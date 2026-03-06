फुल चार्ज पर 421 km दौड़ने वाली इस कार पर आया ₹1.20 लाख का डिस्काउंट, 31 मार्च तक है मौका

Mar 06, 2026 05:24 pm IST

टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी पंच ईवी पर बंपर छूट दे रही है। बता दें कि MY2024 टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) पर मार्च, 2026 के दौरान ग्राहक अधिकतम 1.20 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

अगले कुछ दिनों में नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी पंच ईवी पर बंपर छूट दे रही है। बता दें कि MY2024 टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) पर मार्च, 2026 के दौरान ग्राहक अधिकतम 1.20 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस टाटा ईवी के फीचर्स, ड्राइविंग रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से।

400 किमी से ज्यादा है रेंज टाटा पंच EV में 2 बैटरी पैक दिया गया है। पहला 25 kWh की बैटरी से लैस है जो 82bhp की अधिकतम पावर और 114Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरा 35 kWh की बैटरी से लैस है जो 122bhp की अधिकतम पावर और 190Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है। बता दें कि छोटी बैटरी से लैस मॉडल सिंगल चार्ज में 315 किलोमीटर जबकि बड़े बैटरी पैक वाला मॉडल 421 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है।

इतनी है ईवी की कीमत फीचर्स की बात करें तो पंच EV में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एयर प्यूरीफायर और सनरूफ भी दिया गया है। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मौजूद हैं। टाटा पंच EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपये है।