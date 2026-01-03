लॉन्च से ठीक पहले सामने आया नई Tata Punch का ऑफिशियल टीजर, जानिए डिटेल्स

संक्षेप: टाटा मोटर्स पिछले काफी समय से Tata Punch Facelift की टेस्टिंग और डेवलपमेंट में जुटी हुई है। इसी क्रम में अब पहला ऑफिशियल टीजर सामने आने के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है।

Jan 03, 2026 04:44 pm IST

टाटा मोटर्स पिछले काफी समय से Tata Punch Facelift की टेस्टिंग और डेवलपमेंट में जुटी हुई है। अब तक कंपनी ने इस कार से जुड़े ज्यादातर फीचर्स और डिजाइन डिटेल्स को छुपाकर रखा था। सिर्फ टेस्ट म्यूल्स के जरिए ही कुछ जानकारियां सामने आई थीं। लेकिन अब पहला ऑफिशियल टीजर सामने आने के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। यह टीजर 13 जनवरी को होने वाले ऑफिशियल लॉन्च से पहले जारी किया गया है। इसमें नई पंच फेसलिफ्ट के डिजाइन को लेकर कई अहम संकेत मिले हैं जिससे डिजिटल रीडर्स और कार खरीदारों के बीच उत्साह और बढ़ गया है।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन टीजर वीडियो से साफ है कि नई Tata Punch फेसलिफ्ट में डिजाइन के मामले में बड़ा बदलाव किया गया है। सबसे पहले नजर जाती है इसके नए DRLs पर जिन्हें पियानो ब्लैक एलिमेंट्स के साथ पेश किया गया है। फ्रंट फेसिया को नया और ज्यादा शार्प लुक मिला है जिसमें पॉलीगोनल हेडलैंप यूनिट दी गई है। यह डिजाइन टाटा की मौजूदा डिजाइन लैंग्वेज से मेल खाता है और काफी हद तक Harrier और Safari जैसी SUV की याद दिलाता है। इसके साथ ही फ्रंट बंपर का डिजाइन भी नया रखा गया है, जिससे कार पहले से ज्यादा दमदार और प्रीमियम नजर आती है।

केबिन में भी होंगे बड़े बदलाव एसयूवी में नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसके लुक को फ्रेश टच देते हैं। पीछे की तरफ भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। पंच फेसलिफ्ट में नई डिजाइन वाली टेललाइट्स दी गई हैं जिनके बीच में एक लाइट स्ट्रिप पूरी चौड़ाई में फैली हुई है। यह स्टाइल भी Harrier और Safari से इंस्पायर्ड लगती है। इसके अलावा, कार को नए ब्लू कलर ऑप्शन में भी पेश किया जाएगा, जो युवाओं को खासा पसंद आ सकता है। केबिन की पूरी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि नई पंच फेसलिफ्ट के इंटीरियर में भी बड़े बदलाव होंगे।