पंच EV Vs सिट्रोन eC3: सिंगल चार्ज पर रेंज के साथ फीचर्स में कौन ज्यादा बेहतर? जानिए दोनों की कीमतें

टाटा मोटर्स ने पंच EV फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसे 6 वैरिएंट में लॉन्च किया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 9.69 लाख रुपए से लेकर 12.59 लाख रुपए तक हैं। ये कार को 2 बैटरी ऑप्शन में खरीद पाएंगे। जिसमें 30kwh और 40 kwh बैटरी पैक शामिल हैं। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला सिट्रोन eC3 से होता है। उम्मीद है कि फेसलिफ्ट मॉडल का मुकाबला भी इससे जारी रहेगा। हालांकि, इन दोनों की बिक्री में बड़ा अंतर है। पंच EV, टाटा के भरोसे को दिखाती है। पंच EV फेसलिफ्ट अब बड़े बैटरी पैक के साथ आई है। जिससे इसकी रेंज में भी इजाफा हुआ है। चलिए इन दोनों इलेक्ट्रिक कारों के अंतर को समझते हैं।

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट Vs सिट्रोन eC3 के बैटरी पैक और रेंज टाटा पंच EV फेसलिफ्ट सिट्रोन eC3 बैटरी 40kWh 29.2kWh पावर/टॉर्क 122hp/190Nm 57hp/143Nm क्लेम रेंज 468Km 320km इफिसियंसी 6.54km/kWh 7.8km/kWh

टाटा पंच EV में में 40kWh का बैटरी पैक मिलता है। ये 122hp का पावर और 190Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसकी क्लेम रेंज 468Km तक है। वहीं, इसकी इफिसियंसी 6.54km/kWh है। दूसरी तरफ, सिट्रोन eC3 में 29.2kWh का बैटरी पैक दिया है। ये 57hp का पावर और 143Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसकी क्लेम रेंज 320Km तक है। वहीं, इसकी इफिसियंसी 7.8km/kWh है।

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपए है। वहीं, टॉप वैरिएंट के लिए कीमत 12.59 लाख रुपए है। वहीं, सिट्रोन eC3 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.90 लाख रुपए है। जो टॉप वैरिएंट के लिए 13.54 लाख रुपए तक जाती हैं। बता दें कि पंच EV फेसफिफ्ट को 6 वैरिएंट और सिट्रोन eC3 को 5 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। पंच EV फेसलिफ्ट में 2 बैटरी पैक और सिट्रोन eC3 में सिर्फ एक बैटरी पैक में खरीद सकते हैं।

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट एक्स-शोरूम कीमतें सिट्रोन eC3 एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट 30kwh 40 kwh वैरिएंट कीमतें स्मार्ट ₹9.69 लाख - फील ₹12.90 लाख स्मार्ट+ ₹10.29 लाख ₹10.89 लाख शाइन ₹ 13.27 लाख एडवेंचर - ₹11.59 लाख शाइन वाइब पैक ₹ 13.39 लाख एम्पावर्ड - ₹12.29 लाख शाइन डुअल टोन ₹ 13.42 लाख एम्पावर्ड+ - ₹12.59 लाख शाइन डुअल टोन वाइब पैक ₹ 13.54 लाख