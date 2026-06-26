यह है देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार, फुल चार्ज में चलती है 468 किमी; देखें टॉप-5 में कौन-कौन

इलेक्ट्रिक कारों (EV) की बिक्री के लिए मई, 2026 का महीना भारत में बेहद शानदार रहा। इस महीने देश में कुल 26,620 इलेक्ट्रिक कारें बिकीं। यह आंकड़ा अप्रैल के मुकाबले करीब 8.2 पर्सेंट ज्यादा हैं।

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इलेक्ट्रिक कारों (EV) की बिक्री के लिए मई, 2026 का महीना भारत में बेहद शानदार रहा। इस महीने देश में कुल 26,620 इलेक्ट्रिक कारें बिकीं। यह आंकड़ा अप्रैल के मुकाबले करीब 8.2 पर्सेंट ज्यादा हैं। इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा हाथ टाटा मोटर्स की नई पंच ईवी (Punch.ev) का रहा। बता दें कि यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई है। ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियां अब कमाल के फीचर्स और नए डिस्काउंट ऑफर्स लेकर आ रही हैं। आइए जानते हैं मई महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-5 कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

टाटा पंच ईवी टाटा पंच ईवी मई महीने में 3,681 यूनिट्स की बिक्री के साथ देश की नंबर-वन इलेक्ट्रिक कार बन गई है। बता दें कि अप्रैल के मुकाबले इसकी बिक्री में 14 पर्सेंच की बढ़त देखी गई है। इसका कॉम्पैक्ट SUV डिजाइन, छोटा साइज और किफायती कीमत लोगों को बहुत पसंद आ रही है। हाल ही में आए इसके नए फेसलिफ्ट मॉडल में 40 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। यह सिंगल चार्ज में 468 किमी की रेंज देता है। बैटरी रेंटल (BaaS) प्रोग्राम के तहत इसकी शुरुआती कीमत केवल 9.69 लाख रुपये है।

महिंद्रा XEV 9S महिंद्रा की नई नवेली XEV 9S लॉन्च होते ही भारतीय मार्केट में छा गई है। यह ईवी 3,502 यूनिट्स बेचकर दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। यह एक बड़ी 7-सीटर प्रीमियम SUV है, जो पंच ईवी से बिल्कुल अलग और काफी बड़ी है। इसमें ग्राहकों को 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh के तीन बड़े बैटरी पैक के ऑप्शंस मिलते हैं। अपने दमदार लुक और बेहतरीन स्पेस के दम पर इसने बहुत कम समय में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है।

टाटा नेक्सॉन ईवी कभी भारत की नंबर-1 रहने वाली टाटा नेक्सन ईवी इस बार 2,649 यूनिट्स की बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर रही। हालांकि, अप्रैल के मुकाबले इसकी बिक्री में 6 पर्सेंट की बढ़त दर्ज की गई है। मार्केट में लगातार बढ़ते कॉम्पिटिशन के बावजूद नेक्सन ईवी ने टॉप-3 में अपनी जगह मजबूती से बनाए रखी है। इसका स्पोर्टी लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस आज भी भारतीय परिवारों की पहली पसंद बना हुआ है।

एमजी विंडसर ईवी जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर की विंडसर ईवी ने 2,032 यूनिट्स की बिक्री के साथ लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया है। कुछ समय पहले तक मार्केट में तहलका मचाने वाली इस कार की रफ्तार मई में थोड़ी धीमी पड़ी है। बता दें कि अप्रैल के मुकाबले इसकी बिक्री में 38 पर्सेंट की गिरावट आई है। इसके बावजूद, अपने अनोखे क्रॉसओवर डिजाइन और आलीशान केबिन फीचर्स की वजह से यह ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर बनी हुई है।