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बंपर ऑफर! टियागो, पंच, नेक्सन समेत टाटा की इन ई-कारों पर आई ₹3.80 लाख की छूट, इस मॉडल पर सबसे ज्यादा बचत

Mar 15, 2026 10:36 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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टाटा (Tata Motors) ने मार्च 2026 के लिए अपने पूरे EV पोर्टफोलियो पर आकर्षक ऑफर पेश किए हैं। कंपनी ने पंच ईवी (Punch EV), नेक्सन ईवी (Nexon EV), कर्व ईवी (Curvv EV) और हैरियर ईवी (Harrier EV) समेत कई इलेक्ट्रिक कारों पर भारी छूट का ऐलान किया है। कंपनी अपनी ई-कारों पर ₹3.80 लाख तक छूट मिल रही है।

बंपर ऑफर! टियागो, पंच, नेक्सन समेत टाटा की इन ई-कारों पर आई ₹3.80 लाख की छूट, इस मॉडल पर सबसे ज्यादा बचत

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती डिमांड के बीच टाटा (Tata Motors) ने मार्च 2026 के लिए अपने पूरे EV पोर्टफोलियो पर आकर्षक ऑफर पेश किए हैं। कंपनी ने पंच ईवी (Punch EV), नेक्सन ईवी (Nexon EV), कर्व ईवी (Curvv EV) और हैरियर ईवी (Harrier EV) समेत कई इलेक्ट्रिक कारों पर भारी छूट का ऐलान किया है। खास बात यह है कि कुछ मॉडल्स पर कुल फायदा ₹3.80 लाख तक पहुंच रहा है, जो ग्राहकों के लिए बड़ी बचत साबित हो सकती है। आइए आसान भाषा में जानते हैं कि किस कार पर कितना फायदा मिल रहा है।

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टाटा टियागो ईवी पर कितना फायदा?

टाटा की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी (Tiago EV) पर भी कंपनी ने अच्छा ऑफर दिया है। MY26 XT वैरिएंट पर करीब ₹90,000 तक फायदा मिल रहा है। वहीं, XZ+ और Tech Lux वैरिएंट पर करीब ₹1.20 लाख तक छूट मिल रही है। अगर आप पुराना स्टॉक (MY24 और MY25) खरीदते हैं तो ऑफर और बड़ा हो जाता है। इसके XT वैरिएंट पर कंपनी लगभग ₹1.80 लाख, XZ+ वैरिएंट पर करीब ₹2.10 लाख तक की छूट मिल रही है। इनमें एक्सचेंज और स्क्रैपेज बोनस भी शामिल है।

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टाटा पंच ईवी पर ऑफर

कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में लोकप्रिय पंच ईवी (Punch EV) पर भी अच्छी डील मिल रही है। इसके स्मार्ट (Smart) वैरिएंट पर लगभग ₹90,000 तक फायदा मिल रहा है। वहीं, अन्य वैरिएंट पर करीब ₹1.20 लाख तक की छूट मिल रही है। इसके लॉन्ग रेंज वर्जन पर लगभग ₹1.40 लाख तक कुल फायदा मिल रहा है।

टाटा नेक्सन ईवी पर छूट

भारत की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUVs में से एक नेक्सन ईवी (Nexon EV) पर भी कंपनी ने ऑफर जारी रखा है। कंपनी की MY24 और MY25 मॉडल पर करीब ₹1.20 लाख तक फायदा मिल रहा है। वहीं, MY26 मॉडल पर लगभग ₹50,000 तक लाभ मिल रहा है। इनमें ग्रीन बोनस, एक्सचेंज बोनस और लॉयल्टी ऑफर शामिल हैं।

टाटा कर्व EV पर सबसे बड़ी डील

नई लॉन्च हुई कर्व ईवी (Curvv EV) पर इस महीने सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है। इसके क्रिएटिव 45 (Creative 45 -MY26) पर लगभग ₹2.80 लाख तक फायदा मिल रहा है। इसके अन्य वैरिएंट पर करीब ₹3.30 लाख तक की बचत मिल रही है। इसके पुराने मॉडल ईयर वाले मॉडल पर बड़ा ऑफर मिल रहा है। वहीं, MY24 / MY25 वैरिएंट पर करीब 3.30 रुपये से 3.80 लाख रुपये तक कुल फायदा मिल रहा है।

टाटा हैरियर ईवी पर ऑफर

अगर आप बड़ी इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का सोच रहे हैं तो हैरियर ईवी (Harrier EV) पर भी ऑफर उपलब्ध है। इसके सभी वैरिएंट पर लगभग ₹1.50 लाख तक फायदा मिल रहा है।

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अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो मार्च 2026 का महीना अच्छा मौका हो सकता है। टाटा (Tata Motors) अपनी EV रेंज पर ₹50,000 से लेकर ₹3.80 लाख तक की बड़ी छूट दे रही है। खासकर पुराने मॉडल ईयर का स्टॉक लेने पर सबसे ज्यादा बचत हो सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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