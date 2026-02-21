Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

'शक्तिमान' निकली नई पंच EV... ये अंगारों पर दौड़ी, आग की लपटों से भी निकली; गहरे पानी भी भागती रही

Feb 21, 2026 03:16 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

न्यू पंच EV फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुकी है। कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार को अब ज्यादा पावरफुल, ज्यादा रेंज देने वाली और टेकफुल बनाया है। इतना ही नहीं, पुराने मॉडल की तुलना में इसकी कीमत 1.85 लाख रुपए कम है। कंपनी ने इसका एक हैरान करने वाला TVC रिलीज किया है, जिसे देखकर इसके शानदार होने का अंदाजा लगता है।

'शक्तिमान' निकली नई पंच EV... ये अंगारों पर दौड़ी, आग की लपटों से भी निकली; गहरे पानी भी भागती रही

टाटा मोटर्स की न्यू पंच EV फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुकी है। कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार को अब ज्यादा पावरफुल, ज्यादा रेंज देने वाली और टेकफुल बनाया है। इतना ही नहीं, पुराने मॉडल की तुलना में इसकी कीमत 1.85 लाख रुपए कम है। कंपनी ने इसका एक हैरान करने वाला TVC रिलीज किया है, जिसे देखकर इसके शानदार होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस खास TVC में टाटा पंच EV फेसलिफ्ट को बहुत ज्यादा गर्म कोयले पर चलते हुए और आग की लपटों से गुजरते हुए दिखाया गया है। ये कई दूसरे स्टंट करते भी नजर आ रही है। इस TVC से पता चलता है कि ये कितनी ड्यूरेबल है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Punch EV

Tata Punch EV

₹ 9.69 - 12.59 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra 3XO EV

Mahindra 3XO EV

₹ 13.89 - 15.46 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon EV

Tata Nexon EV

₹ 12.49 - 17.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 27.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

TVC वीडियो में दिखा पंच EV फेसलिफ्ट का कमाल

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट को बहुत मुश्किल चैलेंज लेते हुए दिखाने वाला यह वीडियो YouTube पर टाटा.ev ऑफिशियल ने अपने चैनल पर शेयर किया है। यह एक वॉयसओवर से शुरू होता है जिसमें बताया गया है कि नई पंच EV पहले से ही "ज्यादातर लोगों की रोजाना की जरूरत से ज्यादा कार है।" फिर यह इसके खास अपडेट्स को हाईलाइट करता है, जिसमें 468Km की रेंज वाला बड़ा 40 kWh बैटरी पैक, तेज 65W चार्जिंग कैपेबिलिटी और एक नई लाइफटाइम वारंटी (40 kWh बैटरी पैक) शामिल है।

ये भी पढ़ें:देश की 5 सबसे सस्ती 7-सीटर CNG कार; 26KM तक माइलेज और कीमत सिर्फ ₹5.76 लाख

इस TVC का सबसे शानदार स्टंट आग का दिखाया गया है। इस स्टंट में टाटा पंच EV फेसलिफ्ट को बहुत ज्यादा गर्म चारकोल पर गाड़ी चलाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में बताया गया है कि पंच EV में एक्टिव बैटरी प्रोटेक्शन है और यह 900 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में भी चल सकती है, जो बहुत शानदार है। वीडियो चीजों को एक्सट्रीम पर ले जाता है जब बड़ी आग सीधे कार पर फेंकी जाती है। इसके बावजूद, यह देखा जा सकता है कि पंच EV फेसलिफ्ट बॉडी पैनल को बिना किसी नुकसान के बच गई।

ये भी पढ़ें:पहली कार खरीदने वालों के लिए 7 शानदार ऑप्शन, कीमत ₹4.70 लाख, माइलेज 35Km

TVC में बताया जाता है कि नई पंच EV फेसलिफ्ट को बहुत आगे ले जाया गया है और यह लिमिट्स को पार करने में कामयाब रही है। यह दिखाता है कि इस इलेक्ट्रिक SUV ने कुदरत की बनाई कुछ लिमिट्स को पार कर लिया है। इसके बाद, वीडियो में नई पंच EV को एक रैंप के सामने खड़ा दिखाया गया है और फिर इसे एक रेंप से कूदने हुए दिखाया गया है। बड़े गैप के बावजूद पंच EV फेसलिफ्ट रैंप के दूसरी तरफ आसानी से कूदकर लैंड करने में कामयाब रही। यह खास स्टंट, इस वीडियो में दूसरे स्टंट्स के साथ एक्सपर्ट की देखरेख में किया गया है।

इस वीडियो में वही टाटा पंच EV फेसलिफ्ट कुछ हल्की ऑफ-रोडिंग करती हुई दिखाई देती है। फिर इसे 900 mm पानी से गुजरते हुए दिखाया गया है, जो इसकी पानी में चलने की कैपेसिटी को दिखाता है। कंपनी ने बताया है कि इस SUV का IP67 शील्डेड बैटरी पैक 450 mm तक चलने की कैपेसिटी के लिए रेट किया गया है। हालांकि, डेमोस्ट्रेशन के लिए इसे पानी के बहुत गहरे पूल से ले जाया गया। इससे ये बात पता चलती है कि भारी बारिश या गहरे पानी में भी ये दौड़ सकती है।

ये भी पढ़ें:हुंडई की इस नई कार के रेंडर आए सामने, डिजाइन और फीचर्स का हुआ खुलासा

न्यू पंच EV वाटरप्रूफ और फायरप्रूफ!
बहुत से दर्शक सोच रहे होंगे कि टाटा पंच EV नीचे से और साथ ही साइड और ऊपर से इतनी तेज आग से कैसे बच गई। खैर, इसका जवाब यह है कि इसमें कुछ कैमरा ट्रिकरी भी शामिल है। जैसा कि हम देख सकते हैं, जिस हिस्से में गाड़ी में आग लगी थी, उसे धीमा कर दिया गया है। हालांकि, असल में गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो सकती थी और गाड़ी बहुत ज्यादा देर तक आग के संपर्क में नहीं आई थी। यह बताना होगा कि इसके बावजूद, यह एक बहुत ही शानदार स्टंट है और यह सलाह दी जाती है कि इसे या किसी दूसरे स्टंट को दोहराने की कोशिश न करें। साथ ही, इसका गहरे पानी से निकल जाना भी कमाल रहा। यानी इसे वाटरप्रूफ और फायरप्रूफ कहना गलत नहीं होगा। बता दें कि पंच EV फेसलिफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपए है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Tata Tata Punch Tata Motors अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।