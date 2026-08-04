फुल चार्ज पर 421 km दौड़ती है टाटा की यह EV, अब आया ₹1.45 लाख का डिस्काउंट; सेफ्टी में भी 5-स्टार
टाटा मोटर्स अपनी बेस्ट-सेलिंग इलेक्ट्रिक कारों में से एक पंच ईवी पर अगस्त, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इस दौरान ग्राहक Punch EV पर अधिकतम 1.45 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के बीच लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक कारों की ओर तेजी से शिफ्ट हो रहा है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई ईवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, टाटा मोटर्स अपनी बेस्ट-सेलिंग इलेक्ट्रिक कारों में से एक पंच ईवी पर अगस्त, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इस दौरान ग्राहक टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) पर अधिकतम 1.45 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में 1.10 लाख रुपये तक कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। आइए जानते हैं टाटा पंच ईवी के फीचर्स, ड्राइविंग रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसा है लुक और डिजाइन
दिखने के मामले में टाटा पंच ईवी अपनी रेगुलर पेट्रोल वाली पंच से काफी अलग और ज्यादा मॉडर्न लगती है। इसके आगे की तरफ दी गई कनेक्टेड एलईडी लाइट बार (LED Light Bar) और क्लोज्ड ग्रिल इसे बिल्कुल नई जनरेशन वाली इलेक्ट्रिक कार का लुक देते हैं। इसके फ्रंट बंपर में ही आपको चार्जिंग पॉर्ट भी मिल जाता है। कार के अंदर 10.25-इंच की बड़ी टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। साथ ही, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Punch EV
₹ 9.69 - 12.59 लाख
Citroen eC3X
₹ 11.99 - 13.26 लाख
Mahindra 3XO EV
₹ 13.89 - 15.46 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.49 लाख
400 किमी से ज्यादा है रेंज
टाटा ने पंच ईवी को दो अलग-अलग बैटरी ऑप्शंस के साथ बाजार में उतारा है। पहला है 'स्टैंडर्ड' वैरिएंट जिसमें 25 kWh की बैटरी मिलती है। यह सिंगल चार्ज पर करीब 315 किलोमीटर तक की रेंज देती है। दूसरा है 'लॉन्ग रेंज' वैरिएंट जिसमें बड़ी 35 kWh की बैटरी दी गई है। यह एक बार पूरा चार्ज होने पर 421 किलोमीटर तक की शानदार रेंज देती है। यह कार सिर्फ 9.5 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। यह महज 56 मिनट में 10 से 80 पर्सेंट तक चार्ज हो जाती है।
सेफ्टी में हिट बजट में फिट
सुरक्षा के मामले में टाटा पंच ईवी देश की सबसे सुरक्षित कारों में से एक है। भारत एनसीएपी (BNCAP) क्रैश टेस्ट में इसे एडल्ट और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए पूरे 5-स्टार की रेटिंग मिली है। इसके सभी वैरिएंट्स में 6-एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 9.69 लाख से लेकर टॉप मॉडल के लिए 12.69 लाख रुपये तक जाती है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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