सस्ती हुई देश की नंबर-1 SUV टाटा पंच, पहले ₹6.20 लाख लगते थे; अब सिर्फ इतने में ही घर आ जाएगी

अगर आप कॉम्पैक्ट SUV टाटा पंच खरीदने की सोच रहे हैं, तो अभी आपके पास सही मौका है। जी हां, क्योंकि टाटा मोटर्स की ये SUV नई GST दरों में कटौती के बाद से काफी सस्ती हो गई है। 

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 04:22 PM
Tata Punch CNGarrow

भारत में GST 2.0 लागू होने के बाद से गाड़ियों के दाम लगातार नीचे आ रहे हैं। इसी कड़ी में टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी पॉपुलर माइक्रो-SUV टाटा पंच (Tata Punch) की कीमतें भी घटा दी हैं। अब 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली नई GST दरों का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। नई GST दरों के मुताबिक टाटा पंच के लगभग सभी वैरिएंट्स पर 8.5% तक का प्राइस कट देखने को मिल रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी की कारों पर टूटे सबसे ज्यादा ग्राहक, बिक्री में फिर बनी नंबर-1

सबसे बड़ा फायदा क्रिएटिव प्लस S Camo (Creative Plus S Camo) पेट्रोल-ऑटोमैटिक वैरिएंट पर मिल रहा है, जिसकी कीमत में लगभग 88,000 तक की कमी आई है। बेस वैरिएंट से लेकर टॉप वैरिएंट तक सभी ग्राहकों को यह लाभ मिलेगा। हालांकि, कटौती की रकम वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी।

GST कटौती के बाद टाटा पंच की संभावित कीमतें

पुरानी और नई कीमत की तुलना

1.2L पेट्रोल-मैनुअल
वैरिएंटमौजूदा कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
PureRs. 6,19,990-Rs. 71,190Rs. 5,48,800-11.48%
Pure (O)Rs. 6,81,990-Rs. 58,090Rs. 6,23,900-8.52%
AdventureRs. 7,16,990-Rs. 61,090Rs. 6,55,900-8.52%
Adventure RhythmRs. 7,51,990-Rs. 64,090Rs. 6,87,900-8.52%
Adventure SRs. 7,71,990-Rs. 65,790Rs. 7,06,200-8.52%
Adventure Plus SRs. 8,21,990-Rs. 70,090Rs. 7,51,900-8.53%
Accomplished PlusRs. 8,41,990-Rs. 71,790Rs. 7,70,200-8.53%
Accomplished Plus CamoRs. 8,56,990-Rs. 72,990Rs. 7,84,000-8.52%
Accomplished Plus SRs. 8,89,990-Rs. 75,890Rs. 8,14,100-8.53%
Accomplished Plus S CamoRs. 9,06,990-Rs. 77,290Rs. 8,29,700-8.52%
Creative PlusRs. 9,11,990-Rs. 77,690Rs. 8,34,300-8.52%
Creative Plus CamoRs. 9,26,990-Rs. 78,990Rs. 8,48,000-8.52%
Creative Plus SRs. 9,56,990-Rs. 81,590Rs. 8,75,400-8.53%
Creative Plus S CamoRs. 9,71,990-Rs. 82,790Rs. 8,89,200-8.52%
Sportz (O)Rs. 8,29,100-Rs. 70,700Rs. 7,58,400-8.53%
AstaRs. 8,62,300-Rs. 70,600Rs. 7,91,700-8.19%
1.2L पेट्रोल-ऑटो (AMT)
वैरिएंटमौजूदा कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
AdventureRs. 7,76,990-Rs. 66,190Rs. 7,10,800-8.52%
Adventure RhythmRs. 8,11,990-Rs. 69,190Rs. 7,42,800-8.52%
Adventure SRs. 8,31,990-Rs. 70,890Rs. 7,61,100-8.52%
Adventure Plus SRs. 8,81,990-Rs. 75,190Rs. 8,06,800-8.53%
Accomplished PlusRs. 9,01,990-Rs. 76,890Rs. 8,25,100-8.52%
Accomplished Plus CamoRs. 9,16,990-Rs. 78,190Rs. 8,38,800-8.53%
Accomplished Plus SRs. 9,49,990-Rs. 80,990Rs. 8,69,000-8.53%
Accomplished Plus S CamoRs. 9,66,990-Rs. 82,390Rs. 8,84,600-8.52%
Creative PlusRs. 9,71,990-Rs. 82,790Rs. 8,89,200-8.52%
Creative Plus CamoRs. 9,86,990-Rs. 84,090Rs. 9,02,900-8.52%
Creative Plus SRs. 10,16,990-Rs. 86,690Rs. 9,30,300-8.52%
Creative Plus S CamoRs. 10,31,990-Rs. 87,990Rs. 9,44,000-8.53%
1.2L CNG-मैनुअल
वैरिएंटमौजूदा कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
PureRs. 7,29,990-Rs. 62,190Rs. 6,67,800-8.52%
AdventureRs. 8,11,990-Rs. 69,190Rs. 7,42,800-8.52%
Adventure RhythmRs. 8,46,990-Rs. 72,190Rs. 7,74,800-8.52%
Adventure SRs. 8,66,990-Rs. 73,890Rs. 7,93,100-8.52%
Adventure Plus SRs. 9,16,990-Rs. 78,190Rs. 8,38,800-8.53%
Accomplished PlusRs. 9,51,990-Rs. 81,090Rs. 8,70,900-8.52%
Accomplished Plus CamoRs. 9,66,990-Rs. 82,390Rs. 8,84,600-8.52%
Accomplished Plus SRs. 9,99,990-Rs. 85,190Rs. 9,14,800-8.52%
Accomplished Plus S CamoRs. 10,16,990-Rs. 86,690Rs. 9,30,300-8.52%

क्यों सस्ती हुई टाटा पंच?

GST 2.0 में सरकार ने छोटी गाड़ियों (1,200cc तक इंजन और 4 मीटर से कम लंबाई) पर टैक्स स्लैब को घटाकर 28% से 18% कर दिया है। यही वजह है कि टाटा पंच जैसी कॉम्पैक्ट और माइक्रो SUVs की कीमतों में यह बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है।

ग्राहकों के लिए क्या मतलब?

अब टाटा पंच (Tata Punch) खरीदना पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया है। जो लोग फेस्टिव सीजन में नई SUV लेने का सोच रहे थे, उनके लिए यह बेस्ट टाइमिंग है। कंपनी उम्मीद कर रही है कि इन प्राइस कट्स से बुकिंग्स और सेल्स में बड़ा उछाल आएगा।

ये भी पढ़ें:₹1 लाख तक सस्ती हुई टाटा पंच के टक्कर वाली ये बजट SUV, पहले ₹6.14 लाख लगते थे

पंच क्यों है खास?

ये दमदार SUV स्टाइलिश डिजाइन के साथ आती है। इसे सेफ्टी में Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल है। सेफ होने के साथ ही ये एसयूवी CNG और पेट्रोल दोनों ऑप्शन के साथ मौजूद है। इसमें बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस और सिटी+हाईवे फ्रेंडली परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। कुल मिलाकर नई GST दरों के साथ टाटा पंच (Tata Punch) अब और भी वैल्यू फॉर मनी SUV बन चुकी है।

