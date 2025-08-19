tata punch facelift spotted testing in pune again एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई टाटा पंच फेसलिफ्ट, जानिए कितनी बदल जाएगी SUV, Auto Hindi News - Hindustan
एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई टाटा पंच फेसलिफ्ट, जानिए कितनी बदल जाएगी SUV

टाटा मोटर्स अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी पंच को नए फेसलिफ्ट अवतार में लाने की तैयारी कर रही है। एक बार फिर पंच फेसलिफ्ट को टेस्टिंग के दौरान पुणे में देखा गया।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान Tue, 19 Aug 2025 11:36 AM
एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई टाटा पंच फेसलिफ्ट, जानिए कितनी बदल जाएगी SUV
Tata Punch Faceliftarrow

टाटा मोटर्स अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी पंच को नए फेसलिफ्ट अवतार में लाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि अक्टूबर, 2021 में लॉन्च हुई इस कार ने अब तक 6 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री कर रिकॉर्ड कायम किया है। यही वजह है कि इसके फेसलिफ्ट वर्जन को लेकर ग्राहकों में काफी उत्सुकता है। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, एक बार फिर पंच फेसलिफ्ट को टेस्टिंग के दौरान पुणे में देखा गया। माना जा रहा है कि साल 2025 के अंत तक कंपनी नई पंच को लॉन्च करेगी। आइए जानते हैं नई पंच के संभावित फीचर्स और पावरट्रेन के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन

एक्सटीरियर की बात करें तो पंच फेसलिफ्ट में प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, LED DRLs, Y-शेप ग्रिल, स्क्वायर व्हील आर्च और R16 डायमंड कट अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स मिलते रहेंगे। पीछे की ओर शार्क फिन एंटेना और बोल्ड LED टेललैंप्स पहले जैसे ही होंगे। केवल अलॉय व्हील्स के डिजाइन में बदलाव संभव है लेकिन कैमोफ्लाज के कारण इसकी साफ झलक नहीं मिल पाई है।

tata punch facelift

धांसू होंगे फीचर्स

इंटीरियर्स में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील होगा जो लेदर रैपिंग और इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो के साथ आएगा। इसमें टच और टॉगल स्विच दिए गए हैं। इसके अलावा 7-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अपडेटेड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल जोड़ा जाएगा। हालांकि, Punch EV के टॉप वैरिएंट में मिलने वाला 10.2-इंच इंस्ट्रूमेंट कंसोल ICE मॉडल में उपलब्ध नहीं होगा। वहीं, मौजूदा 10.2-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को बरकरार रखा गया है।

नहीं बदलेगा पावरट्रेन

सेफ्टी के लिए नई पंच में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे। जबकि पावरट्रेन के तौर पर कार में मौजूदा 1.2-लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन (87.8 PS, 115 Nm) और CNG वैरिएंट (73.5 PS, 103 Nm) मिलेगा। मार्केट में टाटा पंच का मुकाबला मारुति फ्रोंक्स और हुंडई एक्सटर जैसी कारों से होगा।

(फोटो क्रेडिट- rushlane)

Tata Punch Auto News Hindi

