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468Km रेंज वाला ये मॉडल बना इलेक्ट्रिक कारों का नया 'शहंशाह', पहली बार 30 दिन में 5000+ ग्राहक मिले

By Narendra Jijhontiya
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भारत में अब तक किसी भी अन्य इलेक्ट्रिक कार मॉडल ने यह आंकड़ा नहीं छुआ है। टाटा ने अक्टूबर के बिक्री आंकड़ों के साथ इस उपलब्धि की जानकारी भी दी। उसके अनुसार, टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट में कुल 75,426 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले 23% ज्यादा है।

Tata Punch.ev Becomes First Standalone EV Model To Cross 5,000 Monthly Sales
ये मॉडल बना इलेक्ट्रिक कारों का नया 'शहंशाह'
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टाटा पंच देश की सबसे पॉपुलर और ज्यादा बिकने वाली सब कॉम्पैक्ट SUV है। ये देश के सभी SUV सेगमेंट में भी नंबर-1 पोजीशन पर रहती है। पंच टाटा की उन SUVs की लिस्ट में शामिल है, जिसमें जिसे पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक अवतार में खरीदा जा सकता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 5.75 लाख रुपए है। वहीं, भारत NCAP में इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। अब इस SUV के इलेक्ट्रिक मॉडल को भी बड़ी सफलता मिली है। दरअसल, अक्टूबर में टाटा पंच.ev की मंथली होलसेल 5,000 यूनिट के पार पहुंच गई।

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कंपनी के अनुसार, भारत में अब तक किसी भी अन्य इलेक्ट्रिक कार मॉडल ने यह आंकड़ा नहीं छुआ है। टाटा ने अक्टूबर के बिक्री आंकड़ों के साथ इस उपलब्धि की जानकारी भी दी। उसके अनुसार, टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट में कुल 75,426 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले 23% ज्यादा है। ये कंपनी को मिलने वाली अब तक की सबसे बड़ी मंथली सेल भी है। हालांकि, कंपनी ने पंच.ev के लिए कोई सटीक आंकड़ा जारी नहीं किया है। उसने यह बताया है कि बिक्री 5,000 यूनिट के पार चली गई है।

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टाटा पंच.ev की पिछले 3 महीने की बिक्री
महीनासेल्स यूनिट
अक्टूबर5,000* यूनिट
सितंबर4,702 यूनिट
अगस्त4,430 यूनिट

टाटा पंच.ev इस प्रदर्शन के साथ कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक कार भी बन गई। यह नेक्सॉन.ev. नई कर्व.ev और सिएरा.ev के इलेक्ट्रिक वैरिएंट से भी आगे निकल गई। अन्य इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो, MG विंडसर की अब तक की सबसे बड़ी मंथली सेल 4,741 यूनिट रही है, जो सितंबर 2026 में आई थी। जबकि महिंद्रा XEV 9S की बिक्री सितंबर में 4,636 यूनिट की रही थी।

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फेसलिफ्ट मॉडल ने डिमांड बढ़ाई
पंच.ev की सेल्स आने वाली इस उछाल के पीछे इसके फेसलिफ्ट अपडेट को माना जा रहा है। इस अपडेट के साथ पंच.ev की शुरुआती कीमत घटकर 9.69 लाख रुपए हो गई। इसमें 30kWh तथा 40kWh के बड़े बैटरी पैक मिलते हैं, जो 468Km तक की रेंज देने का दावा करते हैं। खास बात ये है कि पंच.ev की बिक्री पिछले साल अक्टूबर में सिर्फ 915 यूनिट की थी, जो साल-दर-साल के आधार पर चार गुना बढ़ गई।

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सब्सिडी और डिस्काउंट का फायदा
यह बदलाव भारत के इलेक्ट्रिक कार बाजार में आ रहे एक बड़े बदलाव को दर्शाता है। फेडरल ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार, सितंबर में पैसेंजर EV की रिटेल सेल 36,108 यूनिट रही, जो एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही, कार बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी पिछले साल के 5.7% से बढ़कर लगभग 8.5% हो गई है। फेस्टिव सीजन की डिमांड ने भी इस सेगमेंट को बूस्ट किया है। इसके असावा, केंद्र सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक कारों पर मिलने वाली सब्सिडी और डीलर्स की तरफ से मिलने वाले शानदार डिस्काउंट ने भी इनकी सेल्स में इजाफा किया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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