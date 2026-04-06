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एक झटके में ₹1.20 लाख सस्ती हो गई टाटा की ये इलेक्ट्रिक कार, 421km है इसकी रेंज; सेफ्टी में है 5-स्टार

Apr 06, 2026 04:49 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। टाटा मोटर्स भी अपनी बिक्री को बढ़ाने अप्रैल, 2026 के दौरान अपने अलग-अलग इलेक्ट्रिक मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है।

एक झटके में ₹1.20 लाख सस्ती हो गई टाटा की ये इलेक्ट्रिक कार, 421km है इसकी रेंज; सेफ्टी में है 5-स्टार
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टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। टाटा मोटर्स भी अपनी बिक्री को बढ़ाने अप्रैल, 2026 के दौरान अपने अलग-अलग इलेक्ट्रिक मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) पर बंपर डिस्काउंट ऑफर कर रही है। ग्राहक इस दौरान पंच ईवी खरीदने पर अधिकतम 1.20 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं।

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400 किमी से ज्यादा है रेंज

टाटा पंच EV में 2 बैटरी पैक दिया गया है। पहला 25 kWh की बैटरी से लैस है जो 82bhp की अधिकतम पावर और 114Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरा 35 kWh की बैटरी से लैस है जो 122bhp की अधिकतम पावर और 190Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है। बता दें कि छोटी बैटरी से लैस मॉडल सिंगल चार्ज में 315 किलोमीटर जबकि बड़े बैटरी पैक वाला मॉडल 421 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है।

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इतनी है ईवी की कीमत

फीचर्स की बात करें तो पंच EV में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एयर प्यूरीफायर और सनरूफ भी दिया गया है। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मौजूद हैं। टाटा पंच EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपये है। बता दें कि टाटा पंच ईवी को भी सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है।

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डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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