एक झटके में ₹1.20 लाख सस्ती हो गई टाटा की ये इलेक्ट्रिक कार, 421km है इसकी रेंज; सेफ्टी में है 5-स्टार

Apr 06, 2026 04:49 pm IST

टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। टाटा मोटर्स भी अपनी बिक्री को बढ़ाने अप्रैल, 2026 के दौरान अपने अलग-अलग इलेक्ट्रिक मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है।

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। टाटा मोटर्स भी अपनी बिक्री को बढ़ाने अप्रैल, 2026 के दौरान अपने अलग-अलग इलेक्ट्रिक मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) पर बंपर डिस्काउंट ऑफर कर रही है। ग्राहक इस दौरान पंच ईवी खरीदने पर अधिकतम 1.20 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं।

400 किमी से ज्यादा है रेंज टाटा पंच EV में 2 बैटरी पैक दिया गया है। पहला 25 kWh की बैटरी से लैस है जो 82bhp की अधिकतम पावर और 114Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरा 35 kWh की बैटरी से लैस है जो 122bhp की अधिकतम पावर और 190Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है। बता दें कि छोटी बैटरी से लैस मॉडल सिंगल चार्ज में 315 किलोमीटर जबकि बड़े बैटरी पैक वाला मॉडल 421 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है।

इतनी है ईवी की कीमत फीचर्स की बात करें तो पंच EV में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एयर प्यूरीफायर और सनरूफ भी दिया गया है। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मौजूद हैं। टाटा पंच EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपये है। बता दें कि टाटा पंच ईवी को भी सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है।