पंच EV Vs सिट्रोन eC3: सिंगल चार्ज पर रेंज के साथ फीचर्स में कौन ज्यादा बेहतर? जानिए दोनों की कीमतें
टाटा मोटर्स ने पंच EV फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसे 6 वैरिएंट में लॉन्च किया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 9.69 लाख रुपए से लेकर 12.59 लाख रुपए तक हैं। ये कार को 2 बैटरी ऑप्शन में खरीद पाएंगे। जिसमें 30kwh और 40 kwh बैटरी पैक शामिल हैं। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला सिट्रोन eC3 से होता है। उम्मीद है कि फेसलिफ्ट मॉडल का मुकाबला भी इससे जारी रहेगा। हालांकि, इन दोनों की बिक्री में बड़ा अंतर है। पंच EV, टाटा के भरोसे को दिखाती है। पंच EV फेसलिफ्ट अब बड़े बैटरी पैक के साथ आई है। जिससे इसकी रेंज में भी इजाफा हुआ है। चलिए इन दोनों इलेक्ट्रिक कारों के अंतर को समझते हैं।
|टाटा पंच EV फेसलिफ्ट Vs सिट्रोन eC3 के बैटरी पैक और रेंज
|टाटा पंच EV फेसलिफ्ट
|सिट्रोन eC3
|बैटरी
|40kWh
|29.2kWh
|पावर/टॉर्क
|122hp/190Nm
|57hp/143Nm
|क्लेम रेंज
|468Km
|320km
|इफिसियंसी
|6.54km/kWh
|7.8km/kWh
टाटा पंच EV में में 40kWh का बैटरी पैक मिलता है। ये 122hp का पावर और 190Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसकी क्लेम रेंज 468Km तक है। वहीं, इसकी इफिसियंसी 6.54km/kWh है। दूसरी तरफ, सिट्रोन eC3 में 29.2kWh का बैटरी पैक दिया है। ये 57hp का पावर और 143Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसकी क्लेम रेंज 320Km तक है। वहीं, इसकी इफिसियंसी 7.8km/kWh है।
टाटा पंच EV फेसलिफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपए है। वहीं, टॉप वैरिएंट के लिए कीमत 12.59 लाख रुपए है। वहीं, सिट्रोन eC3 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.90 लाख रुपए है। जो टॉप वैरिएंट के लिए 13.54 लाख रुपए तक जाती हैं। बता दें कि पंच EV फेसफिफ्ट को 6 वैरिएंट और सिट्रोन eC3 को 5 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। पंच EV फेसलिफ्ट में 2 बैटरी पैक और सिट्रोन eC3 में सिर्फ एक बैटरी पैक में खरीद सकते हैं।
|टाटा पंच EV फेसलिफ्ट एक्स-शोरूम कीमतें
|सिट्रोन eC3 एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|30kwh
|40 kwh
|वैरिएंट
|कीमतें
|स्मार्ट
|₹9.69 लाख
|-
|फील
|₹12.90 लाख
|स्मार्ट+
|₹10.29 लाख
|₹10.89 लाख
|शाइन
|₹ 13.27 लाख
|एडवेंचर
|-
|₹11.59 लाख
|शाइन वाइब पैक
|₹ 13.39 लाख
|एम्पावर्ड
|-
|₹12.29 लाख
|शाइन डुअल टोन
|₹ 13.42 लाख
|एम्पावर्ड+
|-
|₹12.59 लाख
|शाइन डुअल टोन वाइब पैक
|₹ 13.54 लाख
टाटा पंच EV फेसलिफ्ट को उसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिस पर इसका ICE मॉडल बना है। इस प्लेटफॉर्म को भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इस EV फेसलिफ्ट मॉडल में भी कंपनी ने सेफ्टी और उससे जुड़े फीचर्स का पूरा खयाल रखा है। दरअसल, इसमें पर 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, i-TPMS, रियर वाइपर-डिफॉगर और ISOFIX माउंट्स जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए हैं। वहीं, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, वेंटिलेटेड सीट्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, नेविगेशन, रिमोट कमांड, तीन ड्राइव मोड्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
