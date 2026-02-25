खुशखबरी! मात्र ₹21,000 में अपनी बनाएं टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट, सिंगल चार्ज में 335 KM की दौड़; कीमत ₹6.49 लाख
टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट (Tata Punch EV Facelift) की बुकिंग शुरू हो चुकी है। कंपनी ने इसकी बुकिंग ₹21,000 में शुरू कर दी है। ये ईवी सिंगल चार्ज में 335KM दौड़ती है। इसकी कीमत ₹6.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।
इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं? तो आपके लिए बड़ी खबर है। जी हां, क्योंकि टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी पॉपुलर माइक्रो SUV टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट (Tata Punch EV Facelift) की बुकिंग्स आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी हैं। अब ग्राहक इसे ऑनलाइन वेबसाइट या नजदीकी डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं। टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट (Punch EV Facelift) की बुकिंग के लिए टोकन अमाउंट ₹21,000 रखा गया है। कंपनी के मुताबिक, इसकी डिलीवरी इस महीने के आखिर तक शुरू हो सकती है, यानी जल्द ही आप इसे शोरूम में भी देख पाएंगे। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
कितनी है कीमत?
टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट (Punch EV Facelift) की शुरुआती (इंट्रोडक्टरी) एक्स-शोरूम कीमत ₹9.69 लाख से शुरू होती है और ₹12.59 लाख तक जाती है। यह कीमत बैटरी पैक और वैरिएंट के अनुसार बदलती है।
BaaS (Battery-as-a-Service) का विकल्प
टाटा (Tata Motors) इस EV को BaaS मॉडल के साथ भी ऑफर कर रही है। इस प्लान में एक्स-शोरूम कीमत घटकर ₹6.49 लाख हो जाती है और बैटरी के लिए ₹2.6 प्रति किमी. EMI देनी होगी, यानी अगर आप कम शुरुआती कीमत में EV खरीदना चाहते हैं, तो यह ऑप्शन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
कितनी मिलेगी वारंटी?
इसमें 30 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 8 साल या 1.6 लाख किमी. की वारंटी के साथ आता है।इसके अलावा इसमें दूसरा बैटरी पैक 40 kWh का है, जिस पर कंपनी लाइफटाइम (अनलिमिटेड किमी) वारंटी दे रही है। इसमें वाहन वारंटी 3 साल या 1.25 लाख किमी. और इलेक्ट्रिक मोटर वारंटी 8 साल या 1.6 लाख किमी. की है। ध्यान रहे कि यह बैटरी वारंटी सिर्फ प्राइवेट रजिस्ट्रेशन और पहले मालिक पर लागू होगी।
बैटरी और रेंज कितनी?
पंच ईवी फेसलिफ्ट (Punch EV Facelift) दो बैटरी विकल्पों में उपलब्ध है। इसमें 30 kWh का ऑप्शन मिलता है, जो रियल वर्ल्ड में करीब 260 किमी. की रेंज ऑफर करती है। वहीं, 40 kWh का बैटरी पैक ऑप्शन रियल वर्ल्ड में करीब 335 किमी. की रेंज ऑफर करेगा। शहर में डेली यूज के लिए यह रेंज काफी उपयोगी मानी जा रही है।
कितने वैरिएंट मिलेंगे?
पंच ईवी फेसलिफ्ट (Punch EV Facelift) कुल 5 वैरिएंट्स में स्मार्ट, स्मार्ट+, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड+ S (Smart, Smart+, Adventure, Empowered और Empowered+ S) वैरिएंट में उपलब्ध है।
टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट (Tata Punch EV Facelift) उन ग्राहकों के लिए शानदार विकल्प बन सकती है, जो किफायती कीमत में इलेक्ट्रिक SUV का अनुभव चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि लॉन्च के बाद यह EV बाजार में कितना धमाल मचाती है।
