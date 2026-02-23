Hindustan Hindi News
खत्म हुआ टाटा पंच EV का इंतजार, कंपनी ने कन्फर्म की डिलीवरी डेट; इस दिन से मिलेगी 468KM रेंज वाली EV

Feb 23, 2026 03:00 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टाटा ने पंच EV की डिलीवरी डेट कन्फर्म कर दी है। इसकी डिलीवरी इस महीने के अंत से शुरू हो जाएगी। इस ईवी की रेंज 468KM है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

खत्म हुआ टाटा पंच EV का इंतजार, कंपनी ने कन्फर्म की डिलीवरी डेट; इस दिन से मिलेगी 468KM रेंज वाली EV
कितनी है कीमत?

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने हाल ही में पंच ईवी (Punch EV) फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमतों का ऐलान किया था। इसकी शुरुआती कीमत ₹9.69 लाख (एक्स-शोरूम, मुंबई) है। वहीं, BaaS मॉडल की कीमत 6.49 लाख है। हालांकि, BaaS मॉडल में ग्राहक कार कम कीमत पर खरीद सकते हैं, लेकिन बैटरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया देना होगा। यह स्कीम पहली बार Tata Motors ने अपने किसी मॉडल में पेश की है।

बड़ी बैटरी, लंबी रेंज

2026 Punch EV फेसलिफ्ट में अब दो नए और बड़े बैटरी पैक मिलते हैं। इसमें 30kWh और 40kWh है। इसमें दोनों के साथ सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है और कंपनी के अनुसार यह SUV एक बार चार्ज में 468 किमी तक की रेंज दे सकती है। यानी शहर के साथ-साथ लंबी दूरी की यात्रा भी अब ज्यादा आसान हो गई है।

ये भी पढ़ें:देश ही नहीं विदेश में भी बजा इस मारुति SUV का डंका, कीमत ₹7 लाख से कम

फीचर्स की भरमार

नई पंच ईवी (Punch EV) अब पहले से ज्यादा प्रीमियम और टेक-लोडेड हो गई है। इसमें 65kW DC फास्ट चार्जिंग, इल्यूमिनेटेड चार्जिंग स्टेटस इंडिकेटर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं। इसमें 3 ड्राइव मोड ईको, सिटी और स्पोर्ट मोड मिलते हैं। इसमें 4 रिजनरेशन मोड मिलते हैं। इसमें वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉएड ऑटो, इलेक्ट्रिक सनरूफ, 6 एयरबैग, ड्यूल-टोन डैशबोर्ड और अपहोल्स्ट्री मिलतीी है। इन अपडेट्स से पंच ईवी (Punch EV) अब अपने सेगमेंट में और मजबूत दावेदार बन गई है।

कब मिलेगी डिलीवरी?

कंपनी के अनुसार, पंच ईवी (Punch EV) फेसलिफ्ट की डिलीवरी महीने के अंत से शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को बहुत जल्द अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV मिल सकती है।

ये भी पढ़ें:कब लॉन्च होगी नई मारुति ब्रेजा? जानिए फीचर्स से इंजन तक कितनी बदलेगी SUV

क्या यह सही समय है खरीदने का?

अगर आप एक कॉम्पैक्ट, फीचर-लोडेड और लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक SUV की तलाश में हैं, तो पंच ईवी (Punch EV) फेसलिफ्ट एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आई है। खासकर BaaS स्कीम इसे और ज्यादा सुलभ बना देती है। पंच ईवी (Punch EV) फेसलिफ्ट न सिर्फ स्टाइल और टेक्नोलॉजी में आगे है, बल्कि अब डिलीवरी शुरू होने से यह बाजार में और भी गर्म होने वाली है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
