21,800
|Fearless + PS DK
|Manual
|Rs 14,49,990
|Rs 13,26,490
|Rs 1,23,500
नेक्सन सीएनजी ट्रिम्स को भी कम टैक्स का फायदा मिल रहा है। सबसे कम कीमत में 76,600 रुपये की कमी आई है, जो कोई मामूली कटौती नहीं है, जबकि सबसे बड़ी कटौती टाटा नेक्सन फियरलेस+ एस डीसीटी ट्रिम पर 1.23 लाख रुपये की है। इन नई कीमतों के साथ नेक्सन सीएनजी की शुरुआती कीमत 8.23 लाख रुपये से शुरू होकर 13.26 लाख रुपये तक जाती है।
2- टाटा पंच की कीमतें
टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली पंच सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी 87,900 रुपये तक सस्ती हो गई है। नीचे 2025 टाटा पंच एसयूवी की नई प्राइस लिस्ट दी गई है।
टाटा पंच पेट्रोल की कीमतें
|वैरिएंट
|नई कीमत
|पुरानी कीमत
|GST कटौती
|Pure
|Rs 5,67,290
|Rs 6,19,990
|Rs 52,700
|Pure (O)
|Rs 6,23,990
|Rs 6,81,990
|Rs 58,000
|Adventure
|Rs 6,55,990
|Rs 7,16,990
|Rs 61,000
|Adventure+
|Rs 6,87,990
|Rs 7,51,990
|Rs 64,000
|Adventure S
|Rs 7,06,290
|Rs 7,71,990
|Rs 65,700
|Adventure+ S
|Rs 7,51,990
|Rs 8,21,990
|Rs 70,000
|Accomplished+
|Rs 7,70,290
|Rs 8,41,990
|Rs 71,700
|Accomplished+ CAMO
|Rs 7,84,090
|Rs 8,56,990
|Rs 72,900
|Accomplished+ S
|Rs 8,14,190
|Rs 8,89,990
|Rs 75,800
|Accomplished+ S CAMO
|Rs 8,29,790
|Rs 9,06,990
|Rs 77,200
|Creative+
|Rs 8,34,390
|Rs 9,11,990
|Rs 77,600
|Creative+ CAMO
|Rs 8,48,090
|Rs 9,26,990
|Rs 78,900
|Creative+ S AMT
|Rs 8,75,490
|Rs 9,56,990
|Rs 81,500
|Creative+ S CAMO AMT
|Rs 8,89,190
|Rs 9,71,990
|Rs 82,800
|Adventure AMT
|Rs 7,10,890
|Rs 7,76,990
|Rs 66,100
|Adventure+ AMT
|Rs 7,42,890
|Rs 8,11,990
|Rs 69,100
|Adventure S AMT
|Rs 7,61,190
|Rs 8,31,990
|Rs 70,800
|Adventure+ S AMT
|Rs 8,06,890
|Rs 8,81,990
|Rs 75,100
|Adventure+ AMT
|Rs 8,25,190
|Rs 9,01,990
|Rs 76,800
|Adventure+ CAMO AMT
|Rs 8,38,890
|Rs 9,16,990
|Rs 78,100
|Adventure+ S AMT
|Rs 8,69,090
|Rs 9,49,990
|Rs 80,900
|Adventure+ S CAMO AMT
|Rs 8,84,690
|Rs 9,66,990
|Rs 82,300
|Creative+ AMT
|Rs 8,89,190
|Rs 9,71,990
|Rs 82,800
|Creative+ CAMO AMT
|Rs 9,02,990
|Rs 9,86,990
|Rs 84,000
|Creative+ S AMT
|Rs 9,30,390
|Rs 10,16,990
|Rs 86,600
|Creative+ S CAMO AMT
|Rs 9,44,090
|Rs 10,31,990
|Rs 87,900
2025 टाटा पंच सीएनजी की कीमतें
|वैरिएंट
|नई कीमत
|पुरानी कीमत
|GST कटौती
|Pure
|Rs 6,67,890
|Rs 7,29,990
|Rs 62,100
|Adventure
|Rs 7,42,890
|Rs 8,11,990
|Rs 69,100
|Adventure+
|Rs 7,74,890
|Rs 8,46,990
|Rs 72,100
|Adventure S
|Rs 7,93,190
|Rs 8,66,990
|Rs 73,800
|Adventure+ S
|Rs 8,38,890
|Rs 9,16,990
|Rs 78,100
|Accomplished+
|Rs 8,70,990
|Rs 9,51,990
|Rs 81,000
|Accomplished+ CAMO
|Rs 8,84,690
|Rs 9,66,990
|Rs 82,300
|Accomplished+ S
|Rs 9,14,890
|Rs 9,99,990
|Rs 85,100
|Accomplished+ S CAMO
|Rs 9,30,390
|Rs 10,16,990
|Rs 86,600
3- टाटा अल्ट्रोज
टाटा अल्ट्रोज की वैरिएंट वाइज नई कीमतें (GST 2.0 के बाद) नीचे चार्ट में दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक कीमत में सबसे बड़ी कटौती अल्ट्रोज डीजल (Altroz Diesel) के Accomplished S वैरिएंट में हुई है, जिसकी कीमतें पहले की तुलना में 1,11,910 रुपये तक कम हो गई है। वहीं, सबसे किफायती वैरिएंट पेट्रोल MT स्मार्ट हो गया है, जिसकी कीमतें अब 6,30,390 रुपये से शुरू होती हैं।
टाटा अल्ट्रोज पेट्रोल MT (Manual Transmission) की कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|नई एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|कीमत में कमी (₹)
|Smart
|6,89,000
|6,30,390
|-58,610
|Pure
|7,69,000
|7,03,590
|-65,410
|Pure S
|8,05,000
|7,36,490
|-68,510
|Creative
|8,69,000
|7,94,990
|-74,010
|Creative S
|9,05,000
|8,27,990
|-77,010
|Accomplished S
|9,99,000
|9,13,990
|-85,010
टाटा अल्ट्रोज पेट्रोल AMT (Automatic) की कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत (₹)
|नई कीमत (₹)
|कीमत में कमी (₹)
|Pure
|8,29,000
|7,58,490
|-70,510
|Pure S
|8,65,000
|7,91,390
|-73,610
|Creative
|9,29,000
|8,49,890
|-79,110
|Creative S
|9,65,000
|8,82,890
|-82,110
टाटा अल्ट्रोज पेट्रोल DCA (Dual Clutch Automatic) की कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत (₹)
|नई कीमत (₹)
|कीमत में कमी (₹)
|Creative S
|10,30,000
|9,42,290
|-87,710
|Accomplished S
|11,24,000
|10,28,290
|-95,710
|Accomplished+S
|11,49,000
|10,51,190
|-97,810
टाटा अल्ट्रोज CNG MT की कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत (₹)
|नई कीमत (₹)
|कीमत में कमी (₹)
|Smart
|7,89,000
|7,21,890
|-67,110
|Pure
|8,79,000
|8,04,190
|-74,810
|Pure S
|9,15,000
|8,37,090
|-77,910
|Creative
|9,79,000
|8,95,690
|-83,310
|Creative S
|9,99,000
|9,14,790
|-85,110
|Accomplished S
|11,09,000
|10,14,590
|-94,410
टाटा अल्ट्रोज डीजल MT की कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत (₹)
|नई कीमत (₹)
|कीमत में कमी (₹)
|Pure
|8,99,000
|8,09,890
|-89,110
|Creative S
|10,35,000
|9,32,390
|-1,02,610
|Accomplished S
|11,29,000
|10,17,090
|-1,11,910
4- टाटा टियागो की नई कीमतें
GST 2.0 कटौती के बाद टाटा टियागो की नई कीमतें काफी घट गई हैं। टियागो पेट्रोल (Tiago Petrol) का MT XE वैरिएंट सबसे सस्ता हुआ है, जिसकी कीमत 4,57,490 रुपये से शुरू होती है। सबसे ज्यादा कटौती टियागो (Tiago) CNG AMT XZA NRG वैरिएंट में हुई है, जिसकी कीमत पहले की तुलना में 75,300 रुपये तक घट गई है।
टाटा टियागो पेट्रोल MT (Manual Transmission) की नई कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत (₹)
|नई कीमत (₹)
|कीमत में कमी (₹)
|XE
|4,99,990
|4,57,490
|-42,500
|XM
|5,79,990
|5,30,690
|-49,300
|XT
|6,34,990
|5,80,990
|-54,000
|XZ
|6,99,990
|6,40,390
|-59,600
|XZ NRG
|7,29,990
|6,67,890
|-62,100
|XZ+
|7,39,990
|6,76,990
|-63,000
टाटा टियागो पेट्रोल AMT (Automatic) की नई कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत (₹)
|नई कीमत (₹)
|कीमत में कमी (₹)
|XTA
|6,89,990
|6,31,290
|-58,700
|XZA
|7,54,990
|6,90,790
|-64,200
|XZA NRG
|7,84,990
|7,18,190
|-66,800
टाटा टियागो CNG MT की नई कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत (₹)
|नई कीमत (₹)
|कीमत में कमी (₹)
|XE
|5,99,990
|5,48,990
|-51,000
|XM
|6,79,990
|6,22,090
|-57,900
|XT
|7,34,990
|6,72,490
|-62,500
|XZ
|7,99,990
|7,31,890
|-68,100
|XZ NRG
|8,29,990
|7,59,390
|-70,600
टाटा टियागो CNG AMT की नई कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत (₹)
|नई कीमत (₹)
|कीमत में कमी (₹)
|XTA
|7,89,990
|7,22,790
|-67,200
|XZA
|8,54,990
|7,82,190
|-72,800
|XZA NRG
|8,84,990
|8,09,690
|-75,300
5-टाटा कर्व की नई कीमतें
जो परफॉर्मेंस और स्टाइल की तलाश में हैं, उनके लिए यह एसयूवी एक शानदार ऑप्शन है। 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन कर्व को शहरी खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। 45% से 40% तक टैक्स कम होने के साथ पेट्रोल लाइनअप बेस से लेकर फुल-लोडेड ट्रिम्स तक और भी आकर्षक हो गया है।
टाटा कर्व (पेट्रोल वेरिएंट) की नई कीमतें
|कर्व वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|कटौती
|1.2 Accomplished Plus A GDi
|₹17,69,990
|₹17,08,956
|₹61,034
|1.2 Accomplished S DCA GDi
|₹17,69,990
|₹17,08,956
|₹61,034
|1.2 Creative Plus S DCA GDi (DT)
|₹16,69,990
|₹16,12,490
|₹57,500
|1.2 Accomplished Plus A Dark DCA
|₹19,48,990
|₹18,81,890
|₹67,100
|1.2 Accomplished Plus A DCA GDi
|₹19,19,990
|₹18,53,890
|₹66,100
|1.2 Accomplished S DCA
|₹16,49,990
|₹15,93,190
|₹56,800
|1.2 Creative S DCA (DT)
|₹14,49,990
|₹14,00,090
|₹49,900
|1.2 Accomplished Plus A Dark (DT)
|₹17,98,990
|₹17,37,090
|₹61,900
|1.2 Accomplished S Dark DCA
|₹17,98,990
|₹17,37,090
|₹61,900
|1.2 Creative Plus S GDi (DT)
|₹15,19,990
|₹14,67,690
|₹52,300
|1.2 Creative
|₹12,49,990
|₹12,06,990
|₹43,000
|1.2 Accomplished S (DT)
|₹14,99,990
|₹14,48,390
|₹51,600
|1.2 Creative Plus S DCA
|₹15,49,990
|₹14,96,690
|₹53,300
|1.2 Creative S
|₹12,99,990
|₹12,55,290
|₹44,700
|1.2 Accomplished S Dark
|₹16,48,990
|₹15,92,290
|₹56,700
|1.2 Accomplished S GDi
|₹16,19,990
|₹15,64,290
|₹55,700
|1.2 Pure Plus DCA
|₹12,79,990
|₹12,35,990
|₹44,000
|1.2 Pure Plus S DCA
|₹13,49,990
|₹13,03,590
|₹46,400
|1.2 Creative S GDi
|₹14,19,990
|₹13,71,190
|₹48,800
|1.2 Creative DCA
|₹13,99,990
|₹13,51,890
|₹48,100
|1.2 Creative Plus S
|₹13,99,990
|₹13,51,890
|₹48,100
|1.2 Pure Plus
|₹11,29,990
|₹10,91,190
|₹38,800
|1.2 Pure Plus S
|₹11,99,990
|₹11,58,790
|₹41,200
|1.2 Smart
|₹9,99,990
|₹9,65,690
|₹34,300
टाटा कर्व (डीजल वैरिएंट) की नई कीमतें
यह 1.5-लीटर डीजल इंजन लंबी दूरी के ड्राइवरों के लिए है। इस पावरट्रेन को नई जीएसटी का भी लाभ मिला है, जिससे कुल कर 45% से घटकर 40% हो गया है।
|कर्व डीजल
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|कटौती
|1.5 Accomplished Plus A (DT)
|₹17,82,990
|₹17,21,590
|₹61,400
|1.5 Accomplished Plus A Dark DCA
|₹19,51,990
|₹18,84,790
|₹67,200
|1.5 Accomplished S (DT)
|₹16,49,990
|₹15,93,190
|₹56,800
|1.5 Accomplished S Dark DCA (DT)
|₹18,18,990
|₹17,56,390
|₹62,600
|1.5 Creative S (DT)
|₹14,49,990
|₹14,00,090
|₹49,900
|1.5 Creative Plus S DCA (DT)
|₹16,99,990
|₹16,41,490
|₹58,500
|1.5 Accomplished Plus A Dark (DT)
|₹18,01,990
|₹17,39,990
|₹62,000
|1.5 Pure Plus DCA
|₹14,29,990
|₹13,80,790
|₹49,200
|1.5 Accomplished Plus A DCA (DT)
|₹19,32,990
|₹18,66,490
|₹66,500
|1.5 Pure Plus S DCA (DT)
|₹14,99,990
|₹14,48,390
|₹51,600
|1.5 Accomplished S Dark (DT)
|₹16,68,990
|₹16,11,590
|₹57,400
|1.5 Accomplished S DCA (DT)
|₹17,99,990
|₹17,38,090
|₹61,900
|1.5 Creative Plus S
|₹15,49,990
|₹14,96,690
|₹53,300
|1.5 Pure Plus (DT)
|₹12,79,990
|₹12,35,990
|₹44,000
|1.5 Creative S DCA
|₹15,99,990
|₹15,44,990
|₹55,000
|1.5 Pure Plus S
|₹13,49,990
|₹13,03,590
|₹46,400
|1.5 Creative
|₹13,99,990
|₹13,51,890
|₹48,100
|1.5 Smart
|₹11,49,990
|₹11,10,490
|₹39,500
6-टाटा टिगोर की नई कीमतें
पेट्रोल से चलने वाली टिगोर रेंज, जो मैनुअल और एएमटी दोनों ट्रिम्स में उपलब्ध है, अब जीएसटी कटौती के बाद काफी सस्ती हो गई है। बेस XE वैरिएंट से लेकर टॉप-एंड XZA प्लस तक सभी ट्रिम्स की कीमतों में भारी कटौती की गई है।
टाटा टिगोर (पेट्रोल वेरिएंट) की नई कीमतें
|टिगोर वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|कटौती
|% में कटौती
|XT
|₹6,79,990
|₹6,21,990
|₹58,000
|8.53%
|XZA
|₹7,94,990
|₹7,27,290
|₹67,700
|8.52%
|XZA Plus
|₹8,54,990
|₹7,82,190
|₹72,800
|8.51%
|XZ
|₹7,39,990
|₹6,76,990
|₹63,000
|8.51%
|XZ Plus
|₹7,99,990
|₹7,31,890
|₹68,100
|8.51%
|XZ Plus Lux
|₹8,49,990
|₹7,77,690
|₹72,300
|8.51%
|XTA
|₹7,34,990
|₹6,72,490
|₹62,500
|8.50%
|XM
|₹5,99,990
|₹5,48,990
|₹51,000
|8.50%
टाटा टिगोर (सीएनजी वैरिएंट) की नई कीमतें
|टिगोर वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|कटौती
|% में कटौती
|XZ Plus Lux CNG
|₹9,49,990
|₹8,69,090
|₹80,900
|8.52%
|XZA CNG
|₹8,94,990
|₹8,18,790
|₹76,200
|8.51%
|XZA Plus CNG
|₹9,54,990
|₹8,73,690
|₹81,300
|8.51%
|XT CNG
|₹7,79,990
|₹7,13,590
|₹66,400
|8.51%
|XZ CNG
|₹8,39,990
|₹7,68,490
|₹71,500
|8.51%
|XZ Plus CNG
|₹8,99,990
|₹8,23,390
|₹76,600
|8.51%
7-टाटा हैरियर की नई कीमतें
टाटा हैरियर के सभी वैरिएंट 2.0-लीटर डीजल इंजन से लैस हैं, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आते हैं। नई जीएसटी दर के साथ बेस स्मार्ट से लेकर टॉप-एंड फियरलेस तक हर वैरिएंट की कीमत में सीधी कटौती हुई है।
टाटा हैरियर (डीजल वैरिएंट) की नई कीमतें
|हैरियर वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|कटौती
|% में कटौती
|Fearless X Plus Dark Edition
|₹24,99,000
|₹23,63,990
|₹1,35,010
|5.40%
|Fearless X Plus Dark Edition AT
|₹26,49,000
|₹25,05,890
|₹1,43,110
|5.40%
|Fearless X Dark Edition AT (DT)
|₹24,64,000
|₹23,30,890
|₹1,33,110
|5.40%
|Fearless X Plus
|₹24,44,000
|₹23,11,990
|₹1,32,010
|5.40%
|Fearless X Plus AT
|₹25,94,000
|₹24,53,890
|₹1,40,110
|5.40%
|Pure X AT
|₹19,59,000
|₹18,53,190
|₹1,05,810
|5.40%
|Adventure X Plus Dark Edition AT (DT)
|₹21,59,000
|₹20,42,390
|₹1,16,610
|5.40%
|Fearless X AT (DT)
|₹24,09,000
|₹22,78,890
|₹1,30,110
|5.40%
|Adventure X Dark Edition AT
|₹21,24,000
|₹20,09,290
|₹1,14,710
|5.40%
|Adventure X Plus Dark Edition (DT)
|₹19,89,000
|₹18,81,590
|₹1,07,410
|5.40%
|Fearless X Dark Edition
|₹22,89,000
|₹21,65,390
|₹1,23,610
|5.40%
|Smart
|₹14,99,990
|₹14,18,990
|₹81,000
|5.40%
|Adventure X Plus AT
|₹21,04,000
|₹19,90,390
|₹1,13,610
|5.40%
|Adventure X Dark Edition
|₹19,54,000
|₹18,48,490
|₹1,05,510
|5.40%
|Fearless X Plus Stealth AT
|₹26,69,000
|₹25,24,890
|₹1,44,110
|5.40%
|Fearless X Plus Stealth
|₹25,19,000
|₹23,82,990
|₹1,36,010
|5.40%
|Adventure X AT
|₹20,69,000
|₹19,57,290
|₹1,11,710
|5.40%
|Fearless X
|₹22,34,000
|₹21,13,390
|₹1,20,610
|5.40%
|Adventure X Plus
|₹19,34,000
|₹18,29,590
|₹1,04,410
|5.40%
|Pure X Dark Edition AT
|₹19,99,000
|₹18,91,090
|₹1,07,910
|5.40%
|Adventure X
|₹18,99,000
|₹17,96,490
|₹1,02,510
|5.40%
|Pure X
|₹17,99,000
|₹17,01,890
|₹97,110
|5.40%
|Pure X Dark Edition
|₹18,64,000
|₹17,63,390
|₹1,00,610
|5.40%
8-टाटा सफारी की नई कीमतें
टाटा सफारी केवल 2.0-लीटर डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है, इसीलिए सभी वैरिएंट की कीमतों में टैक्स कटौती हुई है। ऐसे में मैनुअल या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स चुनने वाले खरीदारों को सभी वैरिएंट की कीमतों में कटौती का लाभ मिलेगा।
टाटा सफारी (डीजल वैरिएंट) की नई कीमतें
|टाटा सफारी वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|कटौती
|% में कटौती
|Accomplished X Plus Stealth 6S AT
|₹27,44,000
|₹25,95,790
|₹1,48,210
|5.40%
|Accomplished X Plus Stealth AT
|₹27,34,000
|₹25,86,290
|₹1,47,710
|5.40%
|Accomplished X Plus Dark Edition 6S AT
|₹27,04,000
|₹25,57,990
|₹1,46,010
|5.40%
|Accomplished X Plus Dark Edition AT
|₹26,94,000
|₹25,48,490
|₹1,45,510
|5.40%
|Accomplished X Plus 6S AT (DT)
|₹26,69,000
|₹25,24,890
|₹1,44,110
|5.40%
|Accomplished X Plus AT (DT)
|₹26,59,000
|₹25,15,390
|₹1,43,610
|5.40%
|Accomplished X Plus Stealth
|₹25,84,000
|₹24,44,490
|₹1,39,510
|5.40%
|Accomplished X Plus Dark Edition 6S
|₹25,54,000
|₹24,16,090
|₹1,37,910
|5.40%
|Accomplished X Plus Dark Edition
|₹25,44,000
|₹24,06,590
|₹1,37,410
|5.40%
|Accomplished X Dark Edition AT
|₹25,39,000
|₹24,01,890
|₹1,37,110
|5.40%
|Accomplished X Plus 6S (DT)
|₹25,19,000
|₹23,82,990
|₹1,36,010
|5.40%
|Accomplished X Plus (DT)
|₹25,09,000
|₹23,73,490
|₹1,35,510
|5.40%
|Accomplished X AT (DT)
|₹24,84,000
|₹23,49,890
|₹1,34,110
|5.40%
|Accomplished X Dark Edition
|₹23,64,000
|₹22,36,290
|₹1,27,710
|5.40%
|Accomplished X (DT)
|₹23,09,000
|₹21,84,290
|₹1,24,710
|5.40%
|Adventure X Plus Dark Edition AT
|₹22,24,000
|₹21,03,890
|₹1,20,110
|5.40%
|Adventure X Plus AT
|₹21,69,000
|₹20,51,890
|₹1,17,110
|5.40%
|Pure X Dark Edition AT
|₹20,64,000
|₹19,52,590
|₹1,11,410
|5.40%
|Adventure X Plus Dark Edition
|₹20,54,000
|₹19,43,090
|₹1,10,910
|5.40%
|Adventure X Plus
|₹19,99,000
|₹18,90,990
|₹1,08,010
|5.40%
|Pure X AT
|₹19,99,000
|₹18,91,090
|₹1,07,910
|5.40%
|Pure X Dark Edition
|₹19,04,000
|₹18,01,190
|₹1,02,810
|5.40%
|Pure X
|₹18,49,000
|₹17,49,190
|₹99,810
|5.40%
|Smart
|₹15,49,990
|₹14,66,290
|₹83,700
|5.40%
आज यानी 22 सितंबर 2025 से नई जीएसटी लागू हो गई है। इस दिन को या उसके बाद बिल की गई या डिलीवर की गई किसी भी टाटा कार पर ग्राहकों पर फायदा मिलेगा, तो अगर आप टाटा की कोई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय है। जी हां, क्योंकि जीएसटी में कटौती के कारण आपको टाटा की कारें अभी 2 लाख तक सस्ती मिल रही हैं।
नोट-: इस लेख में दी गई नई कीमतें अस्थायी हैं और 22 सितंबर 2025 से लागू संशोधित जीएसटी दरों पर आधारित हैं। अंतिम एक्स-शोरूम कीमतें थोड़ी अलग हो सकती हैं, क्योंकि निर्माता और डीलरशिप नई टैक्स नीति के अनुसार अपनी प्राइस लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।