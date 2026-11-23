टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV पंच एक बार फिर चर्चा में है। कंपनी की इस एसयूवी का फेसलिफ्ट मॉडल पहले ही लॉन्च हो चुका है। अब इसका एक नया टेस्ट मॉडल टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद हुआ है।

टाटा पंच फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन लाने की तैयारी

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टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV पंच एक बार फिर चर्चा में है। कंपनी की इस एसयूवी का फेसलिफ्ट मॉडल पहले ही लॉन्च हो चुका है। अब इसका एक नया टेस्ट मॉडल पुणे के पास टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद हुआ है। यह पूरी तरह कवर था और इसका डिजाइन काफी हद तक मौजूदा फेसलिफ्ट मॉडल जैसा ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कंपनी इसके नए फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन पर काम कर रही है। अगर ऐसा होता है तो पंच पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक के बाद एक और फ्यूल ऑप्शन में आ सकती है। टाटा पहले भी इसका फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल दिखा चुकी है।

नए कैमोफ्लाज में दिखी टाटा पंच टेस्टिंग के दौरान दिखी टाटा पंच पर ब्लैक और व्हाइट कलर का नया कैमोफ्लाज लगा हुआ था। इस पर घुमावदार डिजाइन वाले ग्राफिक्स दिखाई दिए। हालांकि, इसका पूरा लुक मौजूदा फेसलिफ्ट पंच जैसा ही है। इसमें आगे की तरफ पतली LED DRLs, नीचे अलग से दिए गए हेडलैंप और चौड़ी लोअर ग्रिल दिखाई देती है। इसके अलावा, एसयूवी में डार्क फिनिश वाले अलॉय व्हील भी मिलते हैं। पीछे की तरफ रूफ स्पॉयलर, रियर वाइपर और टेललैंप का कुछ हिस्सा नजर आया।

पहले भी दिखा है फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल टाटा मोटर्स ने जनवरी, 2025 में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के दौरान पंच का फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल दिखाया था। यह मौजूदा पंच के पुराने डिजाइन पर बेस्ड था। बता दें कि मई, 2026 में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के MD और CEO शैलेश चंद्रा ने भी कहा था कि कंपनी ज्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियों की टेक्नोलॉजी के लिए तैयार है। उन्होंने बताया था कि 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत तक कंपनी का कम से कम एक फ्लेक्स-फ्यूल प्रोडक्ट तैयार हो सकता है।

अब मिलेगा नया ऑप्शन फ्लेक्स-फ्यूल इंजन की खासियत यह है कि यह पेट्रोल के साथ अलग-अलग मात्रा में इथेनॉल मिले फ्यूल पर भी चल सकता है। ऐसे में पंच का फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल आने पर ग्राहकों को एक और ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल टाटा पंच पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में आती है। कंपनी की यह एसयूवी इस साल टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही है। यही वजह है कि पंच के फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन को लेकर काफी उम्मीदें हैं।