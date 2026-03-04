टाटा पंच EV का BaaS प्रोग्राम सिर्फ बेस वैरिएंट पर मिलेगा, कार नहीं चलाई तब भी महीने का ₹5000 किराया

टाटा के पास इलेक्ट्रिक कारों का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। इसी वजह से कंपनी देश की नंबर-1 EV कंपनी भी है। वहीं, उसके पास करीब 40% मार्केट शेयर है। कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में हाल ही में न्यू पंच EV फेसलिफ्ट को जोड़ा है। ऐसे में उम्मीद है कि इसके आने से कंपनी की बिक्री भी मजबूत होगी।

टाटा मोटर्स के पास इलेक्ट्रिक कारों का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। इसी वजह से कंपनी देश की नंबर-1 EV कंपनी भी है। वहीं, उसके पास करीब 40% मार्केट शेयर है। कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में हाल ही में न्यू पंच EV फेसलिफ्ट को जोड़ा है। ऐसे में उम्मीद है कि इसके आने से कंपनी की बिक्री भी मजबूत होगी। पंच EV फेसलिफ्ट, बैटरी एज ए सर्विस (BaaS) मॉडल वाली पहली टाटा EV बन गई है। यह 5 ट्रिम में आती है। इसमें दो बैटरी पैक 30kWh और 40kWh दिए हैं। cartoq की रिपोर्ट के मुताबिक, BaaS प्रोग्राम सिर्फ बेस वैरिएंट पर मिलेगा, जो 30kWh बैटरी के साथ आता है।

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट के BaaS की डिटेल्स

टाटा मोटर्स ने भारत में 20 फरवरी, 2026 को पंच EV फेसलिफ्ट लॉन्च की थी। यह 5 ट्रिम में स्मार्ट, स्मार्ट+, एडवेंचर, एम्पावर्ड, और एम्पावर्ड+ S में उपलब्ध है। 30kWh बैटरी पैक सिर्फ स्मार्ट और स्मार्ट+ ट्रिम पर उपलब्ध है। सभी हायर वैरिएंट में ज्यादा एडवांस्ड 40kWh यूनिट है जो प्रिज्मैटिक सेल का इस्तेमाल करती है। BaaS स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे शुरुआती लागत में कमी आती है। यह एक तरह से एक फाइनेंसिंग स्कीम है। जो हाल ही में EV खरीदने वालों के बीच पॉपुलर हो गई है। फेसलिफ्ट के लॉन्च इवेंट में टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया कि BaaS से इसकी शुरुआती कीमत 6.49 लाख हो जाएगी और बैटरी का किराया लगभग 2.6 प्रति किलोमीटर होगा। इसके बाद के दिनों में कोई और डिटेल सामने नहीं आई।

BaaS प्रोग्राम में ₹3.2 लाख की बचत

अब पता चला है कि BaaS प्रोग्राम सिर्फ बेस वैरिएंट यानी स्मार्ट 30kWh पर ही मिलेगा। उसी बैटरी पैक वाले स्मार्ट+ वैरिएंट में भी यह नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि 40kWh बैटरी पैक वाले ज्यादा एडवांस्ड, बेहतर पैकेज वाले वैरिएंट को पूरी कीमत देकर खरीदना होगा। बेस-स्पेक स्मार्ट वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपए है। इस वैरिएंट की ऑन-रोड कीमत 10.55 लाख रुपए है। वहीं, BaaS प्रोग्राम के तहत शुरुआती कीमत घटकर 6.49 लाख रुपए हो जाती है, यानी 3.2 लाख रुपए की बचत होती है।

गाड़ी नहीं चलाई तब भी ₹5000 किराया

टाटा मोटर्स ने बैटरी का किराया 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया है। हालांकि, इसमें GST शामिल नहीं है। डीलर के सूत्रों का कहना है कि अगर कोई मालिक BaaS प्रोग्राम चुनता है, तो उसे बैटरी के किराए के तौर पर 3.2 रुपए प्रति किलोमीटर देने होंगे। खास बात ये है कि अगर ओनर एक महीने में EV बिल्कुल नहीं चलाता है, तो उसे कम से कम 5000 रुपए महीने का किराया देना होगा। डीलर के मुताबिक, उसके हिसाब से BaaS प्रोग्राम सिर्फ उन लोगों के लिए सही रहेगा जो अपनी पंच EV अक्सर चलाते हैं और हर महीने कम से कम 1500 किलोमीटर का ट्रैवल करते हैं। ऐसे में BaaS प्रोग्राम लेने से पहले ग्राहक अपनी महीने की आने-जाने की दूरी कैलकुलेट करें और हिसाब-किताब करें।