कर लीजिए इंतजार, कल लॉन्च हो रही टाटा पंच फेसलिफ्ट; बुकिंग से पहले जान लें 5 खास बातें
टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) फेसलिफ्ट कल यानी 20 फरवरी 2026 को लॉन्च होने वाली है। अगर आप इसको खरीदने की प्लानिंग में हैं, तो इसे बुक करने से पहले इसकी 5 बड़ी बातें जान लीजिए।
इलेक्ट्रिक कार लेने का प्लान है? तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) फेसलिफ्ट कल (20 फरवरी) लॉन्च होने जा रही है। टाटा मोटर्स अपनी सबसे छोटी इलेक्ट्रिक SUV को नए लुक, ज्यादा फीचर्स और संभवतः बेहतर रेंज के साथ अपडेट कर रही है। यह कंपनी की लाइनअप में टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) और टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) से नीचे पोजिशन की जाएगी। अगर आप इसे खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये 5 जरूरी बातें जरूर जान लें।
एक्सटीरियर – नया फ्रंट, ज्यादा फ्रेश लुक
पंच ईवी (Punch EV) फेसलिफ्ट में बड़े बदलाव नहीं, लेकिन स्मार्ट अपडेट जरूर मिलेंगे। इसमें नया डिजाइन किया गया फ्रंट बंपर, बड़ा एयर डैम, बड़े हेडलैंप क्लस्टर (ब्लैक सराउंड के साथ), टेक्सचर्ड फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट देखने को मिलती है। हालांकि, कनेक्टेड LED DRL हटाई गई है, लेकिन स्लिम DRLs और फ्रंट चार्जिंग फ्लैप बरकरार रहेंगे। 16-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स और C-पिलर माउंटेड डोर हैंडल्स के साथ साइड प्रोफाइल लगभग वही रहेगा। पीछे की डिजाइन पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि ICE पंच की तरह कनेक्टेड टेललाइट्स मिल सकती हैं।
इंटीरियर – टेक्नोलॉजी में बड़ा अपग्रेड
केबिन में हल्के लेकिन काम के बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें नया अपहोल्स्ट्री और केबिन थीम देखने को मिलेगा। इसमें बेहतर सीट कम्फर्ट (एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट), 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन (मौजूदा यूनिट की जगह), 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इसमें डुअल-स्पोक इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील और रोटरी गियर सिलेक्टर पहले जैसे ही रहेंगे।
फीचर्स और सेफ्टी – और भी प्रीमियम टच
टाटा पंच ईवी (Punch EV) पहले से फीचर-लोडेड है और फेसलिफ्ट में कुछ नए फीचर्स जुड़ सकते हैं। इसमें पावर्ड ड्राइवर सीट, अपग्रेडेड साउंड सिस्टम, ADAS (संभावित) जैसे फीचर देखने को मिलेंगे। इसमें पहले से मौजूद फीचर्स में वॉइस-इनेबल्ड सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जर, 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स और ESC और हिल होल्ड असिस्ट फीचर्स मिलते हैं।
बैटरी और रेंज – क्या मिलेगा ज्यादा माइलेज?
पंच ईवी (Punch EV) फेसलिफ्ट में मौजूदा बैटरी पैक ऑप्शन जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि, टाटा पावरट्रेन को ज्यादा एफिशिएंट बना सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी 40 kWh बैटरी पैक भी ला सकती है, जो नेक्सन ईवी (Nexon EV) से लिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो रेंज में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है।
कीमत और मुकाबला
अपडेटेड पंच ईवी (Punch EV) की कीमत लगभग ₹10 लाख से ₹15 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद है। इसकी सीधी टक्कर सिट्रोएन (Citroen eC3), MG विंडसर EV और महिंद्रा XUV 3XO EV से होगी। ये बड़ी ईवी जैसे नेक्सन ईवी का विकल्प भी बन सकती है।
