पहली बार टर्बो इंजन के साथ आ रही नई टाटा पंच फेसलिफ्ट, टीजर में दिखा पहला नया लुक; 13 जनवरी को होगी लॉन्चिंग

संक्षेप: 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट (2026 Tata Punch Facelift) पहली बार टर्बो इंजन के साथ आ रही है, जिसका नया टीजर जारी कर दिया गया है। इसकी लॉन्चिंग 13 जनवरी 2025 को होगी।

Jan 04, 2026 11:32 pm IST

टाटा मोटर्स (Tata Motors) अपनी सबसे पॉपुलर माइक्रो-SUV पंच (Punch) को नए अवतार में लाने जा रही है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर टाटा पंच फेसलिफ्ट (Tata Punch Facelift) को टीज कर दिया है और इसकी ऑफिशियल अनवील डेट 13 जनवरी 2026 तय की गई है। यह 2021 में लॉन्च के बाद ICE (पेट्रोल) पंच का पहला बड़ा अपडेट होगा। इस फेसलिफ्ट में न सिर्फ डिजाइन बदला गया है, बल्कि पहली बार पंच (Punch) में टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया जाएगा।आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

एक्सटीरियर डिजाइन में बड़ा बदलाव

नई टाटा पंच (Tata Punch) पहले से ज्यादा मस्क्युलर और फ्यूचरिस्टिक नजर आएगी। टीजर में सामने की तरफ कई अहम बदलाव दिखाए गए हैं। इसमें बिल्कुल नया फ्रंट बंपर मिलता है, जिसमें ब्लैक क्लैडिंग और सिल्वर फिनिश मिलता है। इसमें बंपर के ऊपरी हिस्से में ड्यूल एयर-इनटेक स्लिट्स मिलते हैं। नीचे की ओर एयर कर्टेन्स दिया गया है, जो SUV लुक को और स्पोर्टी बनाते हैं।

इसमें वर्टिकली स्टैक्ड LED हेडलैंप्स मिलते हैं, जो पंच ईवी (Punch EV) से इंस्पायर्ड हैं। इसके बीच में ब्लैक ट्रिम, दोनों ओर स्लीक LED DRLs मिलते हैं। पंच ईवी (Punch EV) की तरह इसमें फुल-विथ LED लाइट बार नहीं है, लेकिन इसका डिजाइन ICE मॉडल को अलग पहचान देता है।

पहली बार सराउंड व्यू कैमरा का संकेत

टीजर में सामने की तरफ फ्रंट कैमरा साफ दिखाई देता है। इसके साथ ORVMs (साइड मिरर) के नीचे उभार नजर आता है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि टॉप वैरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा दिया जा सकता है, जो इस सेगमेंट में बड़ी बात होगी।

नए अलॉय व्हील और बदला हुआ रियर लुक

टॉप वैरिएंट्स में नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स मिलते हैं। पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेल-लाइट्स, ब्लैक ट्रिम के साथ आगे और पीछे नया टाटा लोगो, पुराना सिलुएट बरकरार रखा गया है, लेकिन नए कलर ऑप्शन मिलने की उम्मीद है।

नया इंजन (पहली बार)

इसमें नया टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके साथ ही 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। इसके पावर फिगर्स अभी रिवील नहीं हुए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में बड़ा उछाल तय माना जा रहा है। यह अपडेट पंच (Punch) को ड्राइविंग के शौकीनों के लिए और आकर्षक बना देगा।

2026 टाटा पंच की संभावित कीमत

फेसलिफ्ट के साथ कीमतों में हल्की बढ़ोतरी संभव है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसके टॉप वैरिएंट की कीमत करीब 9.50 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। वर्तमान में पंच (Punch) की कीमत 5.50 लाख से 9.30 लाख के बीच है।

किनसे होगा मुकाबला?

नई टाटा पंच (Tata Punch) का मुकाबला हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter), मारुति सुजुकी इग्निस (Maruti Suzuki Ignis), सिट्रोएन C3 (Citroen C3) से होगा, लेकिन टर्बो इंजन और एडवांस फीचर्स इसे सेगमेंट में अलग बढ़त दिला सकते हैं।