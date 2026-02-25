Hindustan Hindi News
खुशखबरी! मात्र ₹21,000 में अपनी बनाएं टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट, सिंगल चार्ज में 335 KM की दौड़; कीमत ₹6.49 लाख

Feb 25, 2026 05:35 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट (Tata Punch EV Facelift) की बुकिंग शुरू हो चुकी है। कंपनी ने इसकी बुकिंग ₹21,000 में शुरू कर दी है। ये ईवी सिंगल चार्ज में 335KM दौड़ती है। इसकी कीमत ₹6.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

ये भी पढ़ें:हाथों-हाथ नहीं मिलेगी मारुति ई-विटारा, बुक करने के इतने दिन बाद मिलेगी डिलिवरी

कितनी है कीमत?

टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट (Punch EV Facelift) की शुरुआती (इंट्रोडक्टरी) एक्स-शोरूम कीमत ₹9.69 लाख से शुरू होती है और ₹12.59 लाख तक जाती है। यह कीमत बैटरी पैक और वैरिएंट के अनुसार बदलती है।

BaaS (Battery-as-a-Service) का विकल्प

टाटा (Tata Motors) इस EV को BaaS मॉडल के साथ भी ऑफर कर रही है। इस प्लान में एक्स-शोरूम कीमत घटकर ₹6.49 लाख हो जाती है और बैटरी के लिए ₹2.6 प्रति किमी. EMI देनी होगी, यानी अगर आप कम शुरुआती कीमत में EV खरीदना चाहते हैं, तो यह ऑप्शन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

कितनी मिलेगी वारंटी?

इसमें 30 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 8 साल या 1.6 लाख किमी. की वारंटी के साथ आता है।इसके अलावा इसमें दूसरा बैटरी पैक 40 kWh का है, जिस पर कंपनी लाइफटाइम (अनलिमिटेड किमी) वारंटी दे रही है। इसमें वाहन वारंटी 3 साल या 1.25 लाख किमी. और इलेक्ट्रिक मोटर वारंटी 8 साल या 1.6 लाख किमी. की है। ध्यान रहे कि यह बैटरी वारंटी सिर्फ प्राइवेट रजिस्ट्रेशन और पहले मालिक पर लागू होगी।

ये भी पढ़ें:देश ही नहीं विदेश में भी बजा इस मारुति SUV का डंका, कीमत ₹7 लाख से कम

बैटरी और रेंज कितनी?

पंच ईवी फेसलिफ्ट (Punch EV Facelift) दो बैटरी विकल्पों में उपलब्ध है। इसमें 30 kWh का ऑप्शन मिलता है, जो रियल वर्ल्ड में करीब 260 किमी. की रेंज ऑफर करती है। वहीं, 40 kWh का बैटरी पैक ऑप्शन रियल वर्ल्ड में करीब 335 किमी. की रेंज ऑफर करेगा। शहर में डेली यूज के लिए यह रेंज काफी उपयोगी मानी जा रही है।

कितने वैरिएंट मिलेंगे?

पंच ईवी फेसलिफ्ट (Punch EV Facelift) कुल 5 वैरिएंट्स में स्मार्ट, स्मार्ट+, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड+ S (Smart, Smart+, Adventure, Empowered और Empowered+ S) वैरिएंट में उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:देश ही नहीं विदेश में भी बजा इस मारुति SUV का डंका, कीमत ₹7 लाख से कम

टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट (Tata Punch EV Facelift) उन ग्राहकों के लिए शानदार विकल्प बन सकती है, जो किफायती कीमत में इलेक्ट्रिक SUV का अनुभव चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि लॉन्च के बाद यह EV बाजार में कितना धमाल मचाती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

Auto News Hindi Tata Punch Electric Car

