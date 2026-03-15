बंपर ऑफर! टियागो, पंच, नेक्सन समेत टाटा की इन ई-कारों पर आई ₹3.80 लाख की छूट, इस मॉडल पर सबसे ज्यादा बचत

Mar 15, 2026 10:36 pm IST

टाटा (Tata Motors) ने मार्च 2026 के लिए अपने पूरे EV पोर्टफोलियो पर आकर्षक ऑफर पेश किए हैं। कंपनी ने पंच ईवी (Punch EV), नेक्सन ईवी (Nexon EV), कर्व ईवी (Curvv EV) और हैरियर ईवी (Harrier EV) समेत कई इलेक्ट्रिक कारों पर भारी छूट का ऐलान किया है। कंपनी अपनी ई-कारों पर ₹3.80 लाख तक छूट मिल रही है।

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती डिमांड के बीच टाटा (Tata Motors) ने मार्च 2026 के लिए अपने पूरे EV पोर्टफोलियो पर आकर्षक ऑफर पेश किए हैं। कंपनी ने पंच ईवी (Punch EV), नेक्सन ईवी (Nexon EV), कर्व ईवी (Curvv EV) और हैरियर ईवी (Harrier EV) समेत कई इलेक्ट्रिक कारों पर भारी छूट का ऐलान किया है। खास बात यह है कि कुछ मॉडल्स पर कुल फायदा ₹3.80 लाख तक पहुंच रहा है, जो ग्राहकों के लिए बड़ी बचत साबित हो सकती है। आइए आसान भाषा में जानते हैं कि किस कार पर कितना फायदा मिल रहा है।

टाटा टियागो ईवी पर कितना फायदा?

टाटा की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी (Tiago EV) पर भी कंपनी ने अच्छा ऑफर दिया है। MY26 XT वैरिएंट पर करीब ₹90,000 तक फायदा मिल रहा है। वहीं, XZ+ और Tech Lux वैरिएंट पर करीब ₹1.20 लाख तक छूट मिल रही है। अगर आप पुराना स्टॉक (MY24 और MY25) खरीदते हैं तो ऑफर और बड़ा हो जाता है। इसके XT वैरिएंट पर कंपनी लगभग ₹1.80 लाख, XZ+ वैरिएंट पर करीब ₹2.10 लाख तक की छूट मिल रही है। इनमें एक्सचेंज और स्क्रैपेज बोनस भी शामिल है।

टाटा पंच ईवी पर ऑफर

कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में लोकप्रिय पंच ईवी (Punch EV) पर भी अच्छी डील मिल रही है। इसके स्मार्ट (Smart) वैरिएंट पर लगभग ₹90,000 तक फायदा मिल रहा है। वहीं, अन्य वैरिएंट पर करीब ₹1.20 लाख तक की छूट मिल रही है। इसके लॉन्ग रेंज वर्जन पर लगभग ₹1.40 लाख तक कुल फायदा मिल रहा है।

टाटा नेक्सन ईवी पर छूट

भारत की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUVs में से एक नेक्सन ईवी (Nexon EV) पर भी कंपनी ने ऑफर जारी रखा है। कंपनी की MY24 और MY25 मॉडल पर करीब ₹1.20 लाख तक फायदा मिल रहा है। वहीं, MY26 मॉडल पर लगभग ₹50,000 तक लाभ मिल रहा है। इनमें ग्रीन बोनस, एक्सचेंज बोनस और लॉयल्टी ऑफर शामिल हैं।

टाटा कर्व EV पर सबसे बड़ी डील

नई लॉन्च हुई कर्व ईवी (Curvv EV) पर इस महीने सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है। इसके क्रिएटिव 45 (Creative 45 -MY26) पर लगभग ₹2.80 लाख तक फायदा मिल रहा है। इसके अन्य वैरिएंट पर करीब ₹3.30 लाख तक की बचत मिल रही है। इसके पुराने मॉडल ईयर वाले मॉडल पर बड़ा ऑफर मिल रहा है। वहीं, MY24 / MY25 वैरिएंट पर करीब 3.30 रुपये से 3.80 लाख रुपये तक कुल फायदा मिल रहा है।

टाटा हैरियर ईवी पर ऑफर

अगर आप बड़ी इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का सोच रहे हैं तो हैरियर ईवी (Harrier EV) पर भी ऑफर उपलब्ध है। इसके सभी वैरिएंट पर लगभग ₹1.50 लाख तक फायदा मिल रहा है।