टाटा ने दिखाया पंच का 'HBX वैरिएंट', ये रेगुलर मॉडल की तुलना में ज्यादा शानदार; ऐसे मिलेंगे फीचर्स
इस साल की शुरुआत में अपनी पहली उपस्थिति के बाद, टाटा मोटर्स ने एक बार फिर अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी माइक्रो SUV को दिखाया है। हालांकि, कंपनी ने इसके लॉन्च या बुकिंग के संबंध में कोई डिटेल शेयर नहीं की है।
टाटा पंच अपने सेगमेंट में देश की नंबर-1 SUV है। वहीं, महीनों तक ये देश की नंबर-1 कार भी रही है। इतना ही नहीं, एक साल में सबसे ज्यादा यूनिट बेचने के मामले में मारुति कार को सिर्फ पंच ने ही पीछे छोड़ा है। इसकी वजह कम कीमत में ये कई शानदार फीचर्स देती है। वहीं, इसे ICE के साथ इलेक्ट्रिक वैरिएंट में भी खरीदा जा सकता है। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में पंच HBX को पहली बार दिखाया था। अब ये वैरिएंट एक बार फिर से सुर्खियों में है।
इस साल की शुरुआत में अपनी पहली उपस्थिति के बाद, टाटा मोटर्स ने एक बार फिर अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी माइक्रो SUV को दिखाया है। हालांकि, कंपनी ने इसके लॉन्च या बुकिंग के संबंध में कोई डिटेल शेयर नहीं की है, लेकिन यह कदम पुष्टि करता है कि पंच HBX अभी भी टाटा की योजनाओं का हिस्सा है।
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Tata Punch
₹ 5.59 - 10.55 लाख
Tata Nexon
₹ 7.37 - 14.22 लाख
Tata Altroz
₹ 6.3 - 10.77 लाख
Tata Harrier
₹ 12.89 - 25.85 लाख
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
Tata Xpres
₹ 5.59 - 6.49 लाख
टाटा पंच HBX का एक्सटीरियर और इंटीरियर
पंच HBX के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें ऑल-टेरेन टायर, ब्लैक एलॉय व्हील, एक्स्ट्रा बॉडी क्लैडिंग, फ्रंट बम्पर में इंटीग्रेटेड असिस्ट लैंप, एक रूफ कैरियर, बोनट ग्राफिक्स और कई ब्लैक-आउट एलिमेंट हैं, जो इसे और भी बेहतर बनाने का काम करते हैं। वहीं, बात करें इसके इंटीरियर की तो केबिन में कोई चेंज नहीं नजर आता। इसमें स्टैंडर्ड पंच के समान फीचर्स मिलेंगे।
खास बात यह है कि टाटा ने इसके शुरुआती परफॉर्मेंस के बाद पंच HBX का उल्लेख नहीं किया था, जिससे इसका भविष्य अनिश्चित हो गया था। अब ब्रांड के आधिकारिक प्लेटफार्म पर इसकी पुन: उपस्थिति से पता चलता है कि कंपनी मॉडल को सार्वजनिक रखने का इरादा रखती है। हालांकि, यह अभी भी साफ नहीं है कि इसे डीलर द्वारा स्थापित एक्सेसरीज पैकेज, एक स्पेशल एडिशन या एक स्टैंडअलोन वैरिएंट के तौर पर बेचा जाएगा या नहीं।
टाटा पंच HBX का इंजन
टाटा पंच HBX के इंजन की बात करें तो इसमें इंजन भी रेगुलर पंच की तरह मिल सकते हैं। बता दें कि पंच में 1199 cc का इंजन मिलता है, जो अलग-अलग फ्यूल ऑप्शन के साथ ता है। इसमें पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और CNG में तीन अलग-अलग पावर और टॉर्क कैपेसिटी देता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल (MT) और ऑटोमैटिक (AMT) गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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