20 फरवरी को लॉन्च होगी पंच EV फेसलिफ्ट, अब 500Km हो सकती है रेंज; इन फीचर्स की भी उम्मीद

संक्षेप: टाटा मोटर्स के लिए साल 2026 की शानदार शुरुआत हुई है। इसकी बड़ी वजह कंपनी का अपने पोर्टफोलियो को लगातार अपडेट करना और नए मॉडल का जोड़ना है। कंपनी अपनी पॉपुलर पंच का फेसलिफ्ट मॉडल भी लॉन्च कर चुकी है। इस छोटी SUV में टर्बो पेट्रोल इंजन मिल रहा है।

Feb 06, 2026 08:59 am IST

टाटा मोटर्स के लिए साल 2026 की शानदार शुरुआत हुई है। इसकी बड़ी वजह कंपनी का अपने पोर्टफोलियो को लगातार अपडेट करना और नए मॉडल का जोड़ना है। कंपनी अपनी पॉपुलर पंच का फेसलिफ्ट मॉडल भी लॉन्च कर चुकी है। इस छोटी SUV में टर्बो पेट्रोल इंजन मिल रहा है। अब जब पंच ICE फेसलिफ्ट लॉन्च हो गई है, तो कंपनी की नजर इसके इलेक्ट्रिक फेसलिफ्ट पर है। कंपनी ने अब पंच EV फेसलिफ्ट के लिए लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। ये 20 फरवरी को एंट्री करेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि टाटा इसे अलग बनाने के लिए क्या नया करने वाली है।

फिलहाल, पंच EV रेंज 25 kWh बैटरी पैक वाले बेस स्मार्ट MR ट्रिम के लिए 9.99 लाख रुपए से शुरू होती है। ट्रिम में ऊपर जाएं, तो पंच EV एम्पावर्ड+ S LR ACFC में एक बड़े 35 kWh बैटरी पैक और एक तेज़ 7.2 kW AC चार्जर के साथ 14.44 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) में मिल सकती है। यह टॉप-स्पेक ट्रिम पहले से ही कई फीचर्स और आरामदायक सुविधाओं के साथ आता है और इनमें से कुछ पंच ICE फेसलिफ्ट में भी आए हैं।

पंच EV फेसलिफ्ट में क्या नया मिलने की उम्मीद? जहां तक ​​डिजाइन की बात है, टाटा मोटर्स पंच EV फेसलिफ्ट में थोड़ा रीडिजाइन दे सकती है। हम थोड़े रीडिजाइन किए गए फ्रंट, क्लोज्ड-ऑफ ग्रिल, कनेक्टेड LED DRLs और नए एलॉय व्हील्स के साथ-साथ बदले हुए फ्रंट और रियर बंपर की उम्मीद कर सकते हैं। सभी चार डिस्क ब्रेक LR वर्जन में जारी रहेंगे।

इंटीरियर वह जगह है जहां टाटा पंच EV फेसलिफ्ट को मौजूदा मॉडल से ज्यादा मिल सकता है। इसमें एक बड़ी 12.3-इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन, शायद एक पैनोरमिक सनरूफ और इस बार सबवूफर के साथ एक ज्यादा प्रीमियम हरमन कार्डन म्यूजिक सिस्टम मिल सकता है। यह टाटा के लिए पंच EV में लेवल-2 ADAS शामिल करने पर विचार करने का अच्छा समय है।

यह देखते हुए कि पंच ICE फेसलिफ्ट के परफॉर्मेंस में बड़ा सुधार हुआ है, इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि टाटा पंच EV फेसलिफ्ट के पावरट्रेन के मामले में भी कुछ करेगी। पंच EV फेसलिफ्ट में एक बड़ा बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। जब कर्व EV लॉन्च हुई थी, तो टाटा ने नेक्सन को 40.5 kWh पैक की जगह 45 kWh का बड़ा बैटरी पैक का ऑप्शन दिया था।