ये तो गजब हो गया! फुल चार्ज पर 593 km चल नई वाली टाटा पंच EV; इस दिन होगी लॉन्च

Feb 15, 2026 12:11 pm IST

Tata Punch EV 2026: टाटा मोटर्स ने लॉन्च से पहले ही अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें Punch EV फेसलिफ्ट की रियल-वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज दिखाई गई है।

टाटा मोटर्स आगामी 20 फरवरी Punch EV का फेसलिफ्ट वर्जन भारत में लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से पहले ही यह कार बिना किसी कवर के सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान नजर आ चुकी है। इससे इसके नए डिजाइन की साफ झलक मिल गई है। इसी बीच टाटा मोटर्स ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें Punch EV फेसलिफ्ट की रियल-वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज दिखाई गई है। वीडियो में दावा किया गया है कि यह इलेक्ट्रिक SUV एक बार फुल चार्ज में 593.6 किलोमीटर तक चलने में कामयाब रही है। बता दें कि इस सेगमेंट के लिहाज से यह काफी बड़ी बात मानी जा रही है।

कुछ इस तरह किया गया टेस्ट इस रेंज टेस्ट को एक ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट ने पूरा किया। इस दौरान Punch EV फेसलिफ्ट को जयपुर से उदयपुर तक करीब 400 किलोमीटर चलाया। सफर की शुरुआत फुल चार्ज बैटरी के साथ हुई। करीब 200 किलोमीटर चलने के बाद जब गाड़ी राजस्थान के बिजयनगर पहुंची, तब भी बैटरी 67 पर्सेंट बची हुई थी। उदयपुर पहुंचने पर ओडोमीटर करीब 400 किलोमीटर दिखा रहा था और बैटरी लेवल 34 पर्सेंट था। इसके बाद भी टेस्ट जारी रखा गया और आखिरकार गुजरात के हिमतनगर में जाकर गाड़ी की बैटरी पूरी तरह खत्म हुई। इस तरह कुल 593.6 किलोमीटर की दूरी एक ही चार्ज में तय की गई। इसने Punch EV की एफिशिएंसी को लेकर लोगों का ध्यान खींच लिया है।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन पावरट्रेन की बात करें तो माना जा रहा है कि इसमें पहले की तरह 25kWh और 35kWh बैटरी ऑप्शन मिल सकते हैं। 25kWh बैटरी के साथ यह कार 82hp की पावर और 114Nm का टॉर्क देती है, जबकि 35kWh बैटरी में पावर बढ़कर 122hp और 190Nm टॉर्क हो जाती है। फिलहाल इनकी ARAI रेंज क्रमशः 265 किमी और 365 किमी है। हालांकि, हालिया रेंज टेस्ट के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी इसमें Nexon EV वाला 45kWh बैटरी पैक भी दे सकती है, जिससे इसकी ऑफिशियल रेंज और बढ़ सकती है।