लॉन्च से पहले Punch EV 2026 के समूचे लुक से उठ गया पर्दा, जानिए कितनी बदल जाएगी कार

Feb 13, 2026 01:15 pm IST

भारतीय सड़कों पर Tata Punch EV 2026 को बिना किसी कैमोफ्लाज के टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। सामने आई नई स्पाई तस्वीरों से इसके पूरे लुक का अंदाजा लग गया है। कंपनी नई पंच ईवी को 20 फरवरी को लॉन्च करने जा रही है।

भारतीय सड़कों पर Tata Punch EV 2026 को बिना किसी कैमोफ्लाज के टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। बता दें कि कंपनी नई पंच ईवी को 20 फरवरी को लॉन्च करने जा रही है। इससे पहले टाटा ने पिछले हफ्ते इस इलेक्ट्रिक SUV की झलक सिर्फ फ्रंट डिजाइन तक ही सीमित रखी थी। हालांकि, अब सामने आई नई स्पाई तस्वीरों से इसके पूरे लुक का अंदाजा लग गया है। साफ है कि कंपनी पंच ईवी को हल्के लेकिन स्मार्ट डिजाइन अपडेट्स के साथ पेश करने वाली है। आइए जानते हैं अपकमिंग ईवी के डिजाइन, फीचर्स और रेंज के बारे में विस्तार से जानते हैं।

ईवी पहले से ज्यादा क्लीन और सिंपल फ्रंट डिजाइन की बात करें तो 2026 पंच ईवी फेसलिफ्ट अब पहले से ज्यादा क्लीन और सिंपल नजर आती है। मौजूदा मॉडल में जो ब्लैक ट्रिम और हेडलाइट्स को जोड़ने वाले एयर इनटेक्स मिलते थे, उन्हें हटा दिया गया है। इसकी जगह नया डिजाइन किया गया बंपर दिया गया है, जो ज्यादा प्रीमियम फील देता है। नीचे की तरफ एयर डैम और स्किड प्लेट में भी बदलाव किए गए हैं। हालांकि, Y-शेप LED DRLs और बीच में दिया गया चार्जिंग फ्लैप पहले जैसा ही रखा गया है।

नए कलर ऑप्शन भी जुड़ेंगे साइड प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आते। यानी गाड़ी का सिलुएट पहले जैसा ही है। लेकिन कुछ वैरिएंट्स में नए एयरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं। जो टेस्ट म्यूल देखा गया है, वह Fearless Red ड्यूल-टोन कलर (ब्लैक रूफ) में है, जो मौजूदा Punch EV में भी मिलता है। इसके अलावा, टाटा ने कन्फर्म किया है कि फेसलिफ्ट मॉडल में ब्राउन और ब्राइट येलो जैसे नए कलर ऑप्शन भी जोड़े जाएंगे, जिससे युवाओं को ज्यादा चॉइस मिलेगी।

पीछे की तरफ भी होगा बड़ा बदलाव पीछे की तरफ सबसे बड़ा बदलाव LED लाइट बार के रूप में देखने को मिलता है। यह वही कनेक्टेड LED लाइट बार है, जो जनवरी में लॉन्च हुई ICE Punch फेसलिफ्ट में दिया गया था। रियर बंपर का डिजाइन भी पेट्रोल-डीजल Punch जैसा ही है। यानी टाटा ने इलेक्ट्रिक और ICE मॉडल्स के डिजाइन को काफी हद तक एक जैसा रखने की कोशिश की है, ताकि ब्रांड की पहचान और मजबूत हो सके।

रेंज और बैटरी कैपिसिटी बैटरी और मोटर की बात करें तो यहां कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। पंच ईवी फेसलिफ्ट में वही 25kWh और 35kWh बैटरी पैक मिलेंगे। बता दें कि 25kWh वर्जन में 82bhp की पावर और 265km की रेंज मिलेगी। जबकि 35kWh बैटरी में पावर बढ़कर 122bhp हो जाती है और रेंज 365km तक जाती है। फेसलिफ्ट में नए फीचर्स और डिजाइन अपडेट के चलते कीमत में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है।