टाटा की इस बजट ईवी पर आई बंपर छूट, अभी लेने पर सीधे ₹1.60 लाख की बचत; इस मॉडल पर काफी पैसे बच रहे
टाटा अपनी किफायती ई-कार पंच ईवी (Tata Punch EV) पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दे रही है। कंपनी इस कार पर ₹1.60 लाख तक का बेनिफिट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अगर आप कम बजट में एक भरोसेमंद इलेक्ट्रिक SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) इस समय जबरदस्त डील के साथ उपलब्ध है। फरवरी 2026 में टाटा मोटर्स (Tata Motors) अपनी इस छोटी लेकिन दमदार EV पर ₹1,60,000 तक के बेनिफिट्स दे रही है। पंच ईवी (Punch EV) कंपनी की सबसे छोटी और सबसे किफायती इलेक्ट्रिक SUV है, जिसकी कीमत ₹9.99 लाख से ₹14.44 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
MY2025 (पुराना स्टॉक) पंच ईवी
अगर आप 2025 मॉडल ईयर की यूनिट खरीदते हैं, तो आपको कुल मिलाकर ₹1.60 लाख तक का फायदा मिल सकता है। इन बेनिफिट में आमतौर पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और लॉयल्टी या स्क्रैपेज बेनिफिट शामिल हो सकते हैं, यानी पुराने स्टॉक पर कंपनी ज्यादा बचत का मौका दे रही है।
MY2026 (नया स्टॉक) पंच EV
अगर आप लेटेस्ट 2026 मॉडल लेना चाहते हैं, तो इस पर भी ₹90,000 तक का कुल बेनिफिट मिल रहा है। नए मॉडल पर छूट कुछ कम है, क्योंकि यह ताजा स्टॉक है और इसकी डिमांड भी अच्छी बनी हुई है।
|टाटा पंच ईवी
|ग्रीन बोनस
|एक्सचेंज / स्क्रैपेज बोनस
|लॉयल्टी बेनिफिट
|टोटल बेनिफिट
|MY2026 ऑल वैरिएंट
|Rs 60,000
|Rs 30,000 / Rs 35,000
|—
|₹95,000
|MY2025 / MY2024 ऑल वैरिएंट
|Rs 60,000
|Rs 50,000 / Rs 55,000
|up to 50,000
|₹1,65,000
क्यों खास है टाटा पंच ईवी?
टाटा पंच ईवी की साइज कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसमें SUV जैसा स्टांस देखने को मिलता है। ये सिटी के लिए परफेक्ट है। ये ड्राइविंग रेंज, कम रनिंग कॉस्ट और लो मेंटेनेंस के साथ आती है।
टाटा की मजबूत सेफ्टी इमेज
टाटा पंच ईवी (Punch EV) उन लोगों के लिए बढ़िया विकल्प है, जो पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं या पेट्रोल से EV पर शिफ्ट करना चाहते हैं।
ऑफर कब तक?
ये ऑफर फरवरी 2026 तक या स्टॉक खत्म होने तक लागू है। अलग-अलग शहरों और डीलरशिप के हिसाब से बेनिफिट्स में थोड़ा फर्क हो सकता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा बचत चाहते हैं, तो MY2025 पंच EV लेना फायदे का सौदा साबित हो सकता है, जहां ₹1.60 लाख तक की बचत संभव है। वहीं, लेटेस्ट MY2026 मॉडल पर भी ₹90,000 तक का फायदा मिल रहा है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
