Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Punch EV facelift to get lifetime battery warranty
इस सस्ती इलेक्ट्रिक SUV को खरीदने के बाद जिंदगीभर रहेंगे टेंशन फ्री! कंपनी देगी लाइफटाइम वारंटी

इस सस्ती इलेक्ट्रिक SUV को खरीदने के बाद जिंदगीभर रहेंगे टेंशन फ्री! कंपनी देगी लाइफटाइम वारंटी

संक्षेप:

टाटा मोटर्स ने अपकमिंग पंच EV फेसलिफ्ट का एक नया टीजर जारी किया है। इस टीजर में कंपनी ने लाइफटाइम कॉन्फिडेंस की गारंटी लिखकर टीज किया है। इससे पता चलता है कि ब्रांड पंच EV के बैटरी पैक पर लाइफटाइम वारंटी देगा। टाटा पहले से ही हैरियर EV, कर्व EV और नेक्सन EV पर यही ऑफर दे रही है।

Feb 10, 2026 08:12 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Tata Punch EVarrow

टाटा मोटर्स ने अपकमिंग पंच EV फेसलिफ्ट का एक नया टीजर जारी किया है। इस टीजर में कंपनी ने "लाइफटाइम कॉन्फिडेंस की गारंटी" लिखकर टीज किया है। इससे पता चलता है कि ब्रांड पंच EV के बैटरी पैक पर लाइफटाइम वारंटी देगा। टाटा पहले से ही हैरियर EV, कर्व EV और नेक्सन EV पर यही ऑफर दे रही है। लाइफटाइम वारंटी का मतलब यह भी है कि कंपनी अब इस में नया बैटरी पैक ऑफर कर रही है। इस वारंटी से इसकी सेल्स में इजाफा हो सकता है, क्योंकि ग्राहक कार खरीदने के बाद बैटरी को लेकर हमेशा के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। बता दें मौजूदा पंच EV की शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपए है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

अब पंच EV में 45 kWh यूनिट मिल सकती है, जो नेक्सन EV पर पहले से ही मिल रही है। इसका मतलब है कि असल दुनिया की रेंज लगभग 350Km तक बढ़ सकती है, जो वाकई एक अच्छा आंकड़ा है। साथ ही, पीक चार्जिंग स्पीड भी 50 kW से बढ़कर 60 kW हो जाएगी। हालांकि, ऑफिशियल लॉन्च का इंतजार करना होगा, जो 20 फरवरी को होना है, क्योंकि तभी सारी डिटेल्स सामने आएंगी।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Punch EV

Tata Punch EV

₹ 9.99 - 14.44 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra 3XO EV

Mahindra 3XO EV

₹ 13.89 - 15.46 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon EV

Tata Nexon EV

₹ 12.49 - 17.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Windsor EV

MG Windsor EV

₹ 14 - 18.39 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 400 EV

Mahindra XUV 400 EV

₹ 15.49 - 17.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF6

VinFast VF6

₹ 16.49 - 18.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:अर्टिगा-कैरेंस की 'नाक में दम' करने आ रही ये 7-सीटर, इंटीरियर से उठ गया पर्दा

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट का डिजाइन

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट में कई छोटे लेकिन साफ ​​दिखने वाले स्टाइलिंग अपडेट्स हैं। ऑनलाइन सामने आईं फोटोज से पता चलता है कि फ्रंट फेसिया ज्यादा साफ है, जिसे रीडिजाइन किए गए हेडलैंप्स से हाईलाइट किया गया है। जाना-पहचाना वर्टिकली स्टैक्ड अरेंजमेंट तो वैसा ही है, लेकिन यूनिट्स अब बड़ी और ज्यादा शार्प कंटूर्ड दिखती हैं। LED डेटाइम रनिंग लाइट्स और फ्रंट चार्जिंग पोर्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निचले बंपर में एक खास बदलाव देखा गया है, जहां ग्रिल में अब वर्टिकल स्लैट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसे सिल्वर-फिनिश्ड फॉक्स स्किड प्लेट से और बेहतर बनाया गया है जो इसे एक रगेड टच देता है।

साइड साइड से ये इलेक्ट्रिक माइक्रो SUV अपने ओरिजिनल सिल्हूट को बनाए रखती है, जो काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा ही है। यहां सबसे खास बदलाव एयरोडायनामिकली डिजाइन किए गए एलॉय व्हील्स का एक नया सेट है। पीछे की तरफ और भी साफ अपडेट्स देखने की उम्मीद है, जिसमें हल्का बदला हुआ बंपर और नए LED टेल लैंप्स शामिल हैं, जिनमें लेटेस्ट पंच फेसलिफ्ट की तरह एक कनेक्टेड लाइट स्ट्रिप हो सकती है।

सोशल मीडिया पर फोटोज में पंच EV का एक्सटीरियर ब्राइट नियॉन येलो है, जिसके साथ कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक रूफ है। इसके अलावा, एक नया भी होगा, जो कॉपर और ब्रॉन्ज का मिक्सचर है। टाटा मोटर्स की हालिया अपडेट स्ट्रैटेजी के आधार पर फेसलिफ्ट के ऑफिशियली पेश होने पर और भी कलर ऑप्शन जोड़े जाने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:अभिषेक की ₹13 करोड़ की कार, 3.3 सेकंड में पकड़ लेती है 100Km/h की स्पीड

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट का इंटीरियर
इंटीरियर की बात करें तो केबिन में नई अपहोल्स्ट्री और डैशबोर्ड डिजाइन में थोड़े बदलाव जैसे छोटे-मोटे बदलाव होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे खास पार्ट्स मौजूदा पंच EV से लिए जा सकते हैं। इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, पुश-बटन स्टार्ट और स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, ऑटो-डिमिंग IRVM, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, रियर AC वेंट और एक इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर्स मौजूदा पैकेज का हिस्सा हैं। फेसलिफ्ट मॉडल में भी ये मिलते रहेंगे।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Tata Tata Motors Tata Punch अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।