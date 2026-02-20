Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

₹9.69 लाख की नई पंच EV फेसलिफ्ट को खरीदने लिया ₹8 लाख का लोन, तो हर महीने बस इतनी बनेगी EMI

Feb 20, 2026 01:41 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टाटा ने पंच EV फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपए तय की है। लॉन्च के साथ इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। वहीं, इसकी डिलीवरी भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। पंच EV फेसलिफ्ट को स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एमपावर्ड और एमपावर्ड प्लस वैरिएंट में खरीद पाएंगे।

₹9.69 लाख की नई पंच EV फेसलिफ्ट को खरीदने लिया ₹8 लाख का लोन, तो हर महीने बस इतनी बनेगी EMI
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Tata Punch EVarrow

टाटा मोटर्स ने पंच EV फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपए तय की है। लॉन्च के साथ इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। वहीं, इसकी डिलीवरी भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। पंच EV फेसलिफ्ट को स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एमपावर्ड और एमपावर्ड प्लस वैरिएंट में खरीद पाएंगे। इसके टॉप वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 12.59 लाख रुपए है। इस फेसलिफ्ट मॉडल में 30kWh और 40kWh बैटरी पैक मिलेंगे। इन दोनों में एक सिंगल फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। 40kWh बैटरी ARAI के अनुसार 468Km की रेंज और 30kWh की 365Km रेंज है। कंपनी इस पर लाइफटाइम या अनलिमिटेड-किलोमीटर बैटरी वारंटी भी दे रही है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

ऐसे में आप पंच EV फेसलिफ्ट का बेस वैरिएंट यानी स्मार्ट खरीदने का प्लान बना रहे हैं, जिसके एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपए है। तब हम आपको इसकी इसकी मंथली EMI का कैलकुलेशन समझा रहे हैं। मान लीजिए आप इसे खरीदने के लिए 1.69 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देकर 8 लाख रुपए का लोन लेते हैं। तब इसकी 8%, 8.5%, 9%, 9.5% और 10% के इंटरेस्ट रेट पर कितनी मंथली EMI बनेगी, इसे समझते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि डाउन पमेंट, इंश्योरेंस, RTO जैसे खर्च आपको ही देने होंगे।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Punch EV

Tata Punch EV

₹ 9.69 - 12.59 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra 3XO EV

Mahindra 3XO EV

₹ 13.89 - 15.46 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon EV

Tata Nexon EV

₹ 12.49 - 17.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 27.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:तेज बारिश में 2 घंटे बिना ड्राइवर दौड़ी टेस्ला कार! मजे से फोन चलाती रही महिला
8 लाख लाख के ऑटो लोन की मंथली EMI
इंटरेस्ट रेटटेन्योरमंथली EMI
8%3 साल25,069 रुपए
8%4 साल19,530 रुपए
8%5 साल16,221 रुपए
8%6 साल14,027 रुपए
8%7 साल12,469 रुपए

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट के बेस वैरिएंट स्मार्ट को खरीदने के लिए आप 8 लाख रुपए का लोन 8% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 25,069 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 19,530 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 16,221 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 14,027 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 12,469 रुपए बनेगी।

8 लाख लाख के ऑटो लोन की मंथली EMI
इंटरेस्ट रेटटेन्योरमंथली EMI
8.50%3 साल25,254 रुपए
8.50%4 साल19,719 रुपए
8.50%5 साल16,413 रुपए
8.50%6 साल14,223 रुपए
8.50%7 साल12,669 रुपए

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट के बेस वैरिएंट स्मार्ट को खरीदने के लिए आप 8 लाख रुपए का लोन 8.50% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 25,254 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 19,719 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 16,413 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 14,223 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 12,669 रुपए बनेगी।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा XEV 9e, BE 6 पर ₹2 लाख का एनीवर्सिरी डिस्काउंट; फुल चार्ज पर 682km रेंज
8 लाख लाख के ऑटो लोन की मंथली EMI
इंटरेस्ट रेटटेन्योरमंथली EMI
9%3 साल25,440 रुपए
9%4 साल19,908 रुपए
9%5 साल16,607 रुपए
9%6 साल14,420 रुपए
9%7 साल12,871 रुपए

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट के बेस वैरिएंट स्मार्ट को खरीदने के लिए आप 8 लाख रुपए का लोन 9% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 25,440 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 19,908 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 16,607 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 14,420 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 12,871 रुपए बनेगी।

8 लाख लाख के ऑटो लोन की मंथली EMI
इंटरेस्ट रेटटेन्योरमंथली EMI
9.50%3 साल25,626 रुपए
9.50%4 साल20,099 रुपए
9.50%5 साल16,801 रुपए
9.50%6 साल14,620 रुपए
9.50%7 साल13,075 रुपए

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट के बेस वैरिएंट स्मार्ट को खरीदने के लिए आप 8 लाख रुपए का लोन 9.50% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 25,626 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 20,099 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 16,801 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 14,620 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 13,075 रुपए बनेगी।

ये भी पढ़ें:मार्केट का गेम बदलने आ रही न्यू ब्रेजा, इसमें CNG सिलेंडर भी नीचे मिलेगा
8 लाख लाख के ऑटो लोन की मंथली EMI
इंटरेस्ट रेटटेन्योरमंथली EMI
10%3 साल25,814 रुपए
10%4 साल20,290 रुपए
10%5 साल16,998 रुपए
10%6 साल14,821 रुपए
10%7 साल13,281 रुपए

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट के बेस वैरिएंट स्मार्ट को खरीदने के लिए आप 8 लाख रुपए का लोन 10% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 25,814 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 20,290 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 16,998 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 14,821 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 13,281 रुपए बनेगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Tata Tata Motors Tata Punch अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।