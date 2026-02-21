'शक्तिमान' निकली नई पंच EV... ये अंगारों पर दौड़ी, आग की लपटों से भी निकली; गहरे पानी भी भागती रही
न्यू पंच EV फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुकी है। कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार को अब ज्यादा पावरफुल, ज्यादा रेंज देने वाली और टेकफुल बनाया है। इतना ही नहीं, पुराने मॉडल की तुलना में इसकी कीमत 1.85 लाख रुपए कम है। कंपनी ने इसका एक हैरान करने वाला TVC रिलीज किया है, जिसे देखकर इसके शानदार होने का अंदाजा लगता है।
टाटा मोटर्स की न्यू पंच EV फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुकी है। कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार को अब ज्यादा पावरफुल, ज्यादा रेंज देने वाली और टेकफुल बनाया है। इतना ही नहीं, पुराने मॉडल की तुलना में इसकी कीमत 1.85 लाख रुपए कम है। कंपनी ने इसका एक हैरान करने वाला TVC रिलीज किया है, जिसे देखकर इसके शानदार होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस खास TVC में टाटा पंच EV फेसलिफ्ट को बहुत ज्यादा गर्म कोयले पर चलते हुए और आग की लपटों से गुजरते हुए दिखाया गया है। ये कई दूसरे स्टंट करते भी नजर आ रही है। इस TVC से पता चलता है कि ये कितनी ड्यूरेबल है।
TVC वीडियो में दिखा पंच EV फेसलिफ्ट का कमाल
टाटा पंच EV फेसलिफ्ट को बहुत मुश्किल चैलेंज लेते हुए दिखाने वाला यह वीडियो YouTube पर टाटा.ev ऑफिशियल ने अपने चैनल पर शेयर किया है। यह एक वॉयसओवर से शुरू होता है जिसमें बताया गया है कि नई पंच EV पहले से ही "ज्यादातर लोगों की रोजाना की जरूरत से ज्यादा कार है।" फिर यह इसके खास अपडेट्स को हाईलाइट करता है, जिसमें 468Km की रेंज वाला बड़ा 40 kWh बैटरी पैक, तेज 65W चार्जिंग कैपेबिलिटी और एक नई लाइफटाइम वारंटी (40 kWh बैटरी पैक) शामिल है।
इस TVC का सबसे शानदार स्टंट आग का दिखाया गया है। इस स्टंट में टाटा पंच EV फेसलिफ्ट को बहुत ज्यादा गर्म चारकोल पर गाड़ी चलाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में बताया गया है कि पंच EV में एक्टिव बैटरी प्रोटेक्शन है और यह 900 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में भी चल सकती है, जो बहुत शानदार है। वीडियो चीजों को एक्सट्रीम पर ले जाता है जब बड़ी आग सीधे कार पर फेंकी जाती है। इसके बावजूद, यह देखा जा सकता है कि पंच EV फेसलिफ्ट बॉडी पैनल को बिना किसी नुकसान के बच गई।
TVC में बताया जाता है कि नई पंच EV फेसलिफ्ट को बहुत आगे ले जाया गया है और यह लिमिट्स को पार करने में कामयाब रही है। यह दिखाता है कि इस इलेक्ट्रिक SUV ने कुदरत की बनाई कुछ लिमिट्स को पार कर लिया है। इसके बाद, वीडियो में नई पंच EV को एक रैंप के सामने खड़ा दिखाया गया है और फिर इसे एक रेंप से कूदने हुए दिखाया गया है। बड़े गैप के बावजूद पंच EV फेसलिफ्ट रैंप के दूसरी तरफ आसानी से कूदकर लैंड करने में कामयाब रही। यह खास स्टंट, इस वीडियो में दूसरे स्टंट्स के साथ एक्सपर्ट की देखरेख में किया गया है।
इस वीडियो में वही टाटा पंच EV फेसलिफ्ट कुछ हल्की ऑफ-रोडिंग करती हुई दिखाई देती है। फिर इसे 900 mm पानी से गुजरते हुए दिखाया गया है, जो इसकी पानी में चलने की कैपेसिटी को दिखाता है। कंपनी ने बताया है कि इस SUV का IP67 शील्डेड बैटरी पैक 450 mm तक चलने की कैपेसिटी के लिए रेट किया गया है। हालांकि, डेमोस्ट्रेशन के लिए इसे पानी के बहुत गहरे पूल से ले जाया गया। इससे ये बात पता चलती है कि भारी बारिश या गहरे पानी में भी ये दौड़ सकती है।
न्यू पंच EV वाटरप्रूफ और फायरप्रूफ!
बहुत से दर्शक सोच रहे होंगे कि टाटा पंच EV नीचे से और साथ ही साइड और ऊपर से इतनी तेज आग से कैसे बच गई। खैर, इसका जवाब यह है कि इसमें कुछ कैमरा ट्रिकरी भी शामिल है। जैसा कि हम देख सकते हैं, जिस हिस्से में गाड़ी में आग लगी थी, उसे धीमा कर दिया गया है। हालांकि, असल में गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो सकती थी और गाड़ी बहुत ज्यादा देर तक आग के संपर्क में नहीं आई थी। यह बताना होगा कि इसके बावजूद, यह एक बहुत ही शानदार स्टंट है और यह सलाह दी जाती है कि इसे या किसी दूसरे स्टंट को दोहराने की कोशिश न करें। साथ ही, इसका गहरे पानी से निकल जाना भी कमाल रहा। यानी इसे वाटरप्रूफ और फायरप्रूफ कहना गलत नहीं होगा। बता दें कि पंच EV फेसलिफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपए है।
