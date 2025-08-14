Tata Punch EV Gets Charging and Colour Updates, check details अब और भी स्टाइलिश हुई टाटा पंच ईवी, मिला कलर और चार्जिंग का दमदार तड़का; यहां जानिए इसकी खासियत, Auto Hindi News - Hindustan
अब और भी स्टाइलिश हुई टाटा पंच ईवी, मिला कलर और चार्जिंग का दमदार तड़का; यहां जानिए इसकी खासियत

टाटा पंच ईवी (Punch EV) को हाल ही में कलर और चार्जिंग का दमदार अपडेट मिला है। अब ये ईवी और भी स्टाइलिश और फास्ट हो गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 11:23 PM
0

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV पंच ईवी (Punch EV) को अगस्त 2025 में दो बड़े अपडेट दिए हैं। अब इसमें नए कलर ऑप्शन और फास्ट चार्जिंग फीचर्स मिलते हैं। ये बदलाव खासकर उन ग्राहकों के लिए है, जो स्टाइल और फीचर्स दोनों चाहते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दो नए कलर ऑप्शन

अब टाटा पंच ईवी (Punch EV) में आपको दो नए पेंट शेड्स मिलेंगे। इसमें बोल्ड और प्रीमियम लुक के लिए सुपरनोवा कॉपर (Supernova Copper) और प्योर ग्रे (Pure Grey) जैसे फीचर्स मिलते हैं। ये कलर्स पुराने ऑप्शन के साथ मिलकर ग्राहकों को और भी ज्यादा चॉइस देंगे।

चार्जिंग में आई स्पीड

पंच ईवी (Punch EV) के लॉन्ग रेंज (Long Range) वर्जन में अब एक नया फास्ट चार्जिंग फीचर जोड़ा गया है।

सिर्फ 40 मिनट में 10% से 80% चार्जिंग

ये ईवी सिर्फ 40 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो जाती है। ये सिर्फ 15 मिनट में 90 किमी. का रेंज बूस्ट (50kW या उससे ज्यादा रेटिंग वाले DC फास्ट चार्जर से) मिलेगा। यह अपडेट सिर्फ 35kWh बैटरी वाले लॉन्ग रेंज (Long Range) वैरिएंट में मिलेगा।

बैटरी और रेंज

इस ईवी के 25kWh बैटरी पैक वाले वैरिएंट की रेंज 265KM (MIDC) है। वहीं, 35kWh बैटरी पैक (Long Range) वाले वैरिएंट की रेंज 365KM (MIDC) है। दोनों वर्जन में सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो स्मूद और साइलेंट ड्राइविंग का मजा देती है।

नए कलर्स से पंच ईवी (Punch EV) और भी स्टाइलिश हो गई है, जबकि फास्ट चार्जिंग अपडेट लंबी यात्राओं को आसान बना देगा। अगर आप एक कॉम्पैक्ट, स्टाइलिश और प्रैक्टिकल EV की तलाश में हैं, तो ये पंच ईवी (Punch EV) आपके लिए एक पर्फेक्ट पैकेज हो सकती है।

