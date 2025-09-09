सस्ती हुई देश की नंबर-1 SUV टाटा पंच, पहले ₹6.20 लाख लगते थे; अब सिर्फ इतने में ही घर आ जाएगी

GST कटौती के बाद टाटा पंच की संभावित कीमतें पुरानी और नई कीमत की तुलना

1.2L पेट्रोल-मैनुअल

वैरिएंट मौजूदा कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

Pure Rs. 6,19,990 -Rs. 71,190 Rs. 5,48,800 -11.48%

Pure (O) Rs. 6,81,990 -Rs. 58,090 Rs. 6,23,900 -8.52%

Adventure Rs. 7,16,990 -Rs. 61,090 Rs. 6,55,900 -8.52%

Adventure Rhythm Rs. 7,51,990 -Rs. 64,090 Rs. 6,87,900 -8.52%

Adventure S Rs. 7,71,990 -Rs. 65,790 Rs. 7,06,200 -8.52%

Adventure Plus S Rs. 8,21,990 -Rs. 70,090 Rs. 7,51,900 -8.53%

Accomplished Plus Rs. 8,41,990 -Rs. 71,790 Rs. 7,70,200 -8.53%

Accomplished Plus Camo Rs. 8,56,990 -Rs. 72,990 Rs. 7,84,000 -8.52%

Accomplished Plus S Rs. 8,89,990 -Rs. 75,890 Rs. 8,14,100 -8.53%

Accomplished Plus S Camo Rs. 9,06,990 -Rs. 77,290 Rs. 8,29,700 -8.52%

Creative Plus Rs. 9,11,990 -Rs. 77,690 Rs. 8,34,300 -8.52%

Creative Plus Camo Rs. 9,26,990 -Rs. 78,990 Rs. 8,48,000 -8.52%

Creative Plus S Rs. 9,56,990 -Rs. 81,590 Rs. 8,75,400 -8.53%

Creative Plus S Camo Rs. 9,71,990 -Rs. 82,790 Rs. 8,89,200 -8.52%

Sportz (O) Rs. 8,29,100 -Rs. 70,700 Rs. 7,58,400 -8.53%

Asta Rs. 8,62,300 -Rs. 70,600 Rs. 7,91,700 -8.19%

1.2L पेट्रोल-ऑटो (AMT)

वैरिएंट मौजूदा कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

Adventure Rs. 7,76,990 -Rs. 66,190 Rs. 7,10,800 -8.52%

Adventure Rhythm Rs. 8,11,990 -Rs. 69,190 Rs. 7,42,800 -8.52%

Adventure S Rs. 8,31,990 -Rs. 70,890 Rs. 7,61,100 -8.52%

Adventure Plus S Rs. 8,81,990 -Rs. 75,190 Rs. 8,06,800 -8.53%

Accomplished Plus Rs. 9,01,990 -Rs. 76,890 Rs. 8,25,100 -8.52%

Accomplished Plus Camo Rs. 9,16,990 -Rs. 78,190 Rs. 8,38,800 -8.53%

Accomplished Plus S Rs. 9,49,990 -Rs. 80,990 Rs. 8,69,000 -8.53%

Accomplished Plus S Camo Rs. 9,66,990 -Rs. 82,390 Rs. 8,84,600 -8.52%

Creative Plus Rs. 9,71,990 -Rs. 82,790 Rs. 8,89,200 -8.52%

Creative Plus Camo Rs. 9,86,990 -Rs. 84,090 Rs. 9,02,900 -8.52%

Creative Plus S Rs. 10,16,990 -Rs. 86,690 Rs. 9,30,300 -8.52%

Creative Plus S Camo Rs. 10,31,990 -Rs. 87,990 Rs. 9,44,000 -8.53%

1.2L CNG-मैनुअल

वैरिएंट मौजूदा कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

Pure Rs. 7,29,990 -Rs. 62,190 Rs. 6,67,800 -8.52%

Adventure Rs. 8,11,990 -Rs. 69,190 Rs. 7,42,800 -8.52%

Adventure Rhythm Rs. 8,46,990 -Rs. 72,190 Rs. 7,74,800 -8.52%

Adventure S Rs. 8,66,990 -Rs. 73,890 Rs. 7,93,100 -8.52%

Adventure Plus S Rs. 9,16,990 -Rs. 78,190 Rs. 8,38,800 -8.53%

Accomplished Plus Rs. 9,51,990 -Rs. 81,090 Rs. 8,70,900 -8.52%

Accomplished Plus Camo Rs. 9,66,990 -Rs. 82,390 Rs. 8,84,600 -8.52%

Accomplished Plus S Rs. 9,99,990 -Rs. 85,190 Rs. 9,14,800 -8.52%