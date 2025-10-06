अरे वाह! 27 km माइलेज वाली इस सस्ती टाटा SUV पर होगी ₹158000 तक की बचत; सेफ्टी में भी 5-स्टार

टाटा मोटर्स अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक पंच पर 1,58,000 रुपये तक का बेनिफिट्स ऑफर कर रही है। बता दें कि इस बेनिफिट्स में 1.55 लाख तक की जीएसटी टैक्स कटौती और 45,000 रुपये तक के दूसरे बेनिफिट्स शामिल हैं।

फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ग्राहक ताबड़तोड़ कारों की बुकिंग कर रहे हैं। अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, देसी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक पंच पर 1,58,000 रुपये तक का बेनिफिट्स ऑफर कर रही है। बता दें कि इस बेनिफिट्स में 1.55 लाख तक की जीएसटी टैक्स कटौती और 45,000 रुपये तक के दूसरे बेनिफिट्स शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं टाटा पंच के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

इतनी है पंच की कीमत टाटा पंच में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, वायरलेस फोन चार्जर, ग्रैंड कंसोल, रियर एसी वेंट्स और टाइप-C यूएसबी फास्ट चार्जर दिया गया है। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद टाटा पंच की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.49 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 9.30 लाख रुपये तक जाती है। टाटा पंच को ग्लोबल और भारत NCAP ने फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग दी है।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन दूसरी ओर पावरट्रेन के तौर पर टाटा पंच में 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का यूज किया गया है जो 86bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, पंच सीएनजी और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में भी आती है। टाटा पंच अपने ग्राहकों को पेट्रोल वैरिएंट पर करीब 21 किलोमीटर तक और सीएनजी मॉडल पर करीब 27 किलोमीटर तक माइलेज देने का दावा करती है।