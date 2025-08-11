छप्परफाड़ ऑफर! ₹6.20 लाख की इस SUV पर मिल रहा 85000 रुपये का डिस्काउंट; मौका सिर्फ अगस्त तक

देसी कार निर्माता टाटा मोटर्स अगस्त, 2025 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी बेस्ट-सेलिंग एसयूवी पंच पर भी छूट दे रही है।

देसी कार निर्माता टाटा मोटर्स अगस्त, 2025 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी बेस्ट-सेलिंग एसयूवी पंच पर भी छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान टाटा पंच (Tata Punch) खरीदने पर 85,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। बता दें कि 85,000 रुपये तक का सबसे ज्यादा डिस्काउंट टाटा पंच सीएनजी पर मिल रहा है। जबकि टाटा पंच पेट्रोल पर 65,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

इतनी है पंच की कीमत टाटा पंच में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, वायरलेस फोन चार्जर, ग्रैंड कंसोल, रियर एसी वेंट्स और टाइप-C यूएसबी फास्ट चार्जर दिया गया है। भारतीय मार्केट में टाटा पंच की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.20 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 10.32 लाख रुपये तक जाती है।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन दूसरी ओर पावरट्रेन के तौर पर टाटा पंच में 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का यूज किया गया है जो 86bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, पंच सीएनजी और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में भी आती है।