चंद घंटों का इंतजार! कल नए अवतार में देश के सामने आ रही टाटा पंच; जानिए कितनी बदल जाएगी SUV

टाटा मोटर्स भारतीय मार्केट में अपनी पॉपुलर माइक्रो-SUV पंच का अपडेटेड अवतार लॉन्च करने जा रही है। कंपनी टाटा पंच फेसलिफ्ट (Tata Punch Facelift) को कल यानी 13 जनवरी को लॉन्च करेगी। लॉन्च से पहले टाटा मोटर्स लगातार इसके डिजाइन, वैरिएंट्स और कलर ऑप्शन्स से जुड़ी जानकारी साझा कर चुकी है। अब ताजा अपडेट में पंच फेसलिफ्ट के शोरूम पहुंचने की खबर सामने आई है जहां इसकी CNG वैरिएंट की झलक भी देखने को मिली है। इससे साफ हो गया है कि लॉन्च से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब बस कीमतों से पर्दा उठना बाकी है।

ज्यादा मिलेंगे पावरट्रेन के ऑप्शन इंजन ऑप्शन की बात करें तो पंच फेसलिफ्ट में ग्राहकों को पहले से ज्यादा ऑप्शन मिलने वाले हैं। इसमें मौजूदा 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ-साथ नया 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी जोड़ा जाएगा जो टाटा की दूसरी कारों में पहले से इस्तेमाल हो चुका है। टर्बो इंजन के आने से पंच की परफॉर्मेंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा दमदार होने की उम्मीद है। यानी जो ग्राहक माइलेज को प्राथमिकता देते हैं उनके लिए NA इंजन रहेगा। जबकि ज्यादा पावर चाहने वालों के लिए टर्बो ऑप्शन मिलेगा।

कुछ ऐसी है डिजाइन डिजाइन के मोर्चे पर टाटा पंच फेसलिफ्ट को पहले से ज्यादा फ्रेश और मॉडर्न बनाया गया है। हालांकि, इसकी पहचान बनी रहेगी। फ्रंट में नए LED लाइटिंग एलिमेंट्स, पियानो ब्लैक फिनिश, अपडेटेड लोअर ग्रिल और नए स्किड प्लेट्स दिए गए हैं, जो इसे Nexon, Harrier और Safari जैसी बड़ी SUVs से जोड़ते हैं। रियर साइड पर नए टेललैंप्स और री-डिजाइन्ड बंपर दिए गए हैं, जिससे SUV ज्यादा मस्क्युलर और मजबूत नजर आती है। कुल मिलाकर डिजाइन अपडेट्स इसे बिना साइज बदले ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं।

कलर ऑप्शन्स में भी बड़ा बदलाव कलर ऑप्शन्स में भी टाटा ने बड़ा बदलाव किया है। नई पंच को अब सायंटैफिक ब्लू, कैरमेल येलो, बंगाल रूज रेड, डेटोना ग्रे, कूर्ग क्लाउड्स सिल्वर और प्रिस्टिन व्हाइट जैसे नए और अट्रैक्टिव कलर में पेश किया जाएगा। हाल ही में डीलरशिप पर जो यूनिट देखी गई है वह Coorg Clouds Silver कलर में थी जिसमें नया डिजाइन काफी शार्प और एलिगेंट नजर आया। नए कलर युवाओं और फैमिली दोनों तरह के ग्राहकों को लुभाने का काम करेंगे।