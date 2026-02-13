Hindustan Hindi News
लॉन्च से पहले Punch EV 2026 के समूचे लुक से उठ गया पर्दा, जानिए कितनी बदल जाएगी कार

Feb 13, 2026 01:15 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय सड़कों पर Tata Punch EV 2026 को बिना किसी कैमोफ्लाज के टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। सामने आई नई स्पाई तस्वीरों से इसके पूरे लुक का अंदाजा लग गया है। कंपनी नई पंच ईवी को 20 फरवरी को लॉन्च करने जा रही है।

ईवी पहले से ज्यादा क्लीन और सिंपल

फ्रंट डिजाइन की बात करें तो 2026 पंच ईवी फेसलिफ्ट अब पहले से ज्यादा क्लीन और सिंपल नजर आती है। मौजूदा मॉडल में जो ब्लैक ट्रिम और हेडलाइट्स को जोड़ने वाले एयर इनटेक्स मिलते थे, उन्हें हटा दिया गया है। इसकी जगह नया डिजाइन किया गया बंपर दिया गया है, जो ज्यादा प्रीमियम फील देता है। नीचे की तरफ एयर डैम और स्किड प्लेट में भी बदलाव किए गए हैं। हालांकि, Y-शेप LED DRLs और बीच में दिया गया चार्जिंग फ्लैप पहले जैसा ही रखा गया है।

ये भी पढ़ें:Majestor vs Gloster vs Fortuner: भौकाली टाइट करने में किसका पलड़ा भारी?

नए कलर ऑप्शन भी जुड़ेंगे

साइड प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आते। यानी गाड़ी का सिलुएट पहले जैसा ही है। लेकिन कुछ वैरिएंट्स में नए एयरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं। जो टेस्ट म्यूल देखा गया है, वह Fearless Red ड्यूल-टोन कलर (ब्लैक रूफ) में है, जो मौजूदा Punch EV में भी मिलता है। इसके अलावा, टाटा ने कन्फर्म किया है कि फेसलिफ्ट मॉडल में ब्राउन और ब्राइट येलो जैसे नए कलर ऑप्शन भी जोड़े जाएंगे, जिससे युवाओं को ज्यादा चॉइस मिलेगी।

ये भी पढ़ें:एक साल पहले जिस कार को सिर्फ 1 ग्राहक मिला, अब उसे 3300% की ग्रोथ मिली

पीछे की तरफ भी होगा बड़ा बदलाव

पीछे की तरफ सबसे बड़ा बदलाव LED लाइट बार के रूप में देखने को मिलता है। यह वही कनेक्टेड LED लाइट बार है, जो जनवरी में लॉन्च हुई ICE Punch फेसलिफ्ट में दिया गया था। रियर बंपर का डिजाइन भी पेट्रोल-डीजल Punch जैसा ही है। यानी टाटा ने इलेक्ट्रिक और ICE मॉडल्स के डिजाइन को काफी हद तक एक जैसा रखने की कोशिश की है, ताकि ब्रांड की पहचान और मजबूत हो सके।

ये भी पढ़ें:एक झटके में ₹2 लाख तक सस्ती हो गई मारुति की ये SUV, सिर्फ इसी महीने तक ऑफर

रेंज और बैटरी कैपिसिटी

बैटरी और मोटर की बात करें तो यहां कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। पंच ईवी फेसलिफ्ट में वही 25kWh और 35kWh बैटरी पैक मिलेंगे। बता दें कि 25kWh वर्जन में 82bhp की पावर और 265km की रेंज मिलेगी। जबकि 35kWh बैटरी में पावर बढ़कर 122bhp हो जाती है और रेंज 365km तक जाती है। फेसलिफ्ट में नए फीचर्स और डिजाइन अपडेट के चलते कीमत में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है।

(फोटो क्रेडिट- car&bike)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

