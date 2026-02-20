Hindustan Hindi News
इंतजार खत्म! फाइनली आज लॉन्च होने जा रही नई टाटा पंच EV; जानिए डिजाइन, फीचर्स से रेंज तक सबकुछ

Feb 20, 2026 09:40 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स आज अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक SUV को एक बड़ा अपडेट देने जा रही है। बता दें कि यह टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) का पहला बड़ा फेसलिफ्ट होगा। इसमें कई छोटे लेकिन काम के बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

कुछ ऐसा होगा ईवी का एक्सटीरियर

टाटा मोटर्स पहले ही अपडेटेड पंच EV की झलक दिखा चुकी है। सामने से कार अब ज्यादा क्लीन और मॉडर्न दिखती है। पहले जो हेडलैंप्स को जोड़ने वाली काली पट्टी थी, उसे हटा दिया गया है जिससे फ्रंट लुक कम भरा-भरा लगता है। क्लोज्ड ग्रिल को भी बेहतर तरीके से डिजाइन में शामिल किया गया है। वहीं, DRLs पहले जैसे ही पतले और शार्प हैं। जबकि हेडलैंप्स अब भी बंपर में नीचे की तरफ लगे हुए हैं। नया लोअर बंपर, शार्प क्रीज और बदला हुआ स्किड प्लेट डिजाइन SUV को थोड़ा ज्यादा दमदार लुक देता है।

पीछे की तरफ भी बड़ा बदलाव

पंच ईवी का साइड प्रोफाइल वही पुराना है, लेकिन नए रंग जैसे ब्राइट येलो और कॉपर-ब्राउन जुड़ने की उम्मीद है। दूसरी ओर पीछे की तरफ सबसे बड़ा बदलाव कनेक्टेड LED टेललैंप है, जो टेलगेट के आर-पार जाती है। यह डिजाइन अब पेट्रोल Punch के अपडेटेड वर्जन से मेल खाती है और गाड़ी को ज्यादा चौड़ा और प्रीमियम फील देती है। कुल मिलाकर बाहर से Punch EV अब पहले से ज्यादा फ्रेश और यूथफुल नजर आएगी, बिना अपनी पहचान बदले।

केबिन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं

केबिन में बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि, फीचर्स जरूर अपग्रेड हो सकते हैं। माना जा रहा है कि टॉप वैरिएंट्स में बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। मौजूदा 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स जारी रह सकते हैं। सेफ्टी के मोर्चे पर भी कुछ नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं।

मिल सकती है पहले से ज्यादा रेंज

बैटरी और रेंज की बात करें तो अभी 25kWh और 35kWh के दो ऑप्शन मिलने की उम्मीद है, जिनकी रेंज 265km से लेकर 365km तक है। हालांकि, कंपनी ज्यादा बड़ी बैटरी का इशारा दे चुकी है, जिससे रियल-वर्ल्ड रेंज बेहतर हो सकती है। कीमत मौजूदा Rs 9.99 लाख से Rs 14.44 लाख (एक्स-शोरूम) से थोड़ी बढ़ सकती है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला सीधे Citroen eC3 जैसी कारों से रहेगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

