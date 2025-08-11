tata punch is getting a discount of up to rs 85000 in august 2025 छप्परफाड़ ऑफर! ₹6.20 लाख की इस SUV पर मिल रहा 85000 रुपये का डिस्काउंट; मौका सिर्फ अगस्त तक, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata punch is getting a discount of up to rs 85000 in august 2025

छप्परफाड़ ऑफर! ₹6.20 लाख की इस SUV पर मिल रहा 85000 रुपये का डिस्काउंट; मौका सिर्फ अगस्त तक

देसी कार निर्माता टाटा मोटर्स अगस्त, 2025 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी बेस्ट-सेलिंग एसयूवी पंच पर भी छूट दे रही है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 02:01 PM
share Share
Follow Us on
छप्परफाड़ ऑफर! ₹6.20 लाख की इस SUV पर मिल रहा 85000 रुपये का डिस्काउंट; मौका सिर्फ अगस्त तक
लॉन्च की सूचना पाएं
Tata Punch Faceliftarrow

देसी कार निर्माता टाटा मोटर्स अगस्त, 2025 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी बेस्ट-सेलिंग एसयूवी पंच पर भी छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान टाटा पंच (Tata Punch) खरीदने पर 85,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। बता दें कि 85,000 रुपये तक का सबसे ज्यादा डिस्काउंट टाटा पंच सीएनजी पर मिल रहा है। जबकि टाटा पंच पेट्रोल पर 65,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

इतनी है पंच की कीमत

टाटा पंच में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, वायरलेस फोन चार्जर, ग्रैंड कंसोल, रियर एसी वेंट्स और टाइप-C यूएसबी फास्ट चार्जर दिया गया है। भारतीय मार्केट में टाटा पंच की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.20 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 10.32 लाख रुपये तक जाती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Punch Facelift

Tata Punch Facelift

₹ 6 - 11 लाख

मुझे सूचित करें
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 6.14 - 11.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Exter

Hyundai Exter

₹ 6.21 - 10.51 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Triber

Renault Triber

₹ 6.3 - 9.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kiger 2025

Renault Kiger 2025

₹ 6 - 10 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch

Tata Punch

₹ 6.2 - 10.32 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन

दूसरी ओर पावरट्रेन के तौर पर टाटा पंच में 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का यूज किया गया है जो 86bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, पंच सीएनजी और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में भी आती है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Tata Punch Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।