क्रैश टेस्ट में फौलाद सा मजबूत निकला इस SUV का लोहा, कीमत मात्र ₹5.59 लाख; सेफ्टी में मिले पूरे 5-स्टार

क्रैश टेस्ट में फौलाद सा मजबूत निकला इस SUV का लोहा, कीमत मात्र ₹5.59 लाख; सेफ्टी में मिले पूरे 5-स्टार

संक्षेप:

टाटा पंच फेसलिफ्ट (Tata Punch ICE) ने एक बार फिर से खुद को साबित कर दिया है। भारत NCAP सेफ्टी क्रैश टेस्ट में इस एसयूवी ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 20, 2026 09:37 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Tata Tiago NRGarrow

टाटा मोटर्स (Tata Motors) की पॉपुलर माइक्रो-SUV टाटा पंच ICE (Tata Punch ICE-पेट्रोल/CNG) ने सेफ्टी के मामले में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दिसंबर 2025 में हुए भारत NCAP (Bharat NCAP) क्रैश टेस्ट में पंच (Punch) फेसलिफ्ट को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यह रेटिंग CNG और अन्य वैरिएंट तक भी बढ़ाई गई है। फेसलिफ्टेड टाटा पंच की कीमत 5.59 लाख रुपये से 10.54 लाख रुपये के बीच है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

टाटा पंच का सेफ्टी स्कोर

भारत NCAP (Bharat NCAP) टेस्ट में टाटा पंच फेसलिफ्ट (Tata Punch facelift) ने शानदार स्कोर हासिल किया है। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इसने 32 में से 30.58 अंक हासिल किए हैं। चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इसने 49 में से 45 अंक हासिल किए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि पंच (Punch) न सिर्फ ड्राइवर और पैसेंजर के लिए सुरक्षित है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा में भी यह कार सेगमेंट में मजबूत दावेदार बन चुकी है।

टाटा पंच फेसलिफ्ट ने हासिल की 5-स्टार रेटिंग

क्रैश टेस्ट में कैसी रही परफॉर्मेंस?

इसने फ्रंटल ऑफसेट क्रैश टेस्ट में 16 में से 14.71 अंक हासिल किए हैं। वहीं, साइड इम्पैक्ट टेस्ट में इसको 16 में से 15.87 अंक मिले हैं। फ्रंट क्रैश टेस्ट में ड्राइवर और आगे बैठे पैसेंजर के सिर, गर्दन, छाती और घुटनों को अच्छी से पर्याप्त सुरक्षा मिली। इसके अलावा साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में भी पंच (Punch) ने संतोषजनक प्रदर्शन किया।

बच्चों की सेफ्टी में भी नंबर-1

चाइल्ड सेफ्टी के मामले में टाटा पंच (Tata Punch) फेसलिफ्ट ने लगभग फुल मार्क्स हासिल किए। इसमें डायनेमिक टेस्ट पूरे 24 अंक हासिल किए हैं। इसको चाइल्ड सीट इंस्टॉलेशन में 12 अंक मिले हैं। इसके अलावा व्हीकल असेसमेंट में 13 में से 9 अंक मिले हैं।

टेस्ट के दौरान 18 महीने और 3 साल के बच्चों के डमी का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें रियर-फेसिंग चाइल्ड सीट में बैठाया गया था। इसमें जोई आई-स्पिन सेफ (Joie i-Spin Safe) जैसी प्रमाणित चाइल्ड सीट्स का उपयोग किया गया।

स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स ने पंच को बनाया खास

टेस्ट किए गए वैरिएंट्स में ये सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं। इसमें 6 एयरबैग (फ्रंट और साइड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), सीट बेल्ट रिमाइंडर, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) इतने फीचर्स आमतौर पर बड़ी और महंगी कारों में देखने को मिलते हैं।

पुरानी पंच से कितना बेहतर?

2021 में टेस्ट हुई पहली जेनरेशन टाटा पंच (Tata Punch) को ग्लोबल NCAP से एडल्ट सेफ्टी में 5-स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 4-स्टार मिले थे। उस समय कार में सिर्फ ड्यूल एयरबैग और ABS जैसे बेसिक फीचर्स थे। अब फेसलिफ्ट वर्जन में ESC, साइड एयरबैग और एडवांस सेफ्टी सिस्टम्स शामिल कर दिए गए हैं, जिससे सेफ्टी लेवल और ऊपर चला गया है।

