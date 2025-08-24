tata punch facelift including these 5 great petrol suv are coming in the next 2-3 months खरीदनी है नई पेट्रोल SUV तो अगले 2-3 महीने में आ रहे ये 5 शानदार ऑप्शन, जानिए कब होगी लॉन्च, Auto Hindi News - Hindustan
अगर आप निकट भविष्य में पेट्रोल SUV लेने का सोच रहे हैं तो आने वाले 2-3 महीने आपके लिए बेहद खास साबित हो सकते हैं। दरअसल, मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स अपनी नई पेट्रोल SUV लॉन्च करने जा रहे हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 03:27 PM
अगर आप निकट भविष्य में पेट्रोल SUV लेने का सोच रहे हैं तो आने वाले 2-3 महीने आपके लिए बेहद खास साबित हो सकते हैं। दरअसल, मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स अपनी नई पेट्रोल SUV लॉन्च करने जा रहे हैं। इनमें कुछ बिल्कुल नए मॉडल होंगे तो कुछ को बड़े डिजाइन और फीचर अपडेट्स मिलेंगे। यानी SUV सेगमेंट में कड़ी टक्कर और नए ऑप्शन मिलने वाले हैं। आइए जानत हैं ऐसी ही 5 अपकमिंग एसयूवी के बारे में विस्तार से।

मारुति सुजुकी एस्कुडो

मारुति अपनी दूसरी मिड-साइज SUV ला रही है जिसे फिलहाल एस्कुडो नाम से जाना जा रहा है। यह ग्रैंड विटारा पर बेस्ड होगी लेकिन एरीना डीलरशिप्स से बेची जाएगी। इसमें 1.5L नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5L हाइब्रिड पेट्रोल और CNG इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं। इसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों का ऑप्शन होगा।

नेक्स्ट-जेन हुंडई वेन्यू

हुंडई अपनी पॉपुलर एसयूवी का थर्ड जेनरेशन वाला मॉडल लॉन्च करने जा रही है। इसमें नया डिजाइन और लेटेस्ट फीचर्स मिलेंगे। हालांकि, पावरट्रेन के तौर पर एसयूवी में मौजूदा 1.2L पेट्रोल, 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल बरकरार रखा गया है। फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल 12.3-इंच स्क्रीन सेटअप, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और अपडेटेड ADAS टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है।

टाटा पंच फेसलिफ्ट

टाटा मोटर्स अपनी एंट्री-लेवल एसयूवी पंच का फेसलिफ्ट वर्जन भी लेकर आ रही है। इसमें बड़ा टचस्क्रीन, टच-बेस्ड HVAC पैनल और नया स्टीयरिंग व्हील मिल सकता है। इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा। यह मौजूदा 1.2L, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आएगी जो 87bhp की पावर और 115Nm टॉर्क देता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स मिलेंगे।

टाटा हैरियर एंड सफारी पेट्रोल

नवंबर में टाटा अपनी फ्लैगशिप एसयूवी हैरियर और सफारी को पहली बार पेट्रोल इंजन के साथ पेश करेगी। दोनों में कंपनी का नया 1.5L TGDi टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 170bhp की पावर और 280Nm टॉर्क जनरेट करेगा। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों का ऑप्शन रहेगा।

(फोटो क्रेडिट- rushlane)

Hyundai Venue Tata Punch Auto News Hindi

