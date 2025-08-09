खुशखबरी: अगस्त में 56,000 रुपये तक सस्ती मिल रही टाटा की ये EV; रेंज 400 km से ज्यादा
टाटा मोटर्स अगस्त, 2025 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में ग्राहक कंपनी की बेस्ट-सेलिंग इलेक्ट्रिक कार टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) पर भी हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं।
टाटा मोटर्स अगस्त, 2025 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में ग्राहक कंपनी की बेस्ट-सेलिंग इलेक्ट्रिक कार टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) पर भी हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं। बता दें कि इस दौरान टाटा पंच ईवी खरीदने पर 56,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज बोनस भी शामिल है। आइए जानते हैं टाटा पंच ईवी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
400 किमी से ज्यादा है रेंज
टाटा पंच EV में 2 बैटरी पैक दिया गया है। पहला 25 kWh की बैटरी से लैस है जो 82bhp की अधिकतम पावर और 114Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरा 35 kWh की बैटरी से लैस है जो 122bhp की अधिकतम पावर और 190Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है। बता दें कि छोटी बैटरी से लैस मॉडल सिंगल चार्ज में 315 किलोमीटर जबकि बड़े बैटरी पैक वाला मॉडल 421 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Punch EV
₹ 9.99 - 14.29 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.19 लाख
MG Windsor EV
₹ 14 - 18.31 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
Mahindra Thar
₹ 11.5 - 17.62 लाख
इतनी है ईवी की कीमत
फीचर्स की बात करें तो पंच EV में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एयर प्यूरीफायर और सनरूफ भी दिया गया है। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मौजूद हैं। टाटा पंच EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 14.44 लाख रुपये तक जाती है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।