हो जाइए तैयार, साल के अंत तक मार्केट में एंट्री को तैयार ये 5 धांसू कार; जानिए इनकी खासियत

अगले कुछ महीनों में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, साल 2025 का दूसरा हाफ कार बाजार के लिए बेहद एक्साइटिंग साबित होने वाला है।

अगले कुछ महीनों में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, साल 2025 का दूसरा हाफ कार बाजार के लिए बेहद एक्साइटिंग साबित होने वाला है। ऑटोमोबाइल कंपनियां इस दौरान कई नई गाड़ियां लॉन्च करने जा रही हैं जिनमें फेसलिफ्ट मॉडल से लेकर एकदम नई एसयूवी और इलेक्ट्रिक कारें शामिल होंगी। इन कारों में नई डिजाइन और फीचर्स के साथ परफॉर्मेंस और सेफ्टी भी पहले से ज्यादा एडवांस होगी। आइए जानते हैं ऐसी ही अपकमिंग 5 कारों के बारे में विस्तार से।

Renault Kiger Facelift रेनॉल्ट अपनी पॉपुलर SUV को और ज्यादा स्टाइलिश और फीचर-पैक बनाकर लाने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें नया फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड LED लाइट्स और बेहतर इंटीरियर देखने को मिल सकता है। हालांकि, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन इसमें बरकरार रहेगा। यानी लुक्स और फीचर्स में अपडेट के साथ गाड़ी पहले जैसी दमदार परफॉर्मेंस भी देगी।

Hyundai Venue Facelift हुंडई वेन्यू पहले से ही सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में काफी पॉपुलर है। अब इसका सेकेंड जनरेशन और ज्यादा मॉडर्न होने वाला है। इसमें डुअल स्क्रीन सेटअप, लेवल-2 ADAS और नए सेफ्टी फीचर्स मिल सकते हैं। डिजाइन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जिससे यह Tata Nexon और Kia Sonet को सीधी टक्कर देगी। हालांकि, पावरट्रेन में किसी बदलाव की संभावना कम है।

Maruti Escudo मारुति अब एस्कुडो नाम की नई एसयूवी लॉन्च करने जा रही है जो हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसी मिड-साइज एसयूवी से मुकाबला करेगी। इसमें दमदार पावरट्रेन, एडवांस फीचर्स और ज्यादा प्रीमियम लुक मिलने की उम्मीद है।

Tata Punch Facelift टाटा अपनी बेस्ट-सेलिंग माइक्रो एसयूवी पंच का फेसलिफ्ट वर्जन बता दें कि लगातार टाटा पंच फेसलिफ्ट को टेस्टिंग के दौरान देखा जा रहा है। पंच का नया अवतार और ज्यादा स्टाइलिश होगा और इसमें अपग्रेडेड इंटीरियर, नए फीचर्स और बेहतर सेफ्टी मिलेगी।