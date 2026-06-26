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यह है देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार, फुल चार्ज में चलती है 468 किमी; देखें टॉप-5 में कौन-कौन

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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इलेक्ट्रिक कारों (EV) की बिक्री के लिए मई, 2026 का महीना भारत में बेहद शानदार रहा। इस महीने देश में कुल 26,620 इलेक्ट्रिक कारें बिकीं। यह आंकड़ा अप्रैल के मुकाबले करीब 8.2 पर्सेंट ज्यादा हैं।

यह है देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार, फुल चार्ज में चलती है 468 किमी; देखें टॉप-5 में कौन-कौन
Mahindra XEV 9e
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इलेक्ट्रिक कारों (EV) की बिक्री के लिए मई, 2026 का महीना भारत में बेहद शानदार रहा। इस महीने देश में कुल 26,620 इलेक्ट्रिक कारें बिकीं। यह आंकड़ा अप्रैल के मुकाबले करीब 8.2 पर्सेंट ज्यादा हैं। इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा हाथ टाटा मोटर्स की नई पंच ईवी (Punch.ev) का रहा। बता दें कि यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई है। ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियां अब कमाल के फीचर्स और नए डिस्काउंट ऑफर्स लेकर आ रही हैं। आइए जानते हैं मई महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-5 कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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Volvo XC90
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₹ 97.8 लाख
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Mahindra Bolero Neo
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₹ 8.85 - 10.49 लाख
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Volvo XC60
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Mahindra Scorpio N
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Volvo EX30
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Mahindra Thar ROXX
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₹ 12.39 - 22.82 लाख
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टाटा पंच ईवी

टाटा पंच ईवी मई महीने में 3,681 यूनिट्स की बिक्री के साथ देश की नंबर-वन इलेक्ट्रिक कार बन गई है। बता दें कि अप्रैल के मुकाबले इसकी बिक्री में 14 पर्सेंच की बढ़त देखी गई है। इसका कॉम्पैक्ट SUV डिजाइन, छोटा साइज और किफायती कीमत लोगों को बहुत पसंद आ रही है। हाल ही में आए इसके नए फेसलिफ्ट मॉडल में 40 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। यह सिंगल चार्ज में 468 किमी की रेंज देता है। बैटरी रेंटल (BaaS) प्रोग्राम के तहत इसकी शुरुआती कीमत केवल 9.69 लाख रुपये है।

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Tata Punch EV

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Tata Nexon EV

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Mahindra XEV 4e

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₹ 13 लाख से शुरू

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Mahindra 3XO EV

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महिंद्रा XEV 9S

महिंद्रा की नई नवेली XEV 9S लॉन्च होते ही भारतीय मार्केट में छा गई है। यह ईवी 3,502 यूनिट्स बेचकर दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। यह एक बड़ी 7-सीटर प्रीमियम SUV है, जो पंच ईवी से बिल्कुल अलग और काफी बड़ी है। इसमें ग्राहकों को 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh के तीन बड़े बैटरी पैक के ऑप्शंस मिलते हैं। अपने दमदार लुक और बेहतरीन स्पेस के दम पर इसने बहुत कम समय में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है।

टाटा नेक्सॉन ईवी

कभी भारत की नंबर-1 रहने वाली टाटा नेक्सन ईवी इस बार 2,649 यूनिट्स की बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर रही। हालांकि, अप्रैल के मुकाबले इसकी बिक्री में 6 पर्सेंट की बढ़त दर्ज की गई है। मार्केट में लगातार बढ़ते कॉम्पिटिशन के बावजूद नेक्सन ईवी ने टॉप-3 में अपनी जगह मजबूती से बनाए रखी है। इसका स्पोर्टी लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस आज भी भारतीय परिवारों की पहली पसंद बना हुआ है।

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एमजी विंडसर ईवी

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर की विंडसर ईवी ने 2,032 यूनिट्स की बिक्री के साथ लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया है। कुछ समय पहले तक मार्केट में तहलका मचाने वाली इस कार की रफ्तार मई में थोड़ी धीमी पड़ी है। बता दें कि अप्रैल के मुकाबले इसकी बिक्री में 38 पर्सेंट की गिरावट आई है। इसके बावजूद, अपने अनोखे क्रॉसओवर डिजाइन और आलीशान केबिन फीचर्स की वजह से यह ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर बनी हुई है।

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महिंद्रा XEV 9E

महिंद्रा की बेहद अनोखे लुक वाली कूपे-इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9E 1,939 यूनिट्स बेचकर पांचवें नंबर पर रही। इस कार की बिक्री अप्रैल के मुकाबले 20 पर्सेंट तक बढ़ गई है। ग्राहकों के लिए यह ईवी 59 kWh और 79 kWh के दो दमदार बैटरी पैक ऑप्शंस में उपलब्ध है। इसका स्टाइलिश ढलवां रूफलाइन डिजाइन और स्पोर्टी लुक सड़कों पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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