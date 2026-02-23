'स्मार्ट' निकली नई Punch.ev! कम कीमत के बावजूद मिलते हैं ये 3 खास फीचर्स, ये Nexon EV में भी नहीं
टाटा मोटर्स ने अपनी मोस्ट-अवेटेड नई पंच ईवी (Punch.ev) को मार्केट में उतार दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रखी गई है। हालांकि, फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी के मामले में यह नेक्सन ईवी को कड़ी टक्कर दे रही है।
टाटा मोटर्स ने अपनी मोस्ट-अवेटेड नई पंच ईवी (Punch.ev) को मार्केट में उतार दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रखी गई है। हालांकि, यह मॉडल कीमत के मामले में नेक्सन ईवी (12.49 लाख) से काफी नीचे है। लेकिन फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी के मामले में यह अपने बड़े भाई को कड़ी टक्कर दे रही है। कम कीमत होने के बावजूद टाटा ने पंच ईवी में कुछ ऐसे स्मार्ट बदलाव और ऑप्शन दिए हैं जो मौजूदा प्रीमियम नेक्सन ईवी में भी देखने को नहीं मिलते। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में जो नेक्सन ईवी में भी नहीं हैं।
कपहोल्डर्स की बेहतर जगह
रोजमर्रा के इस्तेमाल में छोटी-छोटी चीजें बड़े काम आती हैं। पंच ईवी में फ्रंट कपहोल्डर्स को ऐसी जगह दिया गया है जहां ड्राइवर और बगल वाला यात्री आसानी से पहुंच सकते हैं। यह सुनने में छोटा फीचर लग सकता है, लेकिन लंबी यात्रा के दौरान चाय या कॉफी रखने के लिए यह बेहद उपयोगी है। इसके उलट, नेक्सन ईवी में कपहोल्डर्स को सेंटर कंसोल या ग्लवबॉक्स के अंदर छिपाकर रखा गया है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको हर बार बॉक्स का ढक्कन खोलना पड़ता है।
ज्यादा बूट स्पेस
आमतौर पर माना जाता है कि बड़ी गाड़ी में ज्यादा जगह होगी। हालांकि, यहां पंच ईवी बाजी मार लेती है। टाटा पंच ईवी में आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। जबकि बड़ी नेक्सन ईवी में यह स्पेस 350 लीटर ही है। हालांकि, 16 लीटर का अंतर बहुत बड़ा नहीं लगता लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सामान लोड करते समय यह एक्स्ट्रा स्पेस काफी काम आता है। पंच ईवी का बड़ा बूट स्पेस आपको सामान एडजस्ट करने की बेहतर आजादी देता है।
'बैटरी एज अ सर्विस' (BaaS) ऑप्शन
सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव है टाटा का 'बैटरी एज अ सर्विस' (BaaS) मॉडल। इसके तहत ग्राहक गाड़ी को बिना बैटरी की पूरी कीमत चुकाए खरीद सकते हैं और बैटरी के इस्तेमाल के लिए अलग से भुगतान कर सकते हैं। इससे गाड़ी की शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है। पहली बार ईवी खरीदने वालों के लिए यह एक किफायती रास्ता बन जाता है। नेक्सन ईवी में अभी भी स्टैंडर्ड मॉडल ही मिलता है जहां आपको बैटरी समेत पूरी गाड़ी की कीमत एक साथ चुकानी पड़ती है।
