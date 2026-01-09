Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata punch facelift has started arriving at dealerships even before its launch
लॉन्च से पहले ही डीलरशिप पर पहुंचने लगी नई टाटा पंच, यहां जान लीजिए पूरी डिटेल्स

लॉन्च से पहले ही डीलरशिप पर पहुंचने लगी नई टाटा पंच, यहां जान लीजिए पूरी डिटेल्स

संक्षेप:

टाटा पंच फेसलिफ्ट (Tata Punch Facelift) 13 जनवरी, 2026 को लॉन्च होने जा रही है। लॉन्च से पहले ही पंच फेसलिफ्ट के CNG वैरिएंट की यूनिट्स डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गई हैं।

Jan 09, 2026 12:06 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Tata Punch CNGarrow

टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर माइक्रो-SUV टाटा पंच फेसलिफ्ट (Tata Punch Facelift) को 13 जनवरी, 2026 को लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से पहले ही पंच फेसलिफ्ट के CNG वैरिएंट की यूनिट्स डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। इससे साफ है कि कंपनी इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे चुकी है। सामने आई तस्वीरों के मुताबिक, यह CNG वैरिएंट पहले की तरह ही दो छोटे सिलेंडर के साथ आएगा जिससे बूट स्पेस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। माना जा रहा है कि फेसलिफ्ट के साथ पंच पहले से ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज बनकर उभरेगी।

डिजाइन में हुए ये बदलाव

डिजाइन की बात करें तो पंच फेसलिफ्ट में बदलाव मुख्य तौर पर फ्रंट और रियर प्रोफाइल पर किए गए हैं। कार को नया और ज्यादा प्रीमियम लुक देने के लिए फ्रंट में स्लीक टॉप ग्रिल, नया लोअर ग्रिल और स्किड प्लेट्स दी गई हैं जो इसे ज्यादा मस्कुलर बनाती हैं। हेडलैंप अब फुल LED हैं और इन्हें पंच EV से लिया गया है। इसके नीचे कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स दिए गए हैं, जो आजकल कम ही देखने को मिलते हैं। साइड प्रोफाइल में नया अलॉय व्हील डिजाइन नजर आता है। जबकि रियर में नए LED टेललैंप्स और कुछ वैरिएंट्स में कनेक्टेड लाइट बार भी मिल सकता है। शीट मेटल में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।

इंटीरियर भी मॉडर्न

इंटीरियर में भी पंच फेसलिफ्ट पहले से ज्यादा मॉडर्न नजर आती है। इसमें नया ट्विन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिस पर इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो मिलता है। टॉप वैरिएंट में टच-एंड-टॉगल टाइप क्लाइमेट कंट्रोल पैनल मिलेगा जो टाटा की नई डिजाइन लैंग्वेज का हिस्सा है। इसके अलावा, नया 7-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नए सेंट्रल AC वेंट्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं। सामने के बंपर में दिख रहे रडार मॉड्यूल को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें ADAS फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन

इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो पंच फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा अपडेट नया i-Turbo पेट्रोल इंजन हो सकता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आ सकता है। इसके अलावा, मौजूदा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी जारी रहेगा। इसी सेटअप पर बेस्ड CNG वैरिएंट भी मिलेगा जिसकी झलक लॉन्च से पहले ही डीलरशिप पर दिख चुकी है। कुल मिलाकर, टाटा पंच फेसलिफ्ट बेहतर लुक, ज्यादा फीचर्स और नए इंजन के साथ सेगमेंट में फिर से हलचल मचाने के लिए तैयार है।

(फोटो क्रेडिट-rushlane)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Tata Punch Auto News Hindi

