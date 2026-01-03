Hindustan Hindi News
₹5.49 लाख कीमत, सेफ्टी में 5-स्टार; फिर से बन बैठी भारत की नंबर-1 SUV, 365 दिन में 1.73 लाख यूनिट सेल

संक्षेप:

टाटा पंच (Tata Punch) ने CY 2025 में बेस्ट माइक्रो SUV का खिताब अपने नाम कर लिया है। टाटा पंच (Tata Punch) ने पूरे साल में 1.73 लाख यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। शानदार डिजाइन, सेफ्टी, फीचर्स और किफायती कीमत के कॉम्बिनेशन ने इसे सेगमेंट लीडर बना दिया। 

Jan 03, 2026 07:06 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत में माइक्रो SUV सेगमेंट की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और कैलेंडर ईयर 2025 (CY 2025) में टाटा पंच (Tata Punch) इस सेगमेंट की सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी है। मजबूत डिजाइन, सेफ्टी और किफायती कीमत की बदौलत टाटा पंच (Tata Punch) ने पूरे साल में 1.73 लाख यूनिट्स की बिक्री दर्ज की और माइक्रो SUV सेगमेंट में नंबर-1 का ताज अपने नाम कर लिया। भारतीय बाजार में टाटा पंच (Tata Punch) की कीमत 5.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्यों टाटा पंच (Tata Punch) बनी लोगों की पहली पसंद?

टाटा पंच (Tata Punch) की सबसे बड़ी ताकत इसका SUV-जैसा लुक है। कॉम्पैक्ट साइज के बावजूद यह कार ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस, मस्क्युलर बॉडी और बोल्ड फ्रंट डिजाइन देती है, जो युवाओं और फैमिली दोनों को आकर्षित करती है। शहर की तंग सड़कों से लेकर खराब ग्रामीण रास्तों तक, टाटा पंच (Tata Punch) हर जगह आराम से चलने वाली कार साबित हुई।

सेफ्टी में भी नंबर-1

टाटा पंच (Tata Punch) को 5-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, जो इसे इस सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में शामिल करती है। ड्यूल एयरबैग, मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर और बेहतर ड्राइविंग स्टेबिलिटी ने ग्राहकों के भरोसे को और मजबूत किया है। यही वजह है कि सेफ्टी को प्राथमिकता देने वाले खरीदार टाटा पंच (Tata Punch) की ओर तेजी से आकर्षित हुए।

दमदार इंजन और बढ़िया माइलेज

टाटा पंच (Tata Punch) में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए संतुलित परफॉर्मेंस देता है। अच्छी माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट ने इसे बजट-फ्रेंडली माइक्रो SUV बना दिया है। यही कारण है कि पहली कार खरीदने वालों के बीच टाटा पंच (Tata Punch) की डिमांड काफी ज्यादा रही।

फीचर्स ने भी निभाई अहम भूमिका

टाटा पंच (Tata Punch) में बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस कनेक्टिविटी और SUV-स्टाइल इंटीरियर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा टाटा की मजबूत सर्विस नेटवर्क और भरोसेमंद ब्रांड इमेज ने भी बिक्री को रफ्तार दी।

बिक्री के आंकड़े बताते हैं पूरी कहानी

CY 2025 में 1.73 लाख यूनिट्स की बिक्री के साथ टाटा पंच (Tata Punch) ने माइक्रो SUV सेगमेंट में अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि भारतीय ग्राहक अब छोटी लेकिन मजबूत और सुरक्षित SUV को ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

लेखक के बारे में

