Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata punch facelift 2026 will be launched in india on 13 january
लॉन्च डेट कंफर्म: इस दिन होगी नई Tata Punch की भारत में एंट्री; जानिए कितनी बदल जाएगी SUV

लॉन्च डेट कंफर्म: इस दिन होगी नई Tata Punch की भारत में एंट्री; जानिए कितनी बदल जाएगी SUV

संक्षेप:

टाटा मोटर्स ने 2026 की शुरुआत बड़े प्लान के साथ करने की तैयारी कर ली है। इसी क्रम में कंपनी टाटा पंच (Tata Punch) को भी अपडेट करने जा रही है। यह 2021 में लॉन्च हुई पंच का पहला बड़ा अपडेट होगा।

Jan 03, 2026 11:00 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
Tata Punch Faceliftarrow

टाटा मोटर्स ने 2026 की शुरुआत बड़े प्लान के साथ करने की तैयारी कर ली है। इसी क्रम में कंपनी टाटा पंच को भी अपडेट करने जा रही है। यह 2021 में लॉन्च हुई पंच का पहला बड़ा अपडेट होगा। इससे पहले सितंबर, 2024 में इसके ट्रिम लेवल्स में बदलाव किया गया था। बीते कुछ महीनों में इस कार के टेस्ट म्यूल को कई बार सड़कों पर देखा गया है जिससे इसके डिजाइन और फीचर्स से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। एनडीटीवी ऑटो के अनुसार, टाटा पंच फेसलिफ्ट को (Tata Punch Facelift) 13 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं

कुछ ऐसी होगी डिजाइन

टाटा पंच कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक रही है। यही वजह है कि फेसलिफ्ट वर्जन को लेकर काफी उत्साह है। नई पंच में डिजाइन, इंटीरियर और फीचर्स के स्तर पर कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं जिससे इसकी अपील और ज्यादा बढ़ेगी। सामने की बात करें तो कार में नई फ्रंट ग्रिल और नीचे की ओर री-डिजाइन एयर डैम मिलने की उम्मीद है। हेडलैंप्स का डिजाइन भी बदला जा सकता है जो काफी हद तक Punch EV से प्रेरित होगा। इसके साथ इलेक्ट्रिक वर्जन जैसे DRLs दिए जा सकते हैं, हालांकि कनेक्टेड लाइट्स इसमें नहीं दिखतीं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Punch Facelift

Tata Punch Facelift

₹ 6 - 11 लाख

मुझे सूचित करें
Hyundai Exter

Hyundai Exter

₹ 5.68 - 9.61 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan Gravite

Nissan Gravite

₹ 6 - 9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kiger

Renault Kiger

₹ 5.76 - 10.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Triber

Renault Triber

₹ 5.76 - 8.6 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

केबिन में भी होगा बड़ा बदलाव

साइड प्रोफाइल में कार का सिलुएट पहले जैसा ही रहेगा लेकिन अलॉय व्हील्स का नया डिजाइन इसे फ्रेश लुक देगा। इसके अलावा, पंच फेसलिफ्ट में नई पेंट स्कीम्स और कॉन्ट्रास्ट ब्लैक रूफ का ऑप्शन भी मिल सकता है। पीछे की तरफ बदलाव के तौर पर रिवाइज्ड रियर बंपर और स्किड प्लेट्स देखने को मिल सकती हैं। इंटीरियर में भी बड़ा अपडेट मिलने की उम्मीद है। इसमें इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ नया दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, बदला हुआ डैशबोर्ड लेआउट और 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल हो सकता है। इसके अलावा, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो-फोल्डिंग ORVMs जैसे फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं।

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव

इंजन की बात करें तो टाटा पंच फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन ही मिलने की संभावना है। यह 88bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। वहीं, CNG वर्जन भी जारी रहेगा जिसमें 73.5bhp की पावर और 103 Nm का टॉर्क मिलेगा। गियरबॉक्स ऑप्शन के तौर पर 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT दिए जाएंगे। फेसलिफ्ट पंच की कीमत बढ़कर करीब 6 लाख रुपये के आसपास जा सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Tata Punch Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।