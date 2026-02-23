खत्म हुआ टाटा पंच EV का इंतजार, कंपनी ने कन्फर्म की डिलीवरी डेट; इस दिन से मिलेगी 468KM रेंज वाली EV

Feb 23, 2026 03:00 pm IST

टाटा ने पंच EV की डिलीवरी डेट कन्फर्म कर दी है। इसकी डिलीवरी इस महीने के अंत से शुरू हो जाएगी। इस ईवी की रेंज 468KM है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

इलेक्ट्रिक SUV खरीदने की सोच रहे ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) फेसलिफ्ट की डिलीवरी टाइमलाइन अब कन्फर्म हो गई है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि नई पंच ईवी (Punch EV) की डिलीवरी इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी, यानी जिन ग्राहकों ने बुकिंग कराई है, उनका इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कितनी है कीमत?

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने हाल ही में पंच ईवी (Punch EV) फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमतों का ऐलान किया था। इसकी शुरुआती कीमत ₹9.69 लाख (एक्स-शोरूम, मुंबई) है। वहीं, BaaS मॉडल की कीमत 6.49 लाख है। हालांकि, BaaS मॉडल में ग्राहक कार कम कीमत पर खरीद सकते हैं, लेकिन बैटरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया देना होगा। यह स्कीम पहली बार Tata Motors ने अपने किसी मॉडल में पेश की है।

बड़ी बैटरी, लंबी रेंज

2026 Punch EV फेसलिफ्ट में अब दो नए और बड़े बैटरी पैक मिलते हैं। इसमें 30kWh और 40kWh है। इसमें दोनों के साथ सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है और कंपनी के अनुसार यह SUV एक बार चार्ज में 468 किमी तक की रेंज दे सकती है। यानी शहर के साथ-साथ लंबी दूरी की यात्रा भी अब ज्यादा आसान हो गई है।

फीचर्स की भरमार

नई पंच ईवी (Punch EV) अब पहले से ज्यादा प्रीमियम और टेक-लोडेड हो गई है। इसमें 65kW DC फास्ट चार्जिंग, इल्यूमिनेटेड चार्जिंग स्टेटस इंडिकेटर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं। इसमें 3 ड्राइव मोड ईको, सिटी और स्पोर्ट मोड मिलते हैं। इसमें 4 रिजनरेशन मोड मिलते हैं। इसमें वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉएड ऑटो, इलेक्ट्रिक सनरूफ, 6 एयरबैग, ड्यूल-टोन डैशबोर्ड और अपहोल्स्ट्री मिलतीी है। इन अपडेट्स से पंच ईवी (Punch EV) अब अपने सेगमेंट में और मजबूत दावेदार बन गई है।

कब मिलेगी डिलीवरी?

कंपनी के अनुसार, पंच ईवी (Punch EV) फेसलिफ्ट की डिलीवरी महीने के अंत से शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को बहुत जल्द अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV मिल सकती है।

क्या यह सही समय है खरीदने का?