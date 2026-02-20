Hindustan Hindi News
पंच EV Vs सिट्रोन eC3: सिंगल चार्ज पर रेंज के साथ फीचर्स में कौन ज्यादा बेहतर? जानिए दोनों की कीमतें

Feb 20, 2026 03:21 pm ISTNarendra Jijhontiya
टाटा मोटर्स ने पंच EV फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसे 6 वैरिएंट में लॉन्च किया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 9.69 लाख रुपए से लेकर 12.59 लाख रुपए तक हैं। ये कार को 2 बैटरी ऑप्शन में खरीद पाएंगे। जिसमें 30kwh और 40 kwh बैटरी पैक शामिल हैं। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला सिट्रोन eC3 से होता है।

टाटा मोटर्स ने पंच EV फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसे 6 वैरिएंट में लॉन्च किया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 9.69 लाख रुपए से लेकर 12.59 लाख रुपए तक हैं। ये कार को 2 बैटरी ऑप्शन में खरीद पाएंगे। जिसमें 30kwh और 40 kwh बैटरी पैक शामिल हैं। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला सिट्रोन eC3 से होता है। उम्मीद है कि फेसलिफ्ट मॉडल का मुकाबला भी इससे जारी रहेगा। हालांकि, इन दोनों की बिक्री में बड़ा अंतर है। पंच EV, टाटा के भरोसे को दिखाती है। पंच EV फेसलिफ्ट अब बड़े बैटरी पैक के साथ आई है। जिससे इसकी रेंज में भी इजाफा हुआ है। चलिए इन दोनों इलेक्ट्रिक कारों के अंतर को समझते हैं।

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट Vs सिट्रोन eC3 के बैटरी पैक और रेंज
टाटा पंच EV फेसलिफ्टसिट्रोन eC3
बैटरी40kWh29.2kWh
पावर/टॉर्क122hp/190Nm57hp/143Nm
क्लेम रेंज468Km320km
इफिसियंसी6.54km/kWh7.8km/kWh

टाटा पंच EV में में 40kWh का बैटरी पैक मिलता है। ये 122hp का पावर और 190Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसकी क्लेम रेंज 468Km तक है। वहीं, इसकी इफिसियंसी 6.54km/kWh है। दूसरी तरफ, सिट्रोन eC3 में 29.2kWh का बैटरी पैक दिया है। ये 57hp का पावर और 143Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसकी क्लेम रेंज 320Km तक है। वहीं, इसकी इफिसियंसी 7.8km/kWh है।

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपए है। वहीं, टॉप वैरिएंट के लिए कीमत 12.59 लाख रुपए है। वहीं, सिट्रोन eC3 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.90 लाख रुपए है। जो टॉप वैरिएंट के लिए 13.54 लाख रुपए तक जाती हैं। बता दें कि पंच EV फेसफिफ्ट को 6 वैरिएंट और सिट्रोन eC3 को 5 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। पंच EV फेसलिफ्ट में 2 बैटरी पैक और सिट्रोन eC3 में सिर्फ एक बैटरी पैक में खरीद सकते हैं।

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट एक्स-शोरूम कीमतें सिट्रोन eC3 एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंट30kwh40 kwh वैरिएंटकीमतें
स्मार्ट₹9.69 लाख- फील₹12.90 लाख
स्मार्ट+₹10.29 लाख₹10.89 लाख शाइन₹ 13.27 लाख
एडवेंचर-₹11.59 लाख शाइन वाइब पैक₹ 13.39 लाख
एम्पावर्ड-₹12.29 लाख शाइन डुअल टोन₹ 13.42 लाख
एम्पावर्ड+-₹12.59 लाख शाइन डुअल टोन वाइब पैक₹ 13.54 लाख
टाटा पंच EV फेसलिफ्ट को उसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिस पर इसका ICE मॉडल बना है। इस प्लेटफॉर्म को भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इस EV फेसलिफ्ट मॉडल में भी कंपनी ने सेफ्टी और उससे जुड़े फीचर्स का पूरा खयाल रखा है। दरअसल, इसमें पर 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, i-TPMS, रियर वाइपर-डिफॉगर और ISOFIX माउंट्स जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए हैं। वहीं, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, वेंटिलेटेड सीट्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, नेविगेशन, रिमोट कमांड, तीन ड्राइव मोड्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए हैं।

