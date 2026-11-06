Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

टाटा की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार, अब आया ₹1.45 लाख तक बचाने का मौका; 400 km+ है रेंज, सेफ्टी में भी 5-स्टार

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
share

टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग इलेक्ट्रिक मॉडलों पर नवंबर, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की बेस्ट-सेलिंग इलेक्ट्रिक कार टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) पर भी बंपर बचत का मौका मिल रहा है।

tata punch ev discounts and benefits of up to rs 1-45 lakh november 2026
टाटा पंच ईवी डिस्काउंट एंड बेनिफिट्स नवंबर 2026
Tata Punch EV
केवल
12,700/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग है तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग इलेक्ट्रिक मॉडलों पर नवंबर, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की बेस्ट-सेलिंग इलेक्ट्रिक कार टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) पर भी बंपर बचत का मौका मिल रहा है। ग्राहक इस दौरान पंच ईवी के अलग-अलग वैरिएंट पर अधिकतम 1.45 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। आइए जानते हैं पंच ईवी पर मिल रहे डिस्काउंट के अलावा इसके फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Hyundai Creta
Hyundai Creta
₹ 10.91 - 20.46 लाख
EMI केवल14,300/ माह
अपनी EMI जानें
Toyota Urban Cruiser Hyryder
Toyota Urban Cruiser Hyryder
₹ 11.31 - 20.31 लाख
EMI केवल14,800/ माह
अपनी EMI जानें
Nissan Magnite
Nissan Magnite
₹ 5.69 - 11.16 लाख
EMI केवल7,500/ माह
अपनी EMI जानें
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.8 - 18.4 लाख
EMI केवल15,500/ माह
अपनी EMI जानें
Maruti Suzuki Grand Vitara
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.77 लाख
EMI केवल14,100/ माह
अपनी EMI जानें
Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.3 लाख
EMI केवल14,400/ माह
अपनी EMI जानें

जानिए वैरिएंट वाइज डिटेल्स

टाटा पंच ईवी के आउटगोइंग वैरिएंट पर ग्राहकों को 1.10 लाख रुपये ग्रीन बोनस के साथ 1.45 लाख रुपये तक की बचत करने का मौका मिल रहा है। वहीं, इसके मीडियम रेंज (MR) के स्मार्ट और स्मार्ट+ वैरिएंट पर 90,000 रुपये ग्रीन बोनस के साथ 1.25 लाख रुपये तक की बचत का मौका मिल रहा है। जबकि स्मार्ट वैरिएंट पर 60,000 रुपये ग्रीन बोनस के साथ 95,000 रुपये तक की बचत का मौका मिल रहा है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Punch EV

Tata Punch EV

₹ 9.69 - 12.59 लाख

EMI केवल12,700/ माह
अपनी EMI जानें
Citroen eC3X

Citroen eC3X

₹ 11.99 - 13.26 लाख

EMI केवल15,700/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra 3XO EV

Mahindra 3XO EV

₹ 13.89 - 15.46 लाख

EMI केवल18,200/ माह
अपनी EMI जानें
Tata Nexon EV

Tata Nexon EV

₹ 12.49 - 17.89 लाख

EMI केवल16,400/ माह
अपनी EMI जानें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

EMI केवल28,700/ माह
अपनी EMI जानें
Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz S-Class

₹ 2.2 - 2.38 करोड़

EMI केवल2,87,700/ माह
अपनी EMI जानें
ये भी पढ़ें:इस मारुति कार पर आया हजारों रुपये बचाने का मौका, CNG पर 28 KM+ है माइलेज

कुछ ऐसी है पंच ईवी की डिजाइन

दिखने के मामले में टाटा पंच ईवी अपनी रेगुलर पेट्रोल वाली पंच से काफी अलग और ज्यादा मॉडर्न लगती है। इसके आगे की तरफ दी गई कनेक्टेड एलईडी लाइट बार (LED Light Bar) और क्लोज्ड ग्रिल इसे बिल्कुल नई जनरेशन वाली इलेक्ट्रिक कार का लुक देते हैं। इसके फ्रंट बंपर में ही आपको चार्जिंग पॉर्ट भी मिल जाता है। कार के अंदर 10.25-इंच की बड़ी टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। साथ ही, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

रेंज 400 किमी से ज्यादा

टाटा ने पंच ईवी को दो अलग-अलग बैटरी ऑप्शंस के साथ बाजार में उतारा है। पहला है 'स्टैंडर्ड' वैरिएंट जिसमें 25 kWh की बैटरी मिलती है। यह सिंगल चार्ज पर करीब 315 किलोमीटर तक की रेंज देती है। दूसरा है 'लॉन्ग रेंज' वैरिएंट जिसमें बड़ी 35 kWh की बैटरी दी गई है। यह एक बार पूरा चार्ज होने पर 421 किलोमीटर तक की शानदार रेंज देती है। यह कार सिर्फ 9.5 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। यह महज 56 मिनट में 10 से 80 पर्सेंट तक चार्ज हो जाती है।

ये भी पढ़ें:मारुति की इकलौती इलेक्ट्रिक कार पर ₹50,000 तक का एक्सचेंज और लॉयल्टी ऑफर

5-स्टार सेफ्टी से है लैस

सुरक्षा के मामले में टाटा पंच ईवी देश की सबसे सुरक्षित कारों में से एक है। भारत एनसीएपी (BNCAP) क्रैश टेस्ट में इसे एडल्ट और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए पूरे 5-स्टार की रेटिंग मिली है। इसके सभी वैरिएंट्स में 6-एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 9.79 लाख से लेकर टॉप मॉडल के लिए 12.99 लाख रुपये तक जाती है।

ये भी पढ़ें:दिवाली पर बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रही ये 6 धांसू 7-सीटर SUV

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Tata Motors Car Electric Car Tata Punch अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsऑटो न्यूज़टाटा की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार, अब आया ₹1.45 लाख तक बचाने का मौका; 400 km+ रेंज