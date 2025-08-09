tata punch ev is available up to rs 56000 cheaper in august 2025 खुशखबरी: अगस्त में 56,000 रुपये तक सस्ती मिल रही टाटा की ये EV; रेंज 400 km से ज्यादा, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata punch ev is available up to rs 56000 cheaper in august 2025

खुशखबरी: अगस्त में 56,000 रुपये तक सस्ती मिल रही टाटा की ये EV; रेंज 400 km से ज्यादा

टाटा मोटर्स अगस्त, 2025 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में ग्राहक कंपनी की बेस्ट-सेलिंग इलेक्ट्रिक कार टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) पर भी हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 07:06 PM
share Share
Follow Us on
खुशखबरी: अगस्त में 56,000 रुपये तक सस्ती मिल रही टाटा की ये EV; रेंज 400 km से ज्यादा
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Tata Punch EVarrow

टाटा मोटर्स अगस्त, 2025 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में ग्राहक कंपनी की बेस्ट-सेलिंग इलेक्ट्रिक कार टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) पर भी हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं। बता दें कि इस दौरान टाटा पंच ईवी खरीदने पर 56,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज बोनस भी शामिल है। आइए जानते हैं टाटा पंच ईवी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

400 किमी से ज्यादा है रेंज

टाटा पंच EV में 2 बैटरी पैक दिया गया है। पहला 25 kWh की बैटरी से लैस है जो 82bhp की अधिकतम पावर और 114Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरा 35 kWh की बैटरी से लैस है जो 122bhp की अधिकतम पावर और 190Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है। बता दें कि छोटी बैटरी से लैस मॉडल सिंगल चार्ज में 315 किलोमीटर जबकि बड़े बैटरी पैक वाला मॉडल 421 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Punch EV

Tata Punch EV

₹ 9.99 - 14.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon EV

Tata Nexon EV

₹ 12.49 - 17.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Windsor EV

MG Windsor EV

₹ 14 - 18.31 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 400 EV

Mahindra XUV 400 EV

₹ 15.49 - 17.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 27.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 11.5 - 17.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

इतनी है ईवी की कीमत

फीचर्स की बात करें तो पंच EV में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एयर प्यूरीफायर और सनरूफ भी दिया गया है। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मौजूद हैं। टाटा पंच EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 14.44 लाख रुपये तक जाती है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Tata Punch Electric Car Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।