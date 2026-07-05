देश की नंबर-1 कार का डीलर के पास बच गया स्टॉक, अब खाली करने मिल रहा ₹1.45 लाख का डिस्काउंट

इस महीने यानी जुलाई में पंच EV खरीदने वाले ग्राहकों को 1.45 लाख रुपए तक के बेनिफिट भी मिल रहे हैं। दरअसल, कंपनी के पास अभी भी प्री-फेसलिफ्ट पंच EV का स्टॉक मौजूद है। वो इसके LR वैरिएंट पर सबसे ज्यादा 1.45 लाख रुपए का फायदा दे रही है।

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टाटा पंच जून में देश की नंबर-1 कार बनने में एक बार फिर कामयाब रही। लंबे समय के बाद पंच ने अपने ताज को हासिल कर लिया। पंच की सेल में इसके इलेक्ट्रिक मॉडल का भी अहम रोल रहता है। इस महीने यानी जुलाई में पंच EV खरीदने वाले ग्राहकों को 1.45 लाख रुपए तक के बेनिफिट भी मिल रहे हैं। दरअसल, कंपनी के पास अभी भी प्री-फेसलिफ्ट पंच EV का स्टॉक मौजूद है। वो इसके LR वैरिएंट पर सबसे ज्यादा 1.45 लाख रुपए का फायदा दे रही है। इसमें 1.1 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट और 35,000 रुपए तक का एक्सचेंज/स्क्रैपेज ऑफर शामिल है।

दूसरी तरफ, एंट्री-लेवल स्मार्ट और स्मार्ट+ को छोड़कर, MR वैरिएंट पर 90,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे कुल बेनिफिट 1.25 लाख रुपए का हो जाता है। स्मार्ट और स्मार्ट+ वैरिएंट पर 60,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे में इस पर कुल बेनिफिट 95,000 रुपए तक का हो जाता है। पंच EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपए है। कंपनी इसका नया मॉडल भी लॉन्च कर चुकी है। अब इसकी सिंगल चार्ज पर रेंज 468Km तक हो गई है।

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस पंच EV फेसलिफ्ट में हल्के-फुल्के चेंजेस किए हैं, जिसमें जनवरी 2026 में लॉन्च हुए ICE पंच फेसलिफ्ट में देखे गए कई बदलाव भी शामिल हैं। 2026 Punch EV की कीमतें 9.69 लाख रुपए से शुरू होकर 12.59 लाख रुपए तक जाती है। ये पुराने मॉडल से 1.85 लाख रुपए तक कम हैं। पंच EV फेसलिफ्ट को पहली बार BaaS (बैटरी-एज-ए-सर्विस) रेंटल प्रोग्राम के साथ भी खरीद पाएंगे। BaaS स्कीम चुनने पर, पंच EV की कीमत 6.49 लाख रुपए से शुरू होती है। वहीं, बैटरी इस्तेमाल करने का खर्च 2.6 रुपए प्रति किलोमीटर जितना कम है।

अपडेटेड पंच EV 5 ट्रिम लेवल स्मार्ट, स्मार्ट+, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड+ में मिलेगी। इसमें 30kWh और 40kWh बैटरी ऑप्शन मिलेंगे, जो पिछले मॉडल की बैटरी से 5kWh ज्यादा है। पंच EV 40kWh के लिए अनलिमिटेड किलोमीटर के साथ लाइफटाइम बैटरी वारंटी भी मिल रही है, जबकि 30kWh वैरिएंट पर 8 साल या 160,000 Km की वारंटी भी मिलती है।

देती हैं। ARAI के अनुसार 30kWh बैटरी की रेंज 365Km और 40kWh बैटरी की रेंज 468km है। चार्जिंग की बात करें तो, 30kWh और 40kWh बैटरी को 7.2kW AC चार्जर से 10 से 100% चार्ज होने में क्रमशः 4.5 घंटे और 5.3 घंटे लगते हैं, जबकि 65kW DC फास्ट चार्जर दोनों पैक को 26 मिनट में 20 से 80% चार्ज हो जाते हैं। कंपनी के दावे के मुताबिक, DC चार्जर 30kWh बैटरी 15 मिनट में 110km रेंज और 40kWh यूनिट 135km रेंज देगा।

अपडेट किया गया पंच EV कई कलर्स में उपलब्ध है। हालांकि ऑप्शन ट्रिम लेवल के हिसाब से अलग-अलग हैं। पंच EV स्मार्ट ट्रिम के लिए, उपलब्ध कलर्स में सुपरनोवा कॉपर, बंगाल रूज, प्योर ग्रे और प्रिस्टीन व्हाइट शामिल हैं। पंच EV एडवेंचर के ग्राहक इसके अलावा कैरामल भी चुन सकते हैं। जबकि एम्पावर्ड और एम्पावर्ड+ ट्रिम्स में फियरलेस येलो और एम्पावर्ड ऑक्साइड ऑप्शन भी मिलते हैं।