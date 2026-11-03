468Km रेंज वाला ये मॉडल बना इलेक्ट्रिक कारों का नया 'शहंशाह', पहली बार 30 दिन में 5000+ ग्राहक मिले

भारत में अब तक किसी भी अन्य इलेक्ट्रिक कार मॉडल ने यह आंकड़ा नहीं छुआ है। टाटा ने अक्टूबर के बिक्री आंकड़ों के साथ इस उपलब्धि की जानकारी भी दी। उसके अनुसार, टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट में कुल 75,426 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले 23% ज्यादा है।

ये मॉडल बना इलेक्ट्रिक कारों का नया 'शहंशाह'

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टाटा पंच देश की सबसे पॉपुलर और ज्यादा बिकने वाली सब कॉम्पैक्ट SUV है। ये देश के सभी SUV सेगमेंट में भी नंबर-1 पोजीशन पर रहती है। पंच टाटा की उन SUVs की लिस्ट में शामिल है, जिसमें जिसे पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक अवतार में खरीदा जा सकता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 5.75 लाख रुपए है। वहीं, भारत NCAP में इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। अब इस SUV के इलेक्ट्रिक मॉडल को भी बड़ी सफलता मिली है। दरअसल, अक्टूबर में टाटा पंच.ev की मंथली होलसेल 5,000 यूनिट के पार पहुंच गई।

कंपनी के अनुसार, भारत में अब तक किसी भी अन्य इलेक्ट्रिक कार मॉडल ने यह आंकड़ा नहीं छुआ है। टाटा ने अक्टूबर के बिक्री आंकड़ों के साथ इस उपलब्धि की जानकारी भी दी। उसके अनुसार, टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट में कुल 75,426 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले 23% ज्यादा है। ये कंपनी को मिलने वाली अब तक की सबसे बड़ी मंथली सेल भी है। हालांकि, कंपनी ने पंच.ev के लिए कोई सटीक आंकड़ा जारी नहीं किया है। उसने यह बताया है कि बिक्री 5,000 यूनिट के पार चली गई है।

टाटा पंच.ev की पिछले 3 महीने की बिक्री महीना सेल्स यूनिट अक्टूबर 5,000* यूनिट सितंबर 4,702 यूनिट अगस्त 4,430 यूनिट

टाटा पंच.ev इस प्रदर्शन के साथ कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक कार भी बन गई। यह नेक्सॉन.ev. नई कर्व.ev और सिएरा.ev के इलेक्ट्रिक वैरिएंट से भी आगे निकल गई। अन्य इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो, MG विंडसर की अब तक की सबसे बड़ी मंथली सेल 4,741 यूनिट रही है, जो सितंबर 2026 में आई थी। जबकि महिंद्रा XEV 9S की बिक्री सितंबर में 4,636 यूनिट की रही थी।

फेसलिफ्ट मॉडल ने डिमांड बढ़ाई

पंच.ev की सेल्स आने वाली इस उछाल के पीछे इसके फेसलिफ्ट अपडेट को माना जा रहा है। इस अपडेट के साथ पंच.ev की शुरुआती कीमत घटकर 9.69 लाख रुपए हो गई। इसमें 30kWh तथा 40kWh के बड़े बैटरी पैक मिलते हैं, जो 468Km तक की रेंज देने का दावा करते हैं। खास बात ये है कि पंच.ev की बिक्री पिछले साल अक्टूबर में सिर्फ 915 यूनिट की थी, जो साल-दर-साल के आधार पर चार गुना बढ़ गई।