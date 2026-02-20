Hindustan Hindi News
नए अवतार में लॉन्च हुई Tata Punch EV, फुल चार्ज पर 468 km दौड़ेगी; जानिए कीमत से फीचर्स की डिटेल्स

Feb 20, 2026 01:05 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स ने अपनी मोस्ट-अवेटेड इलेक्ट्रिक कार पंच ईवी को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने नई टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपये रखी है।

tata punch ev

कुल 7 कलर में उबलब्ध होगी ईवी

दूसरी ओर बंपर के डिजाइन में हल्के बदलाव किए गए हैं। इससे यह Nexon.ev और Harrier.ev जैसी टाटा की दूसरी EVs से मेल खाती नजर आती है। साइड प्रोफाइल में 16-इंच के नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। जबकि पीछे की तरफ कनेक्टेड टेललैंप्स Punch ICE जैसे ही हैं। फियरलेस येलो, बंगाल रूज और कारमेल जैसे नए रंगों के साथ अब यह कुल 7 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

अब 10-इंच का बड़ा टचस्क्रीन भी

पंच ईवी फेसलिफ्ट का केबिन भी पहले से ज्यादा हाई-टेक हो गया है। इसमें अब 10-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। साथ में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जिस पर इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो दिया गया है। सेंटर कंसोल में टच-बेस्ड कंट्रोल्स और रोटरी डायल्स दिए गए हैं। डुअल-टोन डैशबोर्ड, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और प्रीमियम फिनिश के चलते केबिन ज्यादा महंगा और मॉडर्न फील देता है।

सभी वैरिएंट्स में 6 एयरबैग की सेफ्टी

फीचर्स के मामले में भी टाटा ने पंच ईवी को पूरी तरह लोड कर दिया है। इसमें Apple CarPlay और Android Auto, वेंटिलेटेड सीट्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, नेविगेशन, रिमोट कमांड्स, तीन ड्राइव मोड्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी की बात करें तो सभी वैरिएंट्स में 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, i-TPMS, रियर वाइपर-डिफॉगर और ISOFIX माउंट्स जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

मिलेगा 468 किमी तक का रेंज

बैटरी और रेंज पंच ईवी फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट है। इसमें अब 30 kWh के साथ-साथ नया 40 kWh बैटरी पैक भी दिया गया है, जो एक बार चार्ज करने पर ARAI सर्टिफाइड 468 किमी तक की रेंज देने का दावा करता है। यह बैटरी पुराने मॉडल की तुलना में बड़ा अपग्रेड मानी जा रही है। चार्जिंग के लिए इसमें 3.3 kW और 7.2 kW AC चार्जर का सपोर्ट मिलता है। जबकि 65 kW DC फास्ट चार्जर से बैटरी को 20 से 80 पर्सेंट तक सिर्फ 26 मिनट में चार्ज किया जा सकता है।

