टाटा ने कर ली पंच EV का फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी, कम कीमत में कई लग्जरी फीचर्स के साथ आएगी

टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में पंच सबसे पॉपुलर SUV है। ये सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में भी शानदार सेल्स के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं, कंपनी के लिए पिछले 2 सालों से नंबर-1 मॉडल है। अब कंपनी पंच के इलेक्ट्रिक मॉडल के एक बड़े अपडेट पर काम कर रही है। उम्मीद है कि यह फेसलिफ्ट FY2026 में लॉन्च होगी।

Dec 24, 2025 03:37 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में पंच सबसे पॉपुलर SUV है। ये सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में भी शानदार सेल्स के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं, कंपनी के लिए पिछले 2 सालों से नंबर-1 मॉडल है। अब कंपनी पंच के इलेक्ट्रिक मॉडल के एक बड़े अपडेट पर काम कर रही है। उम्मीद है कि यह फेसलिफ्ट FY2026 में लॉन्च होगी। ये शायद बिल्कुल नई सिएरा EV के साथ आ सकती है। पंच EV टाटा के सबसे अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक मॉडल्स में से एक है। इस मिड-साइकिल रिफ्रेश का मकसद इसे और बेहतर बनाना है।

टाटा पंच EV को अपडेट कके मौजूदा टेक स्टैंडर्ड के करीब लाना है। कंपनी अपने नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स से प्रेरित कई नए टेक फीचर्स पेश कर सकती है। इनमें बेहतर चार्जिंग स्पीड, डिजिटल की फंक्शनैलिटी और बेहतर कनेक्टिविटी फंक्शन शामिल हो सकते हैं। इंटीरियर की बात करें तो पंच EV फेसलिफ्ट में बेहतर इक्विपमेंट मिलने की उम्मीद है। इसमें एक बड़ी इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, डॉल्बी एटमॉस के साथ प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और अपडेटेड अपहोल्स्ट्री शामिल हैं। इन अपडेट के साथ, 2026 टाटा पंच EV फेसलिफ्ट का लक्ष्य भारत के अफॉर्डेबल EV मार्केट में एक मजबूत दावेदार बने रहना है।

यहां मिलने वाली नई ग्लैंजा पर 14% से भी कम लग रहा टैक्स, लोगों के ₹90000 बच रहे

टाटा अविन्या EV लाने की भी तैयारी

टाटा मोटर्स CY26 में अपने अविन्या ब्रांड के लॉन्च के साथ प्रीमियम सेगमेंट में कदम रखेगी। कंपनी ने एलान किया है कि वह इस नए बैज के तहत अपनी पहली EV SUV CY26 के आखिर में लॉन्च करेगी। यह 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में दिखाए गए कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन-रेडी वर्जन होगा। इतना ही नहीं, अविन्या को मौजूदा टाटा और Tata.ev सुविधाओं से अलग शोरूम और टच पॉइंट के साथ एक अलग ब्रांड के रूप में शुरू किया जाएगा।

कंपनी ने बताया है कि वह अपनी योजनाओं के तहत ऑनलाइन एक्सपीरियंस और फिजिकल लोकेशन को मिलाकर एक फिजीटल मॉडल के जरिए अविन्या चेन चलाने पर विचार कर रहा है। टाटा का अपने अविन्या ब्रांड के लिए तीसरा फ्रंट खोलने का कदम कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही अपनी ICE और EV रेंज को अलग-अलग सुविधाओं में बांट दिया है। इसमें अलग-अलग डिजाइन और सर्विस सेंटर शामिल हैं। अविन्या के साथ भी इसी तरह के अप्रोच की उम्मीद करते हैं।

सेल्टोस हो गई टैक्स फ्री! साल खत्म होने से पहले लेने पर ‌₹2 लाख से ज्यादा बचेंगे

छोटे शोरूम और प्रीमियम लोकेशन पर जिनके शुरू में टियर-1 और टियर-2 शहरों में होने की उम्मीद है। कंपनी ने यह साफ कर दिया है कि अविन्या, हैरियर EV से ऊपर शुरू होगी। इसका मतलब है कि यह हायर-मार्जिन, लो-वॉल्यूम सेगमेंट में जाएगी, जिसमें अभी स्कोडा, टोयोटा, BYD और वोक्सवैगन जैसे ब्रांड हैं। हुंडई, किआ और होंडा भी अगले दो सालों में इस मुकाबले में शामिल होंगे, लेकिन मर्सिडीज, जीप, BMW और ऑडी जैसे बड़े लग्जरी मॉडल से मुकाबला होगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
