₹9.69 लाख की नई पंच EV फेसलिफ्ट को खरीदने लिया ₹8 लाख का लोन, तो हर महीने बस इतनी बनेगी EMI

टाटा मोटर्स ने पंच EV फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपए तय की है। लॉन्च के साथ इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। वहीं, इसकी डिलीवरी भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। पंच EV फेसलिफ्ट को स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एमपावर्ड और एमपावर्ड प्लस वैरिएंट में खरीद पाएंगे। इसके टॉप वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 12.59 लाख रुपए है। इस फेसलिफ्ट मॉडल में 30kWh और 40kWh बैटरी पैक मिलेंगे। इन दोनों में एक सिंगल फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। 40kWh बैटरी ARAI के अनुसार 468Km की रेंज और 30kWh की 365Km रेंज है। कंपनी इस पर लाइफटाइम या अनलिमिटेड-किलोमीटर बैटरी वारंटी भी दे रही है।

ऐसे में आप पंच EV फेसलिफ्ट का बेस वैरिएंट यानी स्मार्ट खरीदने का प्लान बना रहे हैं, जिसके एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपए है। तब हम आपको इसकी इसकी मंथली EMI का कैलकुलेशन समझा रहे हैं। मान लीजिए आप इसे खरीदने के लिए 1.69 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देकर 8 लाख रुपए का लोन लेते हैं। तब इसकी 8%, 8.5%, 9%, 9.5% और 10% के इंटरेस्ट रेट पर कितनी मंथली EMI बनेगी, इसे समझते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि डाउन पमेंट, इंश्योरेंस, RTO जैसे खर्च आपको ही देने होंगे।

8 लाख लाख के ऑटो लोन की मंथली EMI इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 8% 3 साल 25,069 रुपए 8% 4 साल 19,530 रुपए 8% 5 साल 16,221 रुपए 8% 6 साल 14,027 रुपए 8% 7 साल 12,469 रुपए

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट के बेस वैरिएंट स्मार्ट को खरीदने के लिए आप 8 लाख रुपए का लोन 8% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 25,069 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 19,530 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 16,221 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 14,027 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 12,469 रुपए बनेगी।

8 लाख लाख के ऑटो लोन की मंथली EMI इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 8.50% 3 साल 25,254 रुपए 8.50% 4 साल 19,719 रुपए 8.50% 5 साल 16,413 रुपए 8.50% 6 साल 14,223 रुपए 8.50% 7 साल 12,669 रुपए

8 लाख लाख के ऑटो लोन की मंथली EMI इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 9% 3 साल 25,440 रुपए 9% 4 साल 19,908 रुपए 9% 5 साल 16,607 रुपए 9% 6 साल 14,420 रुपए 9% 7 साल 12,871 रुपए

8 लाख लाख के ऑटो लोन की मंथली EMI इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 9.50% 3 साल 25,626 रुपए 9.50% 4 साल 20,099 रुपए 9.50% 5 साल 16,801 रुपए 9.50% 6 साल 14,620 रुपए 9.50% 7 साल 13,075 रुपए

8 लाख लाख के ऑटो लोन की मंथली EMI इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 10% 3 साल 25,814 रुपए 10% 4 साल 20,290 रुपए 10% 5 साल 16,998 रुपए 10% 6 साल 14,821 रुपए 10% 7 साल 13,281 रुपए